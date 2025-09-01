Döbbenet: háromszoros olimpiai bajnok még nem került ilyen képtelen helyzetbe

Az egyetemes női kézilabdázás egyik legnagyobb alakja a most 45 éves norvég kapus, Katrine Lunde. A sportoló 2008-ban, 2012-ben és 2024-ben nyert aranyérmet Pekingben, Londonban és Párizsban. Kétszeres világbajnok és hétszeres Európa-bajnok. Most azonban olyan helyzetbe került, mint pályafutása során még soha.

Katrine Lunde képtelen helyzetbe került

Fotó: KISBENEDEK ATTILA/AFP

Mi lesz veled, Katrine Lunde?

Katrine Lunde hiába a világ egyik legjobb kapusa, még sincs klubcsapata. Akik figyelemmel követik a sportolónő pályafutását, tudják, hogy 2025 tavaszán még a dán Odense színeiben védett. Úgy került oda, hogy szülővárosának klubja, a Vipers csődöt jelentett, így távoznia kellett. Az Odense aztán óriási meglepetésre a BL-ben a döntőbe jutott és ott a Győrtől kapott ki 2025 júniusában.

Ez volt Lunde utolsó meccse Odensében, majd onnan is távozott.

Azóta pedig nincsen klubcsapata.

Ennek ellenére folyamatos edzésben van, s gőzerővel készül a novemberi, hollandiai világbajnokságra. Ezt azért is teheti meg, mert a norvég női válogatott szövetségi kapitányának, Ole Gustav Gjekstadnak esze ágában sincs kitenni őt a keretből.

Meccsek nélkül hogy lehet valaki válogatott?

Természetesen ez nem mindenkinek tetszik Norvégiában. Az azonban biztos, hogy szeptember 19. és 21. között Lunde ott lesz a válogatottal a csehországi Cheb városában rendezendő felkészülési tornán. Ott a csehek, a törökök és a horvátok ellen játszik Norvégia.

A vele szemben kritikusok azt mondják, nem védhet valaki úgy a norvég nemzeti csapat kapujában, hogy egyáltalán nem játszik mérkőzéseket.

Valljuk meg, ebben azért van némi igazság.

Ennek ellenére a norvég szövetségi kapitány, Ole Gustav Gjekstad szerint nincs itt semmi látnivaló. A szakvezető azt ugyan elismerte, hogy Lunde helyzete nem mindennapos és vita tárgyát képezi, de szerinte ezen túl kell lépnie mindenkinek. Szerinte Lunde esetében egyáltalán nem gond, hogy nem játszik minden héten komoly bajnokit. Azt is hozzátette, hogy ez a képtelen ügy hamarosan megoldódik.