Orbán Viktor: Őrizzük meg a józanságunkat!

A Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló elleni merénylet kapcsán Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjúban beszélt arról, hogy a verbális agresszió Magyarországon is megjelent, illetve arról, hogy hogyan lehet a fizikait kívül tartani a határokon.

A miniszterelnök azt mondta:

mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér. Mielőtt valaki nagyon durvát mond, számoljon el tízig. Mielőtt színpadi performanszokat adunk elő, amelyen fel akarjuk akasztani az ország egyik vagy másik vezetőjét, meg agyon akarjuk lőni, egy kicsit üljünk le, gondoljuk át: jó lesz ez?

Hozzátette: a magyar egy észszerű nép, mond néha erőseket, de amikor cselekedni kell, akkor általában mértéktartó. Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet, a beszédben is – javasolta a kormányfő.