  • Washington orosz célpontok elleni támadásokhoz segíti Kijevet hírszerzési adatokkal
Washington orosz célpontok elleni támadásokhoz segíti Kijevet hírszerzési adatokkal

Az Egyesült Államok újabb lépésre készül az orosz–ukrán háborúban: a Wall Street Journal értesülései szerint Washington hírszerzési információkat bocsát Ukrajna rendelkezésére, hogy az orosz hátországban mélyen fekvő stratégiai célpontokat támadhasson. A lap úgy tudja, az amerikaiak a NATO-szövetségeseket is ösztönzik arra, hogy hasonló támogatást nyújtsanak Kijevnek.

Szabó István
Forrás: Origo2025. 10. 02. 16:14
A USS Monterey irányított rakétás cirkáló egy Tomahawk szárazföldi támadó rakétát lő ki Fotó: Kallysta Castillo Forrás: Amerikai Haditengerészet
Washington a hírszerzési információk átadása mellett azt is mérlegeli, hogy korszerű fegyvereket, köztük Tomahawk cirkálórakétákat és úgynevezett Barracuda típusú lőszereket adjon át az ukrán hadseregnek – bár végleges döntés ezekről a szállításokról egyelőre még nem született meg, írta az Origo.

Washington
Vaszilij Nebenzja, az Oroszországi Föderáció állandó ENSZ-képviselője (Fotó: AFP/Angela Weiss)

Moszkva figyelmeztet

Oroszország élesen reagált a hírekre. Vaszilij Nebenzja, Moszkva ENSZ-nagykövete egyértelműen kijelentette: Oroszország választ fog adni arra az esetre, ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákkal látja el Kijevet. 

Szergej Lavrov külügyminiszter pedig hangsúlyozta, hogy a kérdésben ugyan még nincs végső döntés, de a Kreml meggyőződése szerint az ilyen fegyverek sem változtatnának a háború jelenlegi menetén.

Moszkva korábban is világossá tette: minden olyan nyugati katonai támogatást, amely közvetlen oroszországi célpontokat érint, a konfliktus veszélyes kiszélesítésének tekint.

Borítókép: A USS Monterey irányított rakétás cirkáló egy Tomahawk szárazföldi támadórakétát lő ki (Fotó: Amerikai Haditengerészet/Kallysta Castillo)

