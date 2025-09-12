Jó reggelt , MagyarországOrbán Viktoragressziómerénylet

Orbán Viktor: Őrizzük meg a józanságunkat!

Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet, a beszédben is – mondta a kormányfő pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 12. 9:17
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló elleni merénylet kapcsán Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjúban beszélt arról, hogy a verbális agresszió Magyarországon is megjelent, illetve arról, hogy hogyan lehet a fizikait kívül tartani a határokon.

Abu-Dzabi, 2025. szeptember 12. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

A miniszterelnök azt mondta:

mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér. Mielőtt valaki nagyon durvát mond, számoljon el tízig. Mielőtt színpadi performanszokat adunk elő, amelyen fel akarjuk akasztani az ország egyik vagy másik vezetőjét, meg agyon akarjuk lőni, egy kicsit üljünk le, gondoljuk át: jó lesz ez?

Hozzátette: a magyar egy észszerű nép, mond néha erőseket, de amikor cselekedni kell, akkor általában mértéktartó. Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet, a beszédben is – javasolta a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Tízezrével épülnek lakások a háromszázalékos hitelprogram eredményeként

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

