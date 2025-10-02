Washington a hírszerzési információk átadása mellett azt is mérlegeli, hogy korszerű fegyvereket, köztük Tomahawk cirkálórakétákat és úgynevezett Barracuda típusú lőszereket adjon át az ukrán hadseregnek – bár végleges döntés ezekről a szállításokról egyelőre még nem született meg, írta az Origo.
Washington orosz célpontok elleni támadásokhoz segíti Kijevet hírszerzési adatokkal
Az Egyesült Államok újabb lépésre készül az orosz–ukrán háborúban: a Wall Street Journal értesülései szerint Washington hírszerzési információkat bocsát Ukrajna rendelkezésére, hogy az orosz hátországban mélyen fekvő stratégiai célpontokat támadhasson. A lap úgy tudja, az amerikaiak a NATO-szövetségeseket is ösztönzik arra, hogy hasonló támogatást nyújtsanak Kijevnek.
Moszkva figyelmeztet
Oroszország élesen reagált a hírekre. Vaszilij Nebenzja, Moszkva ENSZ-nagykövete egyértelműen kijelentette: Oroszország választ fog adni arra az esetre, ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákkal látja el Kijevet.
Szergej Lavrov külügyminiszter pedig hangsúlyozta, hogy a kérdésben ugyan még nincs végső döntés, de a Kreml meggyőződése szerint az ilyen fegyverek sem változtatnának a háború jelenlegi menetén.
További Külföld híreink
Moszkva korábban is világossá tette: minden olyan nyugati katonai támogatást, amely közvetlen oroszországi célpontokat érint, a konfliktus veszélyes kiszélesítésének tekint.
További Külföld híreink
Borítókép: A USS Monterey irányított rakétás cirkáló egy Tomahawk szárazföldi támadórakétát lő ki (Fotó: Amerikai Haditengerészet/Kallysta Castillo)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Brüsszelnek van egy háborús terve, és mi ezzel nem értünk egyet
A magyar miniszterelnök az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója után nyilatkozik az újságíróknak.
Hatvan évig gyűlölte apja gyilkosát, Charlie Kirk tragédiája után végre kimondta: „Megbocsátok”
Bemutatjuk a megbocsátás tudományos és spirituális hatásait.
Manchesteri vészhelyzet: a brit miniszterelnök sietve hagyta el a koppenhágai csúcsot
Késelés és gázolás történt egy zsinagógánál.
Orbán Viktor Donald Tusknak: Az én célom a háború befejezése
A magyar miniszterelnök üzent lengyel kollégájának.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Brüsszelnek van egy háborús terve, és mi ezzel nem értünk egyet
A magyar miniszterelnök az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója után nyilatkozik az újságíróknak.
Hatvan évig gyűlölte apja gyilkosát, Charlie Kirk tragédiája után végre kimondta: „Megbocsátok”
Bemutatjuk a megbocsátás tudományos és spirituális hatásait.
Manchesteri vészhelyzet: a brit miniszterelnök sietve hagyta el a koppenhágai csúcsot
Késelés és gázolás történt egy zsinagógánál.
Orbán Viktor Donald Tusknak: Az én célom a háború befejezése
A magyar miniszterelnök üzent lengyel kollégájának.