Közvetlen háborús fenyegetésről beszélt Orbán Viktor

Néha beesik a baj, s akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét, mutatott rá a kormányfő.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 12. 12:38
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap, a háborús fenyegetettség közvetlen – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Abu-Dzabi, 2025. szeptember 12. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó Orbán Viktor azt mondta, a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor „néha beesik a baj” néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét.

Elmondta: a háborús fenyegetettség közvetlen. 

Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik

 – közölte a kormányfő, hozzátéve: ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel sikerült létrehozni egy nagyon különleges kapcsolatot, „nagyon sebes léptű, gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki” egyebek mellett az energiaszektorban, a mesterséges intelligencia, a digitális infrastruktúra területén.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

