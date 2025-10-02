Washington orosz célpontok elleni támadásokhoz segíti Kijevet hírszerzési adatokkal

Washington a hírszerzési információk átadása mellett azt is mérlegeli, hogy korszerű fegyvereket, köztük Tomahawk cirkálórakétákat és úgynevezett Barracuda típusú lőszereket adjon át az ukrán hadseregnek – bár végleges döntés ezekről a szállításokról egyelőre még nem született meg, írta az Origo.

