Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

orosz-ukrán háborúukrajnadrón

Moszkva ellen indítottak támadást Zelenszkijék, Putyin válasza könyörtelen lehet

Hatalmas támadást indított Ukrajna. Az akció tűzbe borított olajlétesítményeket és megbénította a légi közlekedést. Az orosz hatóságok jelentései szerint számos drónt lőttek le, de néhány elérte célpontját, tüzet okozva egy olajszállító hajón és egy Lukoil létesítményben. A támadás következtében ideiglenesen le kellett zárni Szentpétervár repülőterét, és Moszkvában is riasztást rendeltek el. Az incidens újabb fordulópontot jelent az orosz–ukrán konfliktusban, hiszen az ukrán haderő most már képes mélyen az orosz hátországban is csapást mérni. Moszkva válasza hamarosan megérkezhet.

Kozma Zoltán
2025. 09. 12. 6:30
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Éjszaka nagyszabású dróntámadás érte Oroszország több régióját. Az akció célpontja volt Moszkva és Szentpétervár is. A támadás állítólag tüzet okozott egy hajón a Primorszki kikötőben, valamint egy Lukoil létesítményben Szmolenszk városában. 

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke komoly válaszcsapást indíthat a Moszkva elleni támadás után (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke komoly válaszcsapást indíthat a Moszkva elleni támadás után (Fotó: AFP)

Leningrád megye kormányzója közölte: 

Több mint harminc drónt lőttek le Leningrád megye felett.

Hozzátette, hogy drónmaradványok zuhantak le Tosno városában, Szentpétervártól 53 kilométerre délnyugatra, de nem okoztak sem sérülést, sem kárt.

A támadás következtében tűz ütött ki egy hajón a Primorszki kikötőben. A kormányzó szerint a tüzet eloltották, és nincs veszélye olajszivárgásnak.

Moszkva ellen indított támadást Ukrajna

Moszkvát is érte dróntámadás. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közleménye szerint: 

Legalább kilenc ukrán drónt lőttek le Moszkva közelében.

A polgármester nem részletezte, hol lőtték le a drónokat, és nem közölt információt az esetleges károkról sem.

Szmolenszk városát is érte dróntámadás. A helyi lakosok robbanásokról számoltak be a városban. 

A közösségi médiában közzétett felvételeken szemtanúk állították, hogy a drónok egy közeli Lukoil létesítményt vettek célba.

Az ukrán hadsereg nem kommentálta a jelentett támadást. Az orosz RIA Novosztyi szerint a szolgálatban lévő orosz légvédelmi rendszerek 221 ukrán drónt lőttek le tegnap este Oroszország különböző régiói felett.

Az akció néhány nappal azután történt, hogy Oroszország rekordmennyiségű drón- és rakétatámadást indított Kijev ellen, megölve egy nőt és újszülött gyermekét, valamint megsebesítve húsz másik embert.

2025. szeptember 10-én éjszaka pedig feltételezett orosz drónok megsértették a lengyel légteret, ami arra kényszerítette a lengyel légierőt, hogy először lőjön le drónokat Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója kezdete óta.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

