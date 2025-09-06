Hiába a nagy hajrá, a Fradi megint kikapott a mumusától

Szombaton ismét három magyar együttes részvételével kezdődtek meg a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmei: a címvédő Győr és a Magyar Kupa-győztes Ferencváros mellett a Debrecen is harcba száll a budapesti négyes döntőbe jutásért. Az elsőként pályára lépő Fradi azonnal megkapta a sorstól azt a lehetőséget, hogy visszavágjon annak a dán Odensének, amely az előző kiírásban csak szabadkártyával indulva egy góllal ütötte el a fővárosiakat a Final Fourtól. A fővárosi zöld-fehérek kerete alaposan megváltozott, a vezetőedzői poszton a dán Allan Heinét honfitársa, Jesper Jensen váltotta, aki dánként egy dán csapat ellen vezetheti a fővárosiakat rögtön az első BL-csoportmeccsen.

A Fradi orosz sztárja, Darja Dmitrijeva gyenge napot fogott ki, joggal cserélte őt le Jesper Jensen. Fotó: Micheller Szilvia

– Ez az első forduló egyik legérdekesebb meccse szerintem az átlagnézők számára is, hiszen a tavaly az utolsó pillanatokban eldőlő negyeddöntő megismétlése. Számomra az első Bajnokok Ligája-mérkőzés a Fradi edzőjeként, ráadásul dán csapat ellen irányíthatom az együttesemet a fantasztikus szurkolóink előtt. Szóval, úgy érzem, sok különböző sztori van ebben a meccsben – jelentette ki a klub hivatalos honlapján Jesper Jensen.

A Fradi azonos esélyekkel küzd a végső győzelemért, mint a dán ellenfele

A szakemberek és a fogadóirodák szerint Per Johansson csapata a mostani kiírás legnagyobb esélyese, dacára annak, hogy a csapat három kulcsjátékosa – a kapus Sandra Toft, a jobbszélső Győri-Lukács Viktória és az eddigi csapatkapitány, Kari Brattset Dale – is gyermeket vár. Ugyanakkor a Ferencváros is ott van a végső sikerre esélyes csapatok között, aki például most fogad a Fradi BL-győzelmére, az kilencszeres pénzt kapna 2026 június elején.

Az idei női kézilabda BL oddsai

Győri Audi ETO KC 2,1-es szorzó

Esbjerg 4,25-ös szorzó

Ferencváros, Odense, CSM Bukarest 9-szeres szorzó

Hatalmas iram, lyukas védelmek, gyors dán gólok

A találkozó elképesztő iramban kezdődött, a Fradi itthon ehhez foghatóval maximum a győriek elleni rangadókon találkozhat. A dánok – akiknek anyagi gondjaik nem lehetnek, hiszen a Red Bull is felkerült a csapat mezére – szinte minden helyzetből betaláltak. Amíg Laura Glauser maximum akkor találkozott a labdával, amikor kivette azt a kapujából, addig a dán kapus, Rebecca Reinhardt legalább szökőévenként bemutatott egy védést, aminek köszönhetően 12 perc elteltével az Odense kétgólos előnyre tett szert (6-8).