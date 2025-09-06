FradiJesper JensenblOdenseKlujber Katrin

Hiába a nagy hajrá, a Fradi megint kikapott a mumusától

Elrajtolt a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelme, és azonnal egy fontos kérdésre választ kaptunk. Ugyanis a Fradi tényleg nem felejtett, ám az előző kiírásban a zöld-fehéreket a Final Fourtól éppen Érden megfosztó Odense gárdája megint jobbnak bizonyult két találattal, és 34-32-re megnyerte a mérkőzést. Kiderült, ilyen szinten sokkal jobb védekezésre lesz a zöld-fehéreknek szükségük, ha nagyot akarnak alkotni a BL-ben.

Molnár László
2025. 09. 06. 17:39
Janurik Kinga beállítása a kapuba jó húzásnak bizonyult, a Fradi hálóőre több bravúrt is bemutatott Fotó: MICHELLER SZILVIA
Szombaton ismét három magyar együttes részvételével kezdődtek meg a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmei: a címvédő Győr és a Magyar Kupa-győztes Ferencváros mellett a Debrecen is harcba száll a budapesti négyes döntőbe jutásért. Az elsőként pályára lépő Fradi azonnal megkapta a sorstól azt a lehetőséget, hogy visszavágjon annak a dán Odensének, amely az előző kiírásban csak szabadkártyával indulva egy góllal ütötte el a fővárosiakat a Final Fourtól. A fővárosi zöld-fehérek kerete alaposan megváltozott, a vezetőedzői poszton a dán Allan Heinét honfitársa, Jesper Jensen váltotta, aki dánként egy dán csapat ellen vezetheti a fővárosiakat rögtön az első BL-csoportmeccsen.

A Fradi orosz sztárja, Daria Dmitrieva gyenge napot fogott ki, joggal cserélte őt le Jesper Jensen
– Ez az első forduló egyik legérdekesebb meccse szerintem az átlagnézők számára is, hiszen a tavaly az utolsó pillanatokban eldőlő negyeddöntő megismétlése. Számomra az első Bajnokok Ligája-mérkőzés a Fradi edzőjeként, ráadásul dán csapat ellen irányíthatom az együttesemet a fantasztikus szurkolóink előtt. Szóval, úgy érzem, sok különböző sztori van ebben a meccsben – jelentette ki a klub hivatalos honlapján Jesper Jensen.

A Fradi azonos esélyekkel küzd a végső győzelemért, mint a dán ellenfele

A szakemberek és a fogadóirodák szerint Per Johansson csapata a mostani kiírás legnagyobb esélyese, dacára annak, hogy a csapat három kulcsjátékosa – a kapus Sandra Toft, a jobbszélső Győri-Lukács Viktória és az eddigi csapatkapitány, Kari Brattset Dale – is gyermeket vár. Ugyanakkor a Ferencváros is ott van a végső sikerre esélyes csapatok között, aki például most fogad a Fradi BL-győzelmére, az kilencszeres pénzt kapna 2026 június elején.

Az idei női kézilabda BL oddsai

  • Győri Audi ETO KC 2,1-es szorzó
  • Esbjerg 4,25-ös szorzó
  • Ferencváros, Odense, CSM Bukarest 9-szeres szorzó

Hatalmas iram, lyukas védelmek, gyors dán gólok

A találkozó elképesztő iramban kezdődött, a Fradi itthon ehhez foghatóval maximum a győriek elleni rangadókon találkozhat. A dánok – akiknek anyagi gondjaik nem lehetnek, hiszen a Red Bull is felkerült a csapat mezére – szinte minden helyzetből betaláltak. Amíg Laura Glauser maximum akkor találkozott a labdával, amikor kivette azt a kapujából, addig a dán kapus, Rebecca Reinhardt legalább szökőévenként bemutatott egy védést, aminek köszönhetően 12 perc elteltével az Odense kétgólos előnyre tett szert (6-8).

Az már az első percekben látható volt, hogy Jesper Jensen elődjével ellentétben nem fogja a kispadon jegeltetni Klujber Katrint, aki a félidő első harmadában – Malesteinnel karöltve – kétszer betalált a dánok kapujába. Aztán a másik magyar, Márton Gréta is jelezte, hogy a pályán van, szépen értékesítette a ziccerét, így negyedóra után már csak eggyel vezetett az Odense (9-10). Ugyanakkor szemmel láthatóan nem ment Darja Dmitrijevának – ziccert rontott, eladott labdákat –, ám hiába jelezte a dán mesterének, hogy cserélje le, Jesper Jensen mutatta, nyugodjon le, és a játékkal törődjön.

