Moszkva ellen indítottak támadást Zelenszkijék, Putyin válasza könyörtelen lehet

Éjszaka nagyszabású dróntámadás érte Oroszország több régióját. Az akció célpontja volt Moszkva és Szentpétervár is. A támadás állítólag tüzet okozott egy hajón a Primorszki kikötőben, valamint egy Lukoil létesítményben Szmolenszk városában.
Leningrád megye kormányzója közölte:
Több mint harminc drónt lőttek le Leningrád megye felett.
Hozzátette, hogy drónmaradványok zuhantak le Tosno városában, Szentpétervártól 53 kilométerre délnyugatra, de nem okoztak sem sérülést, sem kárt.
A támadás következtében tűz ütött ki egy hajón a Primorszki kikötőben. A kormányzó szerint a tüzet eloltották, és nincs veszélye olajszivárgásnak.
Moszkva ellen indított támadást Ukrajna
Moszkvát is érte dróntámadás. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közleménye szerint:
Legalább kilenc ukrán drónt lőttek le Moszkva közelében.
A polgármester nem részletezte, hol lőtték le a drónokat, és nem közölt információt az esetleges károkról sem.
Szmolenszk városát is érte dróntámadás. A helyi lakosok robbanásokról számoltak be a városban.
A közösségi médiában közzétett felvételeken szemtanúk állították, hogy a drónok egy közeli Lukoil létesítményt vettek célba.
Az ukrán hadsereg nem kommentálta a jelentett támadást. Az orosz RIA Novosztyi szerint a szolgálatban lévő orosz légvédelmi rendszerek 221 ukrán drónt lőttek le tegnap este Oroszország különböző régiói felett.