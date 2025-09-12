Zelenszkij szerint a NATO képes reagálni orosz dróntámadásra anélkül, hogy belesodródjon a háborúba

Rendkívüli

A NATO-nak van lehetősége hatékonyan reagálni orosz dróntámadásra anélkül, hogy az a szövetségnek a háborúba való közvetlen bekapcsolódását jelentené – vélekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kijevben az évente megrendezett Jaltai Európai Stratégia (YES) konferencián, utalva a két nappal korábbi lengyelországi drónincidensre.

Forrás: MTI2025. 09. 12. 22:47
Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Az államfő kijelentette: meggyőződése szerint az orosz támadás célja az volt, hogy teszteljék a nyugat és a NATO tűréshatárát, és megpróbálják tágítani. 

Egyetértett azzal, hogy a NATO tagországai elkerülnek, és szerinte van is okuk elkerülni egy olyan válaszlépést, amely a szövetség beavatkozását jelentené a háborúba. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy vannak olyan lehetőségek, amelyek biztonságosak a NATO számára, de mégis hatékonyak. 

Erős válaszokra van szükség. Például, arra, hogy olyan fegyvereket adnak Ukrajnának, amilyeneket még nem adtak. Ezek olyan fegyverek, amelyek nem csak a drónokat, hanem azokat a gyárakat is képesek eltalálni, amelyek ezeket a drónokat gyártják

– mondta. Szerinte a nyugati országok erőfeszítései nem elegendőek arra, hogy korlátozzák a rakéta- és más modern fegyvergyártáshoz használt komponensek Oroszországba irányuló exportját.

Zelenszkij felszólalásában megemlítette: Keith Kelloggnak, az amerikai elnök különmegbízottjának előző napi találkozójukkor megjegyezte, hogy kijevi látogatásaikor jelentősen csökken az orosz légitámadások száma Ukrajna ellen. 

Ez nem vicc. Amikor az Egyesült Államok képviselője Kijevben tartózkodik, akkor az oroszok tartózkodnak a tömeges csapásoktól. Más országok képviselőivel ez nem működik, és a nemzetközi szervezetek képviselőivel sem

– mondta, és hozzátette: „talán Kína képviselőivel működne, de Kína úgy tűnik, nemcsak a háború lezárásában, hanem a támadások beszüntetésében sem érdekelt”.

Zelenszkij vicceskedve azt is megjegyezte: 

Ezért készek vagyunk Kellogg tábornoknak állampolgárságot, lakást, mindent biztosítani Ukrajnában.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

