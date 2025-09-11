A lépésről a LSM lett közszolgálati műsorszolgáltató számolt be a balti köztársaság védelmi miniszterére, Andris Sprudsra hivatkozva, írja az MTI.
Durva lépésre szánta el magát a NATO-ország az orosz határon
A lett hatóságok csütörtökön úgy döntöttek, hogy teljesen lezárják a légteret az Oroszországi Föderáció és Belarusszia határán. A döntés a lengyelországi dróntámadás miatt született.
Elmondása szerint a határ feletti repüléseket legalább egy hétre, csütörtökön – helyi idő szerint – 18 órától megtiltják.
A döntést a lengyel nemzeti fegyveres erők értékelése után hozták meg, miután tegnap dróntámadás történt Lengyelországban. Spruds kijelentette, hogy jelenleg nincs közvetlen fenyegetés Lettországra, de megelőző intézkedésekre van szükség.
A keleti határ légterének lezárása lehetővé teszi a terület teljes ellenőrzését, és megkönnyíti az engedély nélküli repülő tárgyak észlelését – tette hozzá a miniszter.
Borítókép: Andris Spruds lett védelmi miniszter (Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee)
