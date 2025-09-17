Orbán Viktor: Az Európai Unió versenyképessége romokban

Draghi szerint romlanak az uniós kilátások

A volt jegybankelnök szerint Európa növekedési modellje korábban a világkereskedelem bővülésére és a magas hozzáadott értékű exportokra épült, de ezek alapjai mára meggyengültek. Az Egyesült Államok történelmi vámemeléseket vezetett be, Kína pedig mind a belső piacokon, mind a külkereskedelemben erősebb riválissá vált.

Az EU rosszabb helyzetben van, mint egy éve

– figyelmeztetett. Az EU szerinte továbbra is túlzottan kiszolgáltatott külső tényezőknek.

A hurráoptimista becslések szerint is az évtized végére az EU adóssága eléri a GDP 93 százalékát.

A magyar miniszterelnök közösségi oldalán üzent Európának

Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, ahol azt írta:

Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb.

A magyar miniszterelnök azzal folytatta, hogy ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartaniuk, ami sikerülni is fog! – írta a kormányfő. Majd sorolta az elért eredményeket:

Elindítottuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját,

Elindítottuk az Európában egyedülálló, családbarát adóforradalmat,

Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést.

Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!

– zárta sorait Orbán Viktor.