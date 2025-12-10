Szijjártó PéterellátásbiztonságtürkenergiaMagyarország

Szijjártó Péter: Egy hely, ahol az energia nem politikai vagy ideológiai kérdés

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Türk Államok Szervezetének ülésén vett részt, ahol – közösségi oldalán úgy fogalmazott – ismét egyértelművé vált: léteznek olyan nemzetközi fórumok, ahol az energiaellátást nem ideológiai kérdésként kezelik, hanem a józan ész alapján közelítik meg.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 10. 12:28
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter bejegyzésében rámutatott: a türk országok az energia biztonságát, fizikai realitásait helyezik előtérbe.

A türk országok józan észre alapozva, fizikai kérdésként tekintenek az energiaellátásra, szemben Brüsszellel, ahol arról az orosz energiaimportot betiltó rendeletről fognak szavazni, amely kinyírná hazánk energiaellátásának biztonságát

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: Az energiabiztonság az első

A külügyminiszter szerint ez a brüsszeli terv nem egyszerű politikai tévedés, hanem „jogi csalás”, amely közvetlenül veszélyeztetné Magyarország energiaellátását, drámai áremelkedéseket okozna, ráadásul a sokat emlegetett diverzifikációt sem szolgálná.

Ezért fogja Magyarország egyből megtámadni a rendeletet az Európai Bíróságon. Ez nem más ugyanis, mint egy jogi csalás, ami óriási áremelkedéshez vezetne és nem szolgál semmilyen diverzifikációt

– összegezte.

A magyar álláspont következetes: a kormány szerint az energiabiztonság nem politikai játszma, hanem a szuverenitás egyik legfontosabb kérdése. Magyarország továbbra is minden nemzetközi fórumon kiáll azért, hogy a magyar emberek és a magyar gazdaság energiaellátása stabil és megfizethető maradjon.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter) 

