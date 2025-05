A Győr újra Európa legjobbja lenne, de Vámos Petráék csúnyán keresztbe tehetnek

Ha női kézilabda négyes döntő, akkor két dolog egészen biztos: Budapest és a Győri Audi ETO KC. Amióta Final4-t rendeznek a sorozatban (2014), azóta mindig a magyar főváros adott otthont az eseménynek, 2021-ig a Papp László Sportarénában, míg azóta pár villamosmegállóval odébb, az akár 20 ezer fő befogadására is alkalmas MVM Dome-ban. Ahogy az sem újdonság, hogy a Győr bejut a legjobb négy közé. A Rába-partiak 2015 kivételével mindig ott voltak, és most a címvédő a negyeddöntőben a tavalyi ezüstérmes Ludwigsburg ellen kettős győzelemmel vette az akadályt.

Fotó: Kovács Tamás

Az Esbjerg még soha nem győzött a Győr ellen

A svéd Per Johansson az előző idény közepén ugrott be a győriek élére, akkor BL-győzelem lett a vége, és most, az első teljes idényében ezt már úgy ismételheti meg, hogy mindeközben a Ferencvárostól visszavette a bajnoki címet.

Az idei menetelés kulcsa mindenképpen a kőkemény – de még szabályos – védekezés, ebben pedig oroszlánrészt vállal a két kapus: Sandra Toft (35,64 százalékos védési hatékonyság a BL-ben) és Hatadou Sako (34,04 százalék).

A két hálóőr összesen 183 védést mutatott be, amely jól mutatja, hogy ha az egyikük rosszabb napot fog ki, akkor a kispadról egyből jön a segítség.