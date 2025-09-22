Rendkívüli

Újra feljelentették Magyar Péter fegyvermániás bizalmasát

LengyelországvadászgépekOroszországkonfliktusorosz-ukrán háborúDonald Tusk

Donald Tusk kemény háborús üzenetet küldött

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy Lengyelország kész lelőni minden objektumot, amely megsérti légterét. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország óvatosan közelít a nem egyértelmű helyzetekhez, például az orosz vadászgépek közelmúltbeli manővereihez. Tusk hozzátette, hogy biztosítékot vár Lengyelország szövetségeseitől.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 15:53
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: Lengyel Miniszterelnöki Hivatal Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lengyelország kész lelőni a légterét megsértő objektumokat, de óvatosan fog eljárni a nem egyértelmű helyzetekben – jelentette ki a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk figyelmeztetett, hogy az ország habozás nélkül lelő minden olyan objektumot, amely „megsérti a területüket és átrepül Lengyelország felett”. Ugyanakkor óvatosságra intett azokban a helyzetekben, amelyek nem teljesen egyértelműek – számolt be róla a The Guardian.

Donald Tusk, lengyel miniszterelnök
Donald Tusk lengyel miniszterelnök
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Tusk a szövetségeseknek is üzent

Ha olyan helyzettel állunk szemben, amely nem teljesen egyértelmű, mint például legutóbb az orosz vadászgépek átrepülése a Finn-öböl felett, akkor kétszer is meg kell gondolni, mielőtt olyan döntést hoznánk, amely egy nagyon éles konfliktust indíthat el

– tette hozzá, majd hangsúlyozta, hogy teljes bizonyosságra van szüksége abban, hogy szövetségesük pontosan ugyanúgy fogja kezelni ezt a helyzetet. Korábban írtunk róla, hogy szeptember 19-én egyszerre három orosz MiG–31-es vadászgép repült be engedély nélkül Észtország légterébe.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zaporizzsjai atomerőmű: két ukrán drón az oktatóközpont felett robbant fel

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu