Matteo Salvini elutasítja az európai katonák ukrajnai részvételét

Katonák hazai bevetését sürgeti Matteo Salvini

A Telelombardia televíziónak adott interjúban Salvini hozzátette:

Ha az olaszoktól pénzt és áldozathozatalt kérnek a biztonság és a védelem megerősítése, több katona és csendőr foglalkoztatása érdekében, akkor én azokat a katonákat a vonatokon, autóbuszokon, metrókon, az iskolák előtt, a pályaudvarokon akarom bevetni, nem Oroszországba küldeni harcolni.

A Liga vezetője többször is világossá tette, hogy ellenzi az olasz vagy más európai katonák részvételét az ukrajnai hadszíntéren. Augusztusban Emmanuel Macron francia elnöknek is üzent:

Ha annyira háborúzni akar, akkor menjen ő Ukrajnába.

Mostani nyilatkozatával Guido Crosetto védelmi miniszter kijelentéseire reagált, aki előző nap arról beszélt, hogy a fegyveres erők és a nemzeti védelmi rendszer megerősítésére van szükség egy esetleges külső támadás esetére.