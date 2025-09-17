Orbán ViktorMario DraghiEurópai Uniókritika

Orbán Viktor: Az Európai Unió versenyképessége romokban

Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke az EU növekedési modelljét megingottnak és túlzottan külső tényezőknek kiszolgáltatottnak nevezte. Szerinte az Egyesült Államok és Kína gyorsabban reagál a kihívásokra, ezért az EU elveszítheti versenyképességét és politikai szuverenitását. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán kiemelte, hogy Magyarország a saját fejlődési útján marad, míg Brüsszel tévúton jár.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 17:53
Orbán Viktor és Mario Draghi (Fotó: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, kemény kritikát fogalmazott meg az Európai Bizottsággal szemben Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke. Draghi szerint a kontinens növekedési modellje megingott, a függőségek egyre nőnek, és a riválisok gyorsabban reagálnak a kihívásokra. Ha az EU nem vált sebességet és nem hoz átfogó reformokat, elveszítheti nemcsak versenyképességét, hanem politikai szuverenitását is.

Orbán Viktor: Az Európai Unió versenyképessége romokban
Orbán Viktor: Az Európai Unió versenyképessége romokban
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Draghi szerint romlanak az uniós kilátások

A volt jegybankelnök szerint Európa növekedési modellje korábban a világkereskedelem bővülésére és a magas hozzáadott értékű exportokra épült, de ezek alapjai mára meggyengültek. Az Egyesült Államok történelmi vámemeléseket vezetett be, Kína pedig mind a belső piacokon, mind a külkereskedelemben erősebb riválissá vált. 

Az EU rosszabb helyzetben van, mint egy éve

– figyelmeztetett. Az EU szerinte továbbra is túlzottan kiszolgáltatott külső tényezőknek. 

A hurráoptimista becslések szerint is az évtized végére az EU adóssága eléri a GDP 93 százalékát.

A magyar miniszterelnök közösségi oldalán üzent Európának

Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, ahol azt írta:

Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb.

A magyar miniszterelnök azzal folytatta, hogy ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartaniuk, ami sikerülni is fog! – írta a kormányfő. Majd sorolta az elért eredményeket:

  • Elindítottuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját,
  • Elindítottuk az Európában egyedülálló, családbarát adóforradalmat,
  • Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést.

Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!

– zárta sorait Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor és Mario Draghi (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu