A Győr játékosa szerint ekkor változott meg minden a szezon során

A hétvégi négyes döntőt megelőző szokásos médianapon a győriek beállója, Kari Brattsetnek egyből a 2024-es győzelem ugrott be, amikor a Final4-ról kérdeztük. A norvég beálló már a hetedik idényét tölti a Győr színeiben, s most is hasonló módon szeretné befejezni az évadot. Arra a kérdésünkre, hogy a Bajnokok Ligája négyes döntőjén ehhez mire kell a leginkább odafigyelni, egyértelmű választ adott.

Kari Brattset a támadások mellett a védekezésben is meghatározó a Győr színeiben Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A Győrnek erre a játékosra nagyon figyelnie kell

– Úgy gondolom, a védekezés szuper fontos lesz. A kapusoknak meg kell adnunk a szükséges segítséget, és remélem lerohanásokból könnyű gólokat tudunk szerezni.

Apropó, védekezés. A Rába-parti játékosoknak különösen oda kell figyelniük a góllövőlistát 139 találattal vezető Henny Reistadra. A norvég irányító kimagaslik az egész idény során, 30 gólt ver a másodikra, és a Győr ellen szeptemberben 15-ször dobott a kapuba.

– Reistadot nem könnyű megállítani. Ő nem egy olyan játékos, akit csak úgy ki lehet zárni a játékból. Szerintem mindenképpen fog néhány gólt lőni, de ezt a számot a lehető legalacsonyabban kell tartanunk, és meg kell próbálnunk megnehezíteni a dolgát - s ezzel a csapatét is –, illetve nem szabad könnyű gólokat adni neki a mérkőzés elején.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a március eleji, Ferencváros ellen elvesztett Magyar Kupa-döntő milyen tanulságokkal szolgált az együttesnek. Főleg az utolsó 15 perc, amikor a Győri Audi ETO mindössze egy gólt dobott, így az FTC visszajött a meccsbe, és hétméteresekkel meg is nyerte.

Azt hiszem, azóta sokat tanultunk sokat dolgoztunk. Nézetjük úgy is, hogy egy fordulópont volt a szezonunkat tekintve. Azt hiszem, mindannyian úgy éreztük, hogy a zsebünkben volt már a meccs, a végét egész egyszerűen elszórakoztuk. Rengeteg beszélgettünk a kritikus hajráról, hogy mit tudunk másképp csinálni a későbbiekben. Úgy gondolom, hogy megvan bennünk az, ami ahhoz kell, hogy ne kerüljünk még egyszer ugyanabba a helyzetbe.

Fotó: Robert Ghement

A magyar játékos szerint élet-halál harc lesz szombaton

Fodor Csenge a négyes döntő pénteki sajtóbeszélgetésén elmondta, hogy a mostani felkészülés során ki lehetett indulni a közelmúltbeli találkozókból, vissza lehetett nyúlni hozzájuk, főleg taktikai szempontból.

Ez egy élet-halál harc lesz. Nyilván ebben a szezonban már kétszer találkoztunk, és az ránk nézve pozitív, hogy ezeket megnyertük. Az itt tapasztaltakba próbálunk majd visszanyúlni.

A tízszeres válogatott balszélső hangsúlyozta, a 20 ezer, főként győri szurkoló nagy nyomást jelent nekik, de szerinte ezt a saját javukra át tudják fordítani. Fodor rávilágított, hogy az Esbjerg támadótaktikája szinte kizárólag Henny Reistadra épül. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég balátlövő felállt védelem ellen a dán együttes akcióinak közel negyedét fejezi be és a négyes döntők történetében a legtöbb gólt szerezte.

– Ő egy nagyon kivételes játékos, kivételes képességekkel, ő a motorja az Esbjergnek. Nagyon fogunk figyelni rá, és ha a védekezésünk jól sikerül, az nagy önbizalmat adhat nekünk a támadójátékban.

