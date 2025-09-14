Így kerülik meg Magyarországot Ukrajna EU-csatlakozása ügyében

Kacska elmondta, hogy az Európai Unió beleegyezett abba, hogy Ukrajna és Moldova esetében egyedi eljárást alkalmazzon – olyat, amelyre nem volt példa a Nyugat-Balkán országainál, ahol a bővítési folyamatot szomszédos országok vétói és követelései is lassították.

Az EU hagyományos gyakorlata szerint addig nem lehet előrelépni, amíg nem sikerül meggyőzni az érintett tagállamot – a blokkolás pedig tarthat akár két hétig, de akár tíz évig is

– magyarázta a miniszterelnök-helyettes.

A megszokott eljárással ellentétben Ukrajna esetében a technikai előkészítő folyamatok nem álltak le. Jelenleg már biztos, hogy szeptember 30-ig Kijev és az Európai Bizottság befejezi a szűrési egyeztetéseket, amelyek a tárgyalások előkészítő szakaszát jelentik – írja az RBC-Ukrajina.

Egyedülálló helyzetben vagyunk: a tagállamok és az Európai Bizottság is azt mondják, hogy Ukrajna esetében nem lehet leállás. A tagállamoknak kell meghatározniuk az úgynevezett benchmarkokat (a tárgyalási klaszterek megnyitásának feltételeit), anélkül, hogy megvárnák a magyar fél hozzájárulását. Ez valóban rendkívüli helyzet

– mondta Kacska.