Durva lépésre szánta el magát a NATO-ország az orosz határon

A lett hatóságok csütörtökön úgy döntöttek, hogy teljesen lezárják a légteret az Oroszországi Föderáció és Belarusszia határán. A döntés a lengyelországi dróntámadás miatt született.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 11. 13:03
Andris Spruds lett védelmi miniszter Fotó: Win McNamee Forrás: Getty Images/AFP
A lépésről a LSM lett közszolgálati műsorszolgáltató számolt be a balti köztársaság védelmi miniszterére, Andris Sprudsra hivatkozva, írja az MTI. 

Lettország
Andris Spruds lett védelmi miniszter  (Fotó: AFP/Saul Loeb)

Elmondása szerint a határ feletti repüléseket legalább egy hétre, csütörtökön – helyi idő szerint – 18 órától megtiltják.

A döntést a lengyel nemzeti fegyveres erők értékelése után hozták meg, miután tegnap dróntámadás történt Lengyelországban. Spruds kijelentette, hogy jelenleg nincs közvetlen fenyegetés Lettországra, de megelőző intézkedésekre van szükség. 

A keleti határ légterének lezárása lehetővé teszi a terület teljes ellenőrzését, és megkönnyíti az engedély nélküli repülő tárgyak észlelését – tette hozzá a miniszter.

Borítókép: Andris Spruds lett védelmi miniszter (Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee)

Ukrán drón csapott le egy orosz hadihajóra a Fekete-tengeren

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

