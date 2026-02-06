Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor miniszterelnök, aki a szokásoknak megfelelően péntek reggel a Kossuth rádió vendége lesz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 7:00
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Ma reggel fél nyolc után Orbán Viktor lesz a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának a vendége. A miniszterelnök ismerteti a legfrissebb kormányzati döntéseket és várhatóan szót ejt aktuális bel- és külpolitikai témákról is. Lapunk élő szöveges tudósításban számol be az elhangzottakról. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
