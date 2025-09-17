Matteo SalviniOlaszországorosz-ukrán háború

Matteo Salvini elutasítja az európai katonák ukrajnai részvételét

Az olasz belpolitikai viták középpontjába került a fegyveres erők jövőbeli szerepe. Matteo Salvini szerint a katonáknak nem a frontvonalakon, hanem az olasz városokban kell szolgálniuk. A kormányfőhelyettes hangsúlyozta, hogy a biztonságot először a határokon belül kell megerősíteni.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 17. 19:00
Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha az olaszoktól pénzt és áldozatokat kérnek a biztonságért, akkor a katonákat nem az orosz–ukrán háborúba kell küldeni, hanem otthon kell bevetni – jelentette ki Matteo Salvini, a Liga párt vezetője és kormányfőhelyettes. A politikus szerint az olasz emberek mindennapi aggodalma nem a szovjet harckocsik feltűnése, hanem az illegális bevándorlók jelenléte a városok terein.

Matteo Salvini elutasítja a katonák ukrajnai bevetését, és hangsúlyozza, hogy a fegyveres erőket inkább az olasz emberek mindennapi biztonságára kell fordítani.
Matteo Salvini elutasítja a katonák ukrajnai bevetését, és hangsúlyozza, hogy a fegyveres erőket inkább az olasz emberek mindennapi biztonságára kell fordítani.
Fotó: AFP

Nem hiszem, hogy Lodiban vagy Cinisello Balsamóban az emberek a Vörös Hadsereg általi megszállás vagy a szovjet harckocsik miatti aggodalommal fekszenek le este […], a gondjuk valószínűleg inkább az illegálisan itt lévő külföldiek nem kívánt jelenléte a városok terein

– fogalmazott.

Katonák hazai bevetését sürgeti Matteo Salvini

A Telelombardia televíziónak adott interjúban Salvini hozzátette: 

Ha az olaszoktól pénzt és áldozathozatalt kérnek a biztonság és a védelem megerősítése, több katona és csendőr foglalkoztatása érdekében, akkor én azokat a katonákat a vonatokon, autóbuszokon, metrókon, az iskolák előtt, a pályaudvarokon akarom bevetni, nem Oroszországba küldeni harcolni.

A Liga vezetője többször is világossá tette, hogy ellenzi az olasz vagy más európai katonák részvételét az ukrajnai hadszíntéren. Augusztusban Emmanuel Macron francia elnöknek is üzent: 

Ha annyira háborúzni akar, akkor menjen ő Ukrajnába.

Mostani nyilatkozatával Guido Crosetto védelmi miniszter kijelentéseire reagált, aki előző nap arról beszélt, hogy a fegyveres erők és a nemzeti védelmi rendszer megerősítésére van szükség egy esetleges külső támadás esetére.

Az orosz nagykövet üdvözlése körüli vita

Salvini arról is beszélt, miért köszöntötte szívélyesen Oroszország római nagykövetét a kínai nagykövetség rendezvényén. 

Ugyanúgy köszöntöttem az orosz nagykövetet, mint tucatnyi más diplomatát. Ott voltak a Demokrata Párt és az Olasz Testvérek parlamenti képviselői is. Ha vendégségbe mész, és üdvözöl valaki, akkor köszönsz neki: ez így helyes, ha jó kapcsolatokra és párbeszédre törekedsz. A kézfogást választom a haragos tekintet helyett

– magyarázta. Az ellenzéki pártok azonban bírálattal illették. Davide Faraone, az Élő Olaszország alelnöke szerint egész Olaszországnak problémát jelent Salvini és Crosetto vitája, valamint az, hogy a kormányfőhelyettes öleléssel köszöntötte az orosz nagykövetet, miközben katonáink az orosz drónok visszaverésében vesznek részt Lengyelországban.

Sandra Zampa, a Demokrata Párt szenátora nyugtalanítónak nevezte, hogy Salvini átöleli és megcsókolja az orosz nagykövetet azután, hogy Oroszország becsmérelte Mattarellát. Utalt az orosz külügyminisztérium nyári listájára, amelyen Sergio Mattarella olasz államfő neve is szerepelt.

Borítókép: Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Trump elmondta, hogyan kerülhet közelebb a béke

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu