Putyin embere nagy háborúra figyelmeztet

A brüsszeli politikai elit miatt háború lehet Európában. Putyin diplomatája vészjósló figyelmeztetést tett. Szerinte a Nyugat Moszkva kitalált támadási terveivel riogatja saját állampolgárait, s közben saját magát készíti fel a vérontásra.

Kozma Zoltán
2025. 11. 28. 6:41
Az oroszok szerint Európa háborúra készül (Fotó: AFP)
A NATO és az Európai Unió elkezdte a felkészülést egy nagy léptékű háborúra Oroszországgal. Hihetetlennek tűnhet, de ez a helyzet. Ezt jelentette ki Gyenisz Goncsar, Oroszország belgiumi nagykövete. Putyin diplomatája nyilatkozatát egy orosz–belarusz tájékoztató során tette a brüsszeli diplomáciai testület számára, amelynek címe Eurázsiai biztonság: kihívások és perspektívák volt. Goncsar hangsúlyozta, hogy a Nyugat a Kreml kitalált támadási terveivel riogatja a polgárait, miközben valójában saját magát készíti fel a konfrontációra.

Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: AFP

A szövetség tagjainak megtámadására vonatkozó, a Kreml által soha nem létező tervekkel riogatva polgáraikat elkezdték a felkészülést egy nagy háborúra Oroszországgal, ez hihetetlennek tűnhet

 – fogalmazott Goncsar, kiemelve a NATO és az EU lépéseinek abszurditását.

A nagykövet szerint az Európai Unió országai tomboló militarizációt folytatnak, ami aláássa a kontinens eredeti céljait. 

Az EU-országok tomboló militarizációt folytatnak. Azzal, hogy az Európai Uniót NATO-függelékké alakítják, eltemetik az egységes Európa koncepcióját a béke és a jólét érdekében. Ennek eredményeként Európa gyorsan elveszíti nemzetközi befolyását és versenyelőnyeit

 – tette hozzá a diplomata, aki szerint ezek a folyamatok gyengítik Európa globális pozícióját.

Goncsar hangsúlyozta, hogy Oroszország nem törekszik a konfrontációra, hanem konstruktív alternatívákat keres. 

Oroszország nem törekszik a konfrontációra, hanem hasonló gondolkodású partnerekkel dolgozik azon, hogy közös biztonsági architektúrát hozzon létre Eurázsiában

 – mondta, utalva a regionális együttműködés fontosságára.

Mint arról korábban a lapunk is beszámolt, az európai háborús pszichózis óriási méreteket ölt. Franciaország fegyveres erőinek minisztere, Catherine Vautrin támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy mutasson erőfeszítést, és fogadja el a gyermekek elvesztését, hogy megvédje nemzeti identitását. 

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

 – mondta a tábornok.

A tábornok figyelmeztetése szerint Oroszország 2030-ra készülhet fel a Nyugat-Európával szembeni konfrontációra. 

 

Borítókép: Az oroszok szerint Európa háborúra készül (Fotó: AFP)

