Elképesztő bejelentés: Itt az ideje, hogy a NATO reagáljon

„Mindent tanulmányozunk. A kiberbiztonság terén némileg reaktívak vagyunk. Azon gondolkodunk, hogy agresszívabbak vagy proaktívabbak legyünk a reaktív helyett – nyilatkozta Giuseppe Cavo Dragone. A NATO Katonai Bizottságának az elnöke egyértelműen emelné a tétet – írja az Origo.
Az európai országok az elmúlt években számos hibrid incidenssel szembesültek – beleértve a kibertámadásokat, a feltételezett orosz kötelékű szabotázsakciókat és a Balti-tengeren ismétlődő víz alatti infrastruktúra megrongálásával.
Dragone azt is felvetette, hogy a „megelőző csapás” bizonyos körülmények között „védekező akciónak” tekinthető, megjegyezve, hogy egy ilyen megközelítés „távolabb áll a szokásos gondolkodásmódunktól és viselkedésünktől”.
