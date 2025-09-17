Jair BolsonaroBrazíliaveseelégtelenség

Rosszul lett Jair Bolsonaro volt brazil elnök, kórházba szállították

Jair Bolsonarót, Brazília egykori elnökét rosszulléte után szállították kórházba. A hetvenéves politikust a brazil főváros egyik magánklinikáján tartják megfigyelés alatt, miután orvosai veseelégtelenséget állapítottak meg nála.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 17. 19:15
Jair Bolsonaro volt brazil elnök Forrás: AFP
Veseproblémája miatt kórházban kezelik Jair Bolsonaro volt brazil elnököt – közölte szerdán a brazíliavárosi DF Star magánklinika. Az augusztus óta házi őrizetben lévő, 2019 és 2022 között hivatalban lévő politikust kedden rosszullét után vitték be az intézménybe, ahol az éjszakát is megfigyelés alatt töltötte.

Bolsonaro, a volt brazil elnök kórházban van veseproblémái miatt, miközben a legfelsőbb bíróság puccskísérlet miatt 27 évre ítélte.
Bolsonaro, a volt brazil elnök kórházban van veseproblémái miatt, miközben a legfelsőbb bíróság puccskísérlet miatt 27 évre ítélte
Fotó: AFP

A kórházi dokumentumok szerint Bolsonaro kiszáradással, sűrű szívveréssel és alacsony vérnyomással érkezett. 

A vizsgálatok vérszegénységet és veseelégtelenséget állapítottak meg

– írták az orvosok. A volt államfőt szerdán is megfigyelés alatt tartották, hogy eldöntsék, szükséges-e a további bentfekvés.

A brazil bíróság ítélete

Bolsonaro egészségi állapota már hosszabb ideje gyenge, részben a 2018-as elnökválasztási kampányban elszenvedett késelés következményeként. Az állapotromlás most akkor következett be, amikor a brazil legfelsőbb bíróság csütörtökön 27 év börtönre ítélte őt

A vádpontok között szerepel a 2022-es elnökválasztást követő puccskísérlet, amelynek keretében Luiz Inácio Lula da Silva akkori megválasztott elnök, Geraldo Alckmin alelnök és Alexandre de Morais, a legfelsőbb bíróság tagja elleni gyilkossági terv is megfogalmazódott.

A bírósági ítélet szerint Bolsonaro részt vett fegyveres bűnszervezetben, kísérletet tett a demokratikus jogállamiság erőszakos eltörlésére, erőszakos károkozásra, valamint műemlék megrongálására.

Bolsonaro csak akkor kezdi meg büntetése letöltését, ha minden fellebbezési lehetőség kimerült. 

Védői jelezték, hogy rövidesen benyújtják a jogorvoslati kérelmet.

Orvosai szerdán bejelentették: a napokkal korábban történt mintavétel alapján megállapították, hogy a volt elnök pikkelyes sejt karcinómában szenved.

 Claudio Birolini orvos újságírók előtt kijelentette, hogy ez a fajta bőrrák súlyosabb következményekkel járhat.

Borítókép: Jair Bolsonaro volt brazil elnök (Fotó: AFP)

