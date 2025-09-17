Rosszul lett Jair Bolsonaro volt brazil elnök, kórházba szállították

Veseproblémája miatt kórházban kezelik Jair Bolsonaro volt brazil elnököt – közölte szerdán a brazíliavárosi DF Star magánklinika. Az augusztus óta házi őrizetben lévő, 2019 és 2022 között hivatalban lévő politikust kedden rosszullét után vitték be az intézménybe, ahol az éjszakát is megfigyelés alatt töltötte.

Bolsonaro, a volt brazil elnök kórházban van veseproblémái miatt, miközben a legfelsőbb bíróság puccskísérlet miatt 27 évre ítélte

Fotó: AFP

A kórházi dokumentumok szerint Bolsonaro kiszáradással, sűrű szívveréssel és alacsony vérnyomással érkezett.

A vizsgálatok vérszegénységet és veseelégtelenséget állapítottak meg

– írták az orvosok. A volt államfőt szerdán is megfigyelés alatt tartották, hogy eldöntsék, szükséges-e a további bentfekvés.