Janurik Kinga beállítása a kapuba jó húzásnak bizonyult, a Fradi hálóőre több bravúrt is bemutatott
Csak az Odense kapott büntetőket, a szünetben kettővel mentek a dánok

Mindenesetre a macedón bírópáros az első pillanattól kezdve úgy fújt, hogy még véletlenül se érezze hazai pályán magát a Fradi. Ami az Odense hatosánál történt, egyetlenegy hétméterest kaptak (24. perc), ám a dánok többet is dobhattak, sajnos valamennyit a kapuba. Időközben Glausert Janurik Kinga váltotta a kapuban – jöttek is a védések –, míg a 20. perctől vele együtt öt magyar volt a pályán Malesteinnel és Kanorral együtt. Már mínusz négy volt a Fradi szempontjából, de Klujber, Bordás Réka és Márton Gréta találataival kétgólos hátrányban kezdhette az utolsó öt percet a Fradi (14-16). 

Amikor másfél perc volt hátra, Jesper Jensen kikérte első idejét, és amikor a csapat visszatért a pályára, kiderült, a dán mester továbbra is bízik a „magyar sorban”. Az utolsó pillanatban újabb hetest kapott a Fradi, ám amikor Malestein el akarta lőni a labdát, megszólalt a duda, így a Fradi szélsője megzavarodva a kapusba lőtte a labdát. Mindenesetre a második 30 percet emberelőnyben kezdhette a Fradi, így esélyt kapott arra, hogy ledolgozza a kétgólos hátrányát (16-18).

A dánok mindenben túljátszották a Fradit, távolodóban volt a visszavágás a tavaszi vereségért

A szünetet követően a Fradi azonnal egy gólra csökkentette a hátrányát, sőt az egyenlítésre is megvolt az esélye. Ám a támadásokban egyszerűen nem találták meg a jó megoldást Klujberék, így az Odense előbb visszaállította a kétgólos előnyét (20-22), majd tíz perc elteltével már négyre növelte azt (21-25). Ekkor Jesper Jensen több cserét is végrehajtott: visszatért a kapuba Glauser – aki azonnal megfogott egy hetest –, illetve az elfáradó Bordást Cvijics váltotta. A közönségkedvenc szerb beállós azonnal kétszer mattolta a dánok kapusát, ám mivel a védekezés továbbra sem volt BL-szintű – és akkor igen finoman fogalmaztunk –, a 48. percben ismét hárommal eltávolodott az Odense (25-28). Klujber a hátán vitte a csapatot, az 50. percben már nyolc gólnál járt, és a Fradi az utolsó tíz percre egy nagy rohamra indult (27-29), hogy kiharcolja a nagyon remélt győzelmet, de legalább ne vereséggel kezdje az idei BL-csoportküzdelmeket.

Orlane Kanor is hatalmasat küzdött, amikor lehetőséget kapott Jesper Jensentől
Pedig jött a csodálatos Fradi-hajrá, de…

Azt senki sem tudja, hogy a dán mester mit mondott a Fradi játékosainak, de miután visszatértek a pályára az időkérést követően, egyszerűen megfordult a meccs képe. Glauser megtalálta a legjobb formáját, hosszú percekig nem lehetett gólt lőni neki, míg elől a rövid idő alatt négy gólt szerző Cvijics vezérletével mintha vért ittak volna a zöld-fehérek. Mire elérkeztünk az utolsó 5 perchez már 29-29 állt az eredményjelzőn, azaz felcsillant ismét a remény arra, hogy a Fradi ne vereséggel kezdje meg az idei BL-csoportküzdelmeket.

Mindkét csapat elkezdett rohanni, felváltva estek gólok, ekkor Emily (Bölk) Vogel vette át a vezér szerepét, aki a véghajrában már a nyolcadik találatánál járt. Az utolsó percre egygólos dán előnnyel érkeztek a csapatok. A Fradi kihagyta a ziccerét, míg a dánok nem, így az utolsó pillanatokban nemhogy kiegyenlített volna a Fradi, az Odense nyert két góllal (32-34). Örök tanulság, hogy ilyen védekezéssel nem sokra mehet majd a Fradi a továbbiakban.

A tavaszi vereség pillanatai:

