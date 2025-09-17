Kitoloncolják a drónt reptető ukrán fiatalembert Lengyelországból

Drón miatt lépett közbe a rendőrség

Robert Szumiata, a varsói rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta a Polsat News csatornának, hogy az ukrán férfit a légiközlekedési törvény megsértésével gyanúsították meg, amely akár öt év szabadságvesztéssel is büntethető.

A gyanúsított azonban önként vállalta büntetést, és négyezer zloty (366 ezer forint) pénzbírságot fizetett.

A rendőrség emellett kezdeményezte a férfi kitoloncolását, amelyet a lengyel határőrség jóváhagyott. Dagmara Bielec, a határőrség szóvivője közölte: az ukrán férfit „azonnali hazatérésre” kötelezték, és elszállítják az egyik ukrán határátkelőhöz.

Emellett öt évre szóló beutazási tilalmat kapott Lengyelországba és a schengeni övezet más államaiba.

A vele együtt elfogott fehérorosz lányt tanúként hallgatták ki, majd szabadon engedték.