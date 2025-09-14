Az Európai Unióban megállapodás született arról, miként lehet előrevinni az Ukrajnával való közeledést, noha Magyarország egyelőre nem változtatott a vétójogával kapcsolatos álláspontján – számolt be az RBC-Ukrajina Tarasz Kacska európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes nyilatkozatára hivatkozva – írja az Origo.
Így kerülik meg Magyarországot Ukrajna EU-csatlakozása ügyében
Az Európai Unióban megállapodás született arról, miként lehet előrevinni az Ukrajnával való közeledést, jóllehet Magyarország egyelőre nem módosította álláspontját a vétójog kérdésében – írja az RBC-Ukrajina Tarasz Kacska, az európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes nyilatkozatára hivatkozva.
Kacska elmondta, hogy az Európai Unió beleegyezett abba, hogy Ukrajna és Moldova esetében egyedi eljárást alkalmazzon – olyat, amelyre nem volt példa a Nyugat-Balkán országainál, ahol a bővítési folyamatot szomszédos országok vétói és követelései is lassították.
Az EU hagyományos gyakorlata szerint addig nem lehet előrelépni, amíg nem sikerül meggyőzni az érintett tagállamot – a blokkolás pedig tarthat akár két hétig, de akár tíz évig is
– magyarázta a miniszterelnök-helyettes.
A megszokott eljárással ellentétben Ukrajna esetében a technikai előkészítő folyamatok nem álltak le. Jelenleg már biztos, hogy szeptember 30-ig Kijev és az Európai Bizottság befejezi a szűrési egyeztetéseket, amelyek a tárgyalások előkészítő szakaszát jelentik – írja az RBC-Ukrajina.
Egyedülálló helyzetben vagyunk: a tagállamok és az Európai Bizottság is azt mondják, hogy Ukrajna esetében nem lehet leállás. A tagállamoknak kell meghatározniuk az úgynevezett benchmarkokat (a tárgyalási klaszterek megnyitásának feltételeit), anélkül, hogy megvárnák a magyar fél hozzájárulását. Ez valóban rendkívüli helyzet
– mondta Kacska.
Hozzátette, hogy miközben Kijev és Brüsszel közösen dolgozik a klaszterek kidolgozásán, zajlik az EU-jog nemzeti beépítésének programja és más előkészítő folyamatok is. Ugyanakkor hangsúlyozta: az Európai Unió valamennyi tagállamának egyhangú támogatása nélkül ezek a lépések jogilag nem véglegesíthetők.
Kacska arról is beszámolt, hogy Brüsszelben arra is készülnek, hogy bizonyos döntéseket meghozzanak anélkül, hogy megvárnák Budapest álláspontjának változását.
Borítókép: Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euro-atlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese (Fotó: AFP)
