Mire készül minden idők legjobb női kapusa? A feszültség kedvezhet a magyaroknak

Mire megy a Metz az Odense ellen?

Katrine Lunde az idény közben igazolt az Odenséhez, miután szégyenszemre – miként ezzel a szavakkal jellemezte a csődöt a Győr svéd edzője, Per Johansson is – hagyták tönkre menni a 2023-ban BL-győztes Viperst. A dán klubban nem játszik annyit, amennyit szeretne, ráadásul az ingázás is fárasztó.

A Katrine Lunde körüli feszültség kedvezhet a Metznek, amelyben három magyar – Szemerey Zsófi, Vámos Petra, Szöllősi-Schatzl Nadine – játszik, sőt a következő idényre az Esztergomhoz szerződő Emma Jacques-nak is magyar gyökerei vannak, hiszen az édesanyja Szabó Melinda korábbi válogatott játékos.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (BUDAPEST, MVM DOME) Május 31., szombat, elődöntők: 15.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)

18.00: Metz HB (francia)–Odense HB (dán) (Tv: Sport1) Június 1., vasárnap, helyosztók: 15.00: bronzmérkőzés

18.00: döntő

Vámos Petra így készül: