Moszkva ellen indítottak támadást Zelenszkijék, Putyin válasza könyörtelen lehet

Éjszaka nagyszabású dróntámadás érte Oroszország több régióját. Az akció célpontja volt Moszkva és Szentpétervár is. A támadás állítólag tüzet okozott egy hajón a Primorszki kikötőben, valamint egy Lukoil létesítményben Szmolenszk városában.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke komoly válaszcsapást indíthat a Moszkva elleni támadás után (Fotó: AFP)

Leningrád megye kormányzója közölte:

Több mint harminc drónt lőttek le Leningrád megye felett.

Hozzátette, hogy drónmaradványok zuhantak le Tosno városában, Szentpétervártól 53 kilométerre délnyugatra, de nem okoztak sem sérülést, sem kárt.

A támadás következtében tűz ütött ki egy hajón a Primorszki kikötőben. A kormányzó szerint a tüzet eloltották, és nincs veszélye olajszivárgásnak.

Смоленськ та Москву атакують безпілотники. Місцеві кажуть, що прилетіло по "Лукойлу"https://t.co/YdOWe6gE8Y — Gordonua.com (@Gordonuacom) September 12, 2025

Moszkva ellen indított támadást Ukrajna

Moszkvát is érte dróntámadás. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közleménye szerint:

Legalább kilenc ukrán drónt lőttek le Moszkva közelében.

A polgármester nem részletezte, hol lőtték le a drónokat, és nem közölt információt az esetleges károkról sem.

Szmolenszk városát is érte dróntámadás. A helyi lakosok robbanásokról számoltak be a városban.

A közösségi médiában közzétett felvételeken szemtanúk állították, hogy a drónok egy közeli Lukoil létesítményt vettek célba.

Az ukrán hadsereg nem kommentálta a jelentett támadást. Az orosz RIA Novosztyi szerint a szolgálatban lévő orosz légvédelmi rendszerek 221 ukrán drónt lőttek le tegnap este Oroszország különböző régiói felett.