A NATO és az Európai Unió elkezdte a felkészülést egy nagy léptékű háborúra Oroszországgal. Hihetetlennek tűnhet, de ez a helyzet. Ezt jelentette ki Gyenisz Goncsar, Oroszország belgiumi nagykövete. Putyin diplomatája nyilatkozatát egy orosz–belarusz tájékoztató során tette a brüsszeli diplomáciai testület számára, amelynek címe Eurázsiai biztonság: kihívások és perspektívák volt. Goncsar hangsúlyozta, hogy a Nyugat a Kreml kitalált támadási terveivel riogatja a polgárait, miközben valójában saját magát készíti fel a konfrontációra.

Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: AFP

A szövetség tagjainak megtámadására vonatkozó, a Kreml által soha nem létező tervekkel riogatva polgáraikat elkezdték a felkészülést egy nagy háborúra Oroszországgal, ez hihetetlennek tűnhet

– fogalmazott Goncsar, kiemelve a NATO és az EU lépéseinek abszurditását.