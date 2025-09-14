Európai UnióUkrajnaMagyarországvétó

Így kerülik meg Magyarországot Ukrajna EU-csatlakozása ügyében

Az Európai Unióban megállapodás született arról, miként lehet előrevinni az Ukrajnával való közeledést, jóllehet Magyarország egyelőre nem módosította álláspontját a vétójog kérdésében – írja az RBC-Ukrajina Tarasz Kacska, az európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes nyilatkozatára hivatkozva.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 8:14
Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euro-atlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
– számolt be az RBC-Ukrajina Tarasz Kacska európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes nyilatkozatára hivatkozva – írja az Origo.

Az EU kikerülné Magyarország vétóját Ukrajna ügyében (Fotó: GENYA SAVILOV / AFP)
Kacska elmondta, hogy az Európai Unió beleegyezett abba, hogy Ukrajna és Moldova esetében egyedi eljárást alkalmazzon – olyat, amelyre nem volt példa a Nyugat-Balkán országainál, ahol a bővítési folyamatot szomszédos országok vétói és követelései is lassították.

Az EU hagyományos gyakorlata szerint addig nem lehet előrelépni, amíg nem sikerül meggyőzni az érintett tagállamot – a blokkolás pedig tarthat akár két hétig, de akár tíz évig is

 – magyarázta a miniszterelnök-helyettes.

A megszokott eljárással ellentétben Ukrajna esetében a technikai előkészítő folyamatok nem álltak le. Jelenleg már biztos, hogy szeptember 30-ig Kijev és az Európai Bizottság befejezi a szűrési egyeztetéseket, amelyek a tárgyalások előkészítő szakaszát jelentik – írja az RBC-Ukrajina.

Egyedülálló helyzetben vagyunk: a tagállamok és az Európai Bizottság is azt mondják, hogy Ukrajna esetében nem lehet leállás. A tagállamoknak kell meghatározniuk az úgynevezett benchmarkokat (a tárgyalási klaszterek megnyitásának feltételeit), anélkül, hogy megvárnák a magyar fél hozzájárulását. Ez valóban rendkívüli helyzet

– mondta Kacska.

Hozzátette, hogy miközben Kijev és Brüsszel közösen dolgozik a klaszterek kidolgozásán, zajlik az EU-jog nemzeti beépítésének programja és más előkészítő folyamatok is. Ugyanakkor hangsúlyozta: az Európai Unió valamennyi tagállamának egyhangú támogatása nélkül ezek a lépések jogilag nem véglegesíthetők.

Kacska arról is beszámolt, hogy Brüsszelben arra is készülnek, hogy bizonyos döntéseket meghozzanak anélkül, hogy megvárnák Budapest álláspontjának változását.

Borítókép: Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euro-atlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese (Fotó: AFP)

