Matteo Salvini elutasítja az európai katonák ukrajnai részvételét

Ha az olaszoktól pénzt és áldozatokat kérnek a biztonságért, akkor a katonákat nem az orosz–ukrán háborúba kell küldeni, hanem otthon kell bevetni – jelentette ki Matteo Salvini, a Liga párt vezetője és kormányfőhelyettes. A politikus szerint az olasz emberek mindennapi aggodalma nem a szovjet harckocsik feltűnése, hanem az illegális bevándorlók jelenléte a városok terein.
Nem hiszem, hogy Lodiban vagy Cinisello Balsamóban az emberek a Vörös Hadsereg általi megszállás vagy a szovjet harckocsik miatti aggodalommal fekszenek le este […], a gondjuk valószínűleg inkább az illegálisan itt lévő külföldiek nem kívánt jelenléte a városok terein
– fogalmazott.