Szijjártó Péter bejegyzésében rámutatott: a türk országok az energia biztonságát, fizikai realitásait helyezik előtérbe.
Szijjártó Péter: Egy hely, ahol az energia nem politikai vagy ideológiai kérdés
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Türk Államok Szervezetének ülésén vett részt, ahol – közösségi oldalán úgy fogalmazott – ismét egyértelművé vált: léteznek olyan nemzetközi fórumok, ahol az energiaellátást nem ideológiai kérdésként kezelik, hanem a józan ész alapján közelítik meg.
A türk országok józan észre alapozva, fizikai kérdésként tekintenek az energiaellátásra, szemben Brüsszellel, ahol arról az orosz energiaimportot betiltó rendeletről fognak szavazni, amely kinyírná hazánk energiaellátásának biztonságát
– fogalmazott Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter: Az energiabiztonság az első
A külügyminiszter szerint ez a brüsszeli terv nem egyszerű politikai tévedés, hanem „jogi csalás”, amely közvetlenül veszélyeztetné Magyarország energiaellátását, drámai áremelkedéseket okozna, ráadásul a sokat emlegetett diverzifikációt sem szolgálná.
Ezért fogja Magyarország egyből megtámadni a rendeletet az Európai Bíróságon. Ez nem más ugyanis, mint egy jogi csalás, ami óriási áremelkedéshez vezetne és nem szolgál semmilyen diverzifikációt
– összegezte.
A magyar álláspont következetes: a kormány szerint az energiabiztonság nem politikai játszma, hanem a szuverenitás egyik legfontosabb kérdése. Magyarország továbbra is minden nemzetközi fórumon kiáll azért, hogy a magyar emberek és a magyar gazdaság energiaellátása stabil és megfizethető maradjon.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
