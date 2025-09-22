Donald Tusk kemény háborús üzenetet küldött

Lengyelország kész lelőni a légterét megsértő objektumokat, de óvatosan fog eljárni a nem egyértelmű helyzetekben – jelentette ki a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk figyelmeztetett, hogy az ország habozás nélkül lelő minden olyan objektumot, amely „megsérti a területüket és átrepül Lengyelország felett”. Ugyanakkor óvatosságra intett azokban a helyzetekben, amelyek nem teljesen egyértelműek – számolt be róla a The Guardian.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto