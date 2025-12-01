NATOOroszországhadviselés

Elképesztő bejelentés: Itt az ideje, hogy a NATO reagáljon

Giuseppe Cavo Dragone szerint eljött az ideje, hogy a katonai szövetség emelje a tétet. A NATO Katonai Bizottságának elnöke szerint a szövetség újraértékeli, hogyan néz szembe az Európa-szerte felerősödött hibrid fenyegetésekkel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 9:39
Fotó: MUHAMMED ABDULLAH KURTAR Forrás: ANADOLU
„Mindent tanulmányozunk. A kiberbiztonság terén némileg reaktívak vagyunk. Azon gondolkodunk, hogy agresszívabbak vagy proaktívabbak legyünk a reaktív helyett – nyilatkozta Giuseppe Cavo Dragone. A NATO Katonai Bizottságának az elnöke egyértelműen emelné a tétet – írja az Origo

Giuseppe Cavo Dragone szerint ideje, hogy a NATO aktívabb legyen
Giuseppe Cavo Dragone szerint ideje, hogy a NATO aktívabb legyen (Fotó: Anadolu/Muhammed Abdullah Kurtar)

Az európai országok az elmúlt években számos hibrid incidenssel szembesültek – beleértve a kibertámadásokat, a feltételezett orosz kötelékű szabotázsakciókat és a Balti-tengeren ismétlődő víz alatti infrastruktúra megrongálásával.

Dragone azt is felvetette, hogy a „megelőző csapás” bizonyos körülmények között „védekező akciónak” tekinthető, megjegyezve, hogy egy ilyen megközelítés „távolabb áll a szokásos gondolkodásmódunktól és viselkedésünktől”.

Míg egyes NATO-tagok, különösen Kelet-Európában, keményebb fellépést szorgalmaztak, Dragone szerint bármilyen változáshoz gondosan mérlegelni kell a jogi és joghatósági korlátokat. „Lehetőség lehet az is, hogy agresszívabbak legyünk a másik fél agresszivitásához képest. A kérdés azonban a  jogi keretrendszer, a joghatósági keretrendszer, ki fogja ezt engedélyezni?” – mondta.

Dragone a NATO Baltic Sentry misszióját emelte ki a sikeres elrettentés példájaként.

A művelet szövetséges hajókat, repülőgépeket és haditengerészeti drónokat vet be a Balti-tenger kritikus infrastruktúrájának megfigyelésére a 2023-as és 2024-es többszöri kábelvágási incidenseket követően. „A Baltic Sentry kezdete óta semmi sem történt. Ez azt jelenti, hogy ez az elrettentés működik” – nyilatkozta Dragone.

Dragone szerint a NATO előtt álló központi kihívás annak meghatározása, hogyan előzze meg a jövőbeli hibrid támadásokat. „Hogyan érhető el az elrettentés – megtorlással, megelőző csapással –, ezt alaposan elemeznünk kell, mert a jövőben még nagyobb nyomás nehezedhet erre” – mondta.

Borítókép: Giuseppe Cavo Dragone admirális (Fotó: AFP)

