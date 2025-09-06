Bosszúért liheg a Fradi, címet védene a Győr – indul a női kézilabda BL

A győriek csapatkapitánya, Kari Brattset Dale második gyermekét várja, így az idei kiírásban biztosan nem lép pályára (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A szakemberek és a fogadóirodák szerint Per Johansson csapata a mostani kiírás legnagyobb esélyese, dacára annak, hogy a csapat három kulcsjátékosa – a kapus Sandra Toft, a jobbszélső Győri-Lukács Viktória és az eddigi csapatkapitány, Kari Brattset Dale – is gyermeket vár. Ám olyan mély az ETO kerete, hogy még ezt sem feltétlenül fogja megérezni.

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk. Persze, kicsit szomorú, hogy egy kis időre kiesek a kézilabdázásból, de bízom benne, ez csak még több motivációt ad majd, hogy erősebben térjek vissza a csapathoz – mondta a klub közösségi oldalának a 34 esztendős, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kari Brattset Dale.

Az idei női kézilabda BL oddsai

Győri Audi ETO KC 2,1-es szorzó

Esbjerg 4,25-ös szorzó

Ferencváros, Odense, CSM Bukarest 9-szeres szorzó

Per Johansson mindenképpen címet védene a BL-ben a győriekkel (Fotó: gyorietokc.hu)

Négy új érkező és régi célok Győrben

Mindenesetre a győriek szakvezetője úgy érzi, a csapat a négy új érkezővel – Helena Elver, Nathalie Hagman, Tjasa Stanko és Szemerey Zsófi – erősödött. Az ETO a Szombathely 37-20-as legyőzésével hangolt a BL-re, a csoportkört pedig vasárnap 14 órakor Dortmundban kezdi meg, a kapus Szikora Melindát foglalkoztató Borussia vendégeként.

– Jó személyiséggel érkeztek, keményen dolgoznak, és biztos vagyok benne, hogy nagy erősítést jelentenek majd az ETO-nak. Az én feladatom az, hogy felkészítsem a csapatot arra, hogy megnyerjük a magyar bajnokságot és bejussunk Final Fourba.

Úgy látom, hogy idén sokkal kiegyensúlyozottabb a csoportunk, a másik oldalon a Fradi, az Odense, a Brest és a Bukarest is nagyon erős, míg a mi csoportunkban az Esbjerg, az ETO, a Metz és a Bistrita alkotja az élmezőnyt.

Biztos vagyok benne, hogy a negyeddöntőben sokkal keményebb ellenféllel kell majd szembenéznünk, hiszen ahogy már említettem, a női kézilabda elitje jelenleg elképesztően erős – fogalmazott Per Johansson.