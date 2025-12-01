Elképesztő bejelentés: Itt az ideje, hogy a NATO reagáljon

„Mindent tanulmányozunk. A kiberbiztonság terén némileg reaktívak vagyunk. Azon gondolkodunk, hogy agresszívabbak vagy proaktívabbak legyünk a reaktív helyett – nyilatkozta Giuseppe Cavo Dragone. A NATO Katonai Bizottságának az elnöke egyértelműen emelné a tétet – írja az Origo.

Giuseppe Cavo Dragone szerint ideje, hogy a NATO aktívabb legyen (Fotó: Anadolu/Muhammed Abdullah Kurtar)

Az európai országok az elmúlt években számos hibrid incidenssel szembesültek – beleértve a kibertámadásokat, a feltételezett orosz kötelékű szabotázsakciókat és a Balti-tengeren ismétlődő víz alatti infrastruktúra megrongálásával.