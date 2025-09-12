Tanúként idézte be a rendőrség Császár Attilát

Tanúként idézett be a rendőrség Magyar Péter múlt vasárnapi kötcsei rendezvénye miatt – írta közösségi oldalán Császár Attila.

Magyar Péter hívei akasztással fenyegették a közmédia riporterét (Fotó: Mirkó István)

Hozzátette,

a nyomozó hatóság gyorsan reagált az M1 stábját ért halálos fenyegetésre. Magyarországon mindenki elmondhatja a véleményét, de az erőszaknak nincs helye a közéletben. A sajtószabadság védelmének a demokrácia egyik fontos pillérének kell lennie.

Császár Attila posztjában azt ígérte, hamarosan részleteket is közöl az ügyről.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, szeptember 9-én rendőrségi feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a közmédia a szeptember 7-i kötcsei események miatt, ahol Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetéseket kapott, egy családot pedig fizikai inzultus ért – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Iroda. A tájékoztatás szerint a közmédia leszögezte:

nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében.

Mint ismert, a Tisza Párt rendezvényén Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetést kapott a párt szimpatizánsaitól, és a kialakult helyzet nyomán egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak – idézték fel. A közmédia a leghatározottabban elítélte a történteket, és mindent elkövet munkatársai és a közszolgálati tájékoztatás szabadsága megőrzésének védelmében – ennek megfelelően fordult a hatóságokhoz, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását.

„A közmédia számára elfogadhatatlan, hogy bárki gyűlöletkeltéssel és erőszakos fellépéssel próbálja megfélemlíteni a médiában dolgozókat, valamint az, hogy a közszolgálati tájékoztatás szabadságát fenyegetéssel, illetve tettlegességgel próbálják korlátozni” – olvasható a közleményben, amely szerint a közmédia minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz ennek megakadályozására, egyúttal felhívja a figyelmet: a közmédia nem hagyja magát elhallgattatni, aki pedig hallgat, az legitimálja a gyűlöletet.