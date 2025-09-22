Lengyelország kész lelőni a légterét megsértő objektumokat, de óvatosan fog eljárni a nem egyértelmű helyzetekben – jelentette ki a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk figyelmeztetett, hogy az ország habozás nélkül lelő minden olyan objektumot, amely „megsérti a területüket és átrepül Lengyelország felett”. Ugyanakkor óvatosságra intett azokban a helyzetekben, amelyek nem teljesen egyértelműek – számolt be róla a The Guardian.
Donald Tusk kemény háborús üzenetet küldött
Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy Lengyelország kész lelőni minden objektumot, amely megsérti légterét. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország óvatosan közelít a nem egyértelmű helyzetekhez, például az orosz vadászgépek közelmúltbeli manővereihez. Tusk hozzátette, hogy biztosítékot vár Lengyelország szövetségeseitől.
Tusk a szövetségeseknek is üzent
Ha olyan helyzettel állunk szemben, amely nem teljesen egyértelmű, mint például legutóbb az orosz vadászgépek átrepülése a Finn-öböl felett, akkor kétszer is meg kell gondolni, mielőtt olyan döntést hoznánk, amely egy nagyon éles konfliktust indíthat el
– tette hozzá, majd hangsúlyozta, hogy teljes bizonyosságra van szüksége abban, hogy szövetségesük pontosan ugyanúgy fogja kezelni ezt a helyzetet. Korábban írtunk róla, hogy szeptember 19-én egyszerre három orosz MiG–31-es vadászgép repült be engedély nélkül Észtország légterébe.
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)
