Szijjártó Péter: Egy hely, ahol az energia nem politikai vagy ideológiai kérdés

A türk országok józan észre alapozva, fizikai kérdésként tekintenek az energiaellátásra, szemben Brüsszellel, ahol arról az orosz energiaimportot betiltó rendeletről fognak szavazni, amely kinyírná hazánk energiaellátásának biztonságát

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: Az energiabiztonság az első

A külügyminiszter szerint ez a brüsszeli terv nem egyszerű politikai tévedés, hanem „jogi csalás”, amely közvetlenül veszélyeztetné Magyarország energiaellátását, drámai áremelkedéseket okozna, ráadásul a sokat emlegetett diverzifikációt sem szolgálná.

Ezért fogja Magyarország egyből megtámadni a rendeletet az Európai Bíróságon. Ez nem más ugyanis, mint egy jogi csalás, ami óriási áremelkedéshez vezetne és nem szolgál semmilyen diverzifikációt

– összegezte.

A magyar álláspont következetes: a kormány szerint az energiabiztonság nem politikai játszma, hanem a szuverenitás egyik legfontosabb kérdése. Magyarország továbbra is minden nemzetközi fórumon kiáll azért, hogy a magyar emberek és a magyar gazdaság energiaellátása stabil és megfizethető maradjon.