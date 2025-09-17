Lengyelországkitoloncolásdrón

Kitoloncolják a drónt reptető ukrán fiatalembert Lengyelországból

Egy ukrán férfi szabálytalan repülése miatt avatkoztak be a lengyel hatóságok Varsóban. A drón kormányzati épületek felett repült, ezért a fiatalembert pénzbírságra ítélték, majd kitoloncolják Lengyelországból.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 17. 19:54
Varsó, a Kultúra és Tudomány Palotája Forrás: AFP
Kitoloncolják Lengyelországból a varsói kormányzati épületek felett drónt reptető ukrán férfit. A 21 éves fiatalembert hétfőn vették őrizetbe, amikor egy 17 éves, fehérorosz állampolgárságú lánnyal együtt a Belweder elnöki palota és a környező kormányzati intézmények fölött irányította a készüléket. Donald Tusk lengyel kormányfő akkor az X-en azt közölte: „a lengyel államvédelmi szolgálat semlegesített egy drónt, amely a varsói Belweder elnöki palota és a közelében lévő kormányzati épületek felett repült”.

Fotó: AFP

Drón miatt lépett közbe a rendőrség

Robert Szumiata, a varsói rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta a Polsat News csatornának, hogy az ukrán férfit a légiközlekedési törvény megsértésével gyanúsították meg, amely akár öt év szabadságvesztéssel is büntethető. 

A gyanúsított azonban önként vállalta büntetést, és négyezer zloty (366 ezer forint) pénzbírságot fizetett.

A rendőrség emellett kezdeményezte a férfi kitoloncolását, amelyet a lengyel határőrség jóváhagyott. Dagmara Bielec, a határőrség szóvivője közölte: az ukrán férfit „azonnali hazatérésre” kötelezték, és elszállítják az egyik ukrán határátkelőhöz. 

Emellett öt évre szóló beutazási tilalmat kapott Lengyelországba és a schengeni övezet más államaiba.

A vele együtt elfogott fehérorosz lányt tanúként hallgatták ki, majd szabadon engedték.

Borítókép: Varsó, a Kultúra és Tudomány Palotája (Fotó: AFP)

