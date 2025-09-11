Durva lépésre szánta el magát a NATO-ország az orosz határon

Elmondása szerint a határ feletti repüléseket legalább egy hétre, csütörtökön – helyi idő szerint – 18 órától megtiltják.

A döntést a lengyel nemzeti fegyveres erők értékelése után hozták meg, miután tegnap dróntámadás történt Lengyelországban. Spruds kijelentette, hogy jelenleg nincs közvetlen fenyegetés Lettországra, de megelőző intézkedésekre van szükség.

A keleti határ légterének lezárása lehetővé teszi a terület teljes ellenőrzését, és megkönnyíti az engedély nélküli repülő tárgyak észlelését – tette hozzá a miniszter.