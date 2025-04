Nem sikerült megtörni az átkot, hetedszer is bukott a Fradi, így elúszott a Final Four

A Ferencváros vezetőinek és női kézilabdacsapatának kérése meghallgattatott a szurkolók részéről, ugyanis már majd egy órával a kezdés előtt szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni az érdi Arénában, ahol a zöld-fehérek a rajtuk lévő átok megtörésére készültek.

Ugyanis a Fradi eddig hatszor játszott hazai pályán Bajnokok Ligája negyeddöntőt, és mind a hatszor vesztesen hagyta el a pályát.

Most azonban nagy esély mutatkozott az első, Final Fourt érő sikerre, ugyanis a dániai odavágón az FTC 27-27-es döntetlent ért el az Odense ellen, azaz a legkisebb arányú Fradi-győzelem is a négyes döntőt jelenthette a magyar bajnoknak.

Hatalmas csata dúlt a Ferencváros és az Odense között a BL-negyeddöntő visszavágóján Fotó: Fradi.hu

Az érdi meccsen a sorozat legstabilabb védelmével büszkélkedő csapat találkozik a leghatékonyabb támadójátékot nyújtóval.

Az FTC kapta a legkevesebb gólt a BL-ben, meccsenként átlagosan 25.2-t, míg az Odense 519 alkalommal talált be a 17 mérkőzésen, ami harminc feletti átlagot jelent.

Nem véletlenül nyilatkozta még a mérkőzés előtt Dragana Cvijics, az FTC beállója, hogy a kinti döntetlen is annak volt köszönhető, hogy a védekezésük magas szintű volt, csak kisebb hibákat követtek el. Hozzátette, ha be akarnak kerülni a Final Fourba, akkor az érdi visszavágón még annyit sem követhetnek el, mint Dániában. Sajnos nem jött be a beállós jóslata.

Gyenge védekezés az első negyedórában

Mindenesetre aki beszélgetni akart a csarnokban, annak le kellett erről tennie, mert az ember még a saját gondolatát sem hallotta, hiszen a Fradi-tábor – amely az egész arénára igaz volt, hisz mindenki zöld-fehérben volt a lelátón, és torkaszakadtából szurkolt – olyan hangzavart csinált, hogy azt még a Holdon is hallották. Ám úgy tűnt, ez inkább a Fradit zavarta meg, hiszen

az első negyedórában a csapat védekezése szinte a nullával volt egyenlő, Janurik Kinga csak akkor fogott labdát, amikor kivette azt a hálóból, így a megállás nélkül éneklő-szurkoló Fradi-tábor szomorúan konstatálta, hogy a kettős emberelőny ellenére is 10-7-re elhúzott az Odense.

Allan Heine belenyúlt a csapatba, érkezett Laura Glauser a kapuba, míg támadásban beszállt Daria Dmitrieva, és ez szépen lassan meghozta a várt eredményt: mire az utolsó tíz perc elkezdődött volna az első félidőben, már csak egy gól volt az Odense előnye (11-12).

Maszlova szépen búcsúzna a Fraditól, ám a második félidő hajrájában két ziccert is elhibázott az Odense elleni BL-negyeddöntőben Fotó: Fradi.hu

Hatalmas küzdelem, magyar fölény a lelátón

Öt perc lehetett hátra az első 30 percből, amikor rájöttünk arra, hogy dán szurkolók is vannak a sportcsarnokban. A Fradi-tábor néhány másodpercre elhallgatott, erőt gyűjtött a hajrára, ekkor felharsant az a 20-25 Odense-drukker, amire mindenki csodálkozva felkapta a fejét. Aztán elnyomta a hangjukat a magyar hangorkán, miközben a Fradi balszélsője,

Hársfalvi Júlia 3 másodperccel a vége előtt kiegyenlített (14-14).

És ekkor szinte felrobbant a csarnok, a nézők tombolva engedelmeskedtek az öltözőbe vonuló Allan Heinének, aki elkezdte vezényelni a B közép szurkolóit. Mindenesetre az jól látszott az első félidőben, hogy az év végén távozó Valerija Maszlova szépen búcsúzna a csapattól, hiszen az első félidőben remekül védekezett, ráadásul dobott három gólt.

A második félidő első perceiben végre az odavágón a Fradi legjobbjaként záró Angela Malestein végre megtalálta a helyes irányt, és gyors egymásutánban ugrasztotta talpra az érdi arénát.

Folytatódott az elkeseredett harc a csapatok között, ám ezúttal – roppant fontos különbség az első félidőhöz képest – a Fradi vezetett, míg az Odense rohant az eredmény után.

Jelentősen feljavult az FTC védekezése, Glauser parádézott a kapuban – éppen a B közép előtt –, ám támadásban egyszerűen képtelenek voltak a dánok hibáit kihasználni, így 13 perc elteltével egy gól volt a Fradi előnye (18-17).

Dmitrieva igazi vezére volt a Fradinak Fotó: Fradi.hu

Álomszép Simon-Klujber találat lesz az Év gólja?

Allan Heine mester végre felfedezte a kispadon a magyar kontingenst is, és egyre többször támadhatott a Klujber Katrin, Simon Petra és Hársfalvi Júlia trió.

A világ legjobb 20 éven aluli játékosának megválasztott Simon parádés góllal jelezte, talán megérdemelne több játékpercet,

majd Cvijic került ziccerbe, ami azt jelentette, a félidő közepére meglett a hőn áhított kétgólos vezetés (20-18). És amikor egy egészen hihetetlen gólt hozott össze a Simon–Klujber duó, az újságírók is összenéztek, mert szinte senki sem akart hinni a szemének.

A fiatal magyarok helyett idegenlégiósok a hajrára, de miért...

Sajnos elkezdett kapkodni a Fradi, a dán kapuban Rebecca Reinhardt ráadásul mágnesként vonzotta a labdát, így újra szorossá vált a meccs.

Allan Heine ismét a légiósokban bízott, ám ez nem bizonyult jó ötletnek, hiszen a dánok az utolsó öt percre kétgólos előnyt szereztek (23-25), miközben a Klujber helyére beküldött Maszlova kétszer is kis híján szétlőtte az eredményjelzőt a háló helyett.

Az év végén visszavonuló legenda, Andrea Lekics megpróbálta egy utolsó rohamra vezetni a Fradit, a zöld-fehérek a továbbjutást jelentő 25-25-ös döntetlenért támadtak, ám Börk a kijátszott támadás végén fölé lőtte a labdát.

Szinte hihetetlen, de a Ferencváros nem tudta megtörni az átkot, és a hetedik hazai BL-negyeddöntőjét is elveszítve nem jutott be a Final Fourba. A közönség vastapssal köszönt el a csapattól és a Bajnokok Ligájától, míg a Fradi abban bízhat, hogy jövőre végre képes lesz áttörni az egyelőre legyőzhetetlenül előtte magasodó gátat.