Bosszúért liheg a Fradi, címet védene a Győr – indul a női kézilabda BL

Túl vagyunk az előcsatározásokon, immár a lényeg következik. Ma ismét három magyar együttes részvételével kezdődnek meg a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmei: a címvédő Győr és a Magyar Kupa-győztes Ferencváros mellett a Debrecen is harcba száll a budapesti négyes döntőbe jutásért. Mindhárom magyar csapat alapos változáson ment keresztül, ráadásul a győriek azonos csoportba kerültek a debreceniekkel. A Fradinak megadatik azonnal, hogy visszavágjon annak a dán Odensének, amely az előző kiírásban csak szabadkártyával indulva egy góllal ütötte el a fővárosiakat a Final Fourtól.

Molnár László
2025. 09. 06. 6:48
Abban bízik mindkét zöld-fehér csapat, hogy a BL Final Four-ban összecsaphatnak egymással Fotó: Szabó Miklós
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a 2025/2026-os szezonra sem változtatott a kézilabda BL lebonyolításán, így továbbra is a tavaly már megszokott módon rendezik meg a ma induló női csoportmeccseket. A Bajnokok Ligája két csoportjának első két helyén végző csapatok azonnal a negyeddöntőbe jutnak, míg a 3–6. helyezettek oda-visszavágó alapján döntik el, ki kövesse őket a legjobb nyolc közé. Az elmúlt tíz év alapján nem túlzás kijelenteni, hogy szinte nincs jelentősége annak, hogy egy csapat a 3–6. helyek melyikén végez, ahogyan a csoportok első két helyezettje sem érezheti magát teljes bizonyossággal a Final Fourban. Utóbbi igazságát éppen a Fradi tapasztalhatta meg, amikor a csoportból éppen csak továbbjutó dán Odense – amely csak annak köszönhette az indulását, hogy a nemzetközi szövetség szabadkártyát adott a dánoknak – végül Érden biztosította be a négyes döntőbe jutást a zöld-fehérek kárára.

A győriek abban bíznak, hogy zsinórban harmadszor is megnyerik a Bajnokok Ligája trófeáját
A győriek abban bíznak, hogy zsinórban harmadszor is megnyerik a Bajnokok Ligája trófeáját (Fotó: gyorietokc.hu)

A címvédő ismét a Bajnokok Ligája legjobbja lenne

A hétszeres győztes és címvédő Győri Audi ETO KC a harmadik legeredményesebb klub a női kézilabda Bajnokok Ligája (korábban BEK) történetében. A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A Győr idén júniusban tizedik alkalommal lépett pályára Budapesten.

A legeredményesebb klubok:

  • Szpartak Kijev (szovjet) 13 győzelem és további 2 döntős szereplés
  • Hypo Niederösterreich (osztrák) 8/5
  • Győri Audi ETO KC 7/4
  • Radnicki Beograd (jugoszláv) 3/4
  • Viborg HK (dán) 3/2
  • Slagelse DT (dán) 3/0
  • Vipers Kristiansand (norvég) 3/0
    Külön érdekesség, hogy a felsoroltak közül egyedül a győriek vannak ott a csoportküzdelmekben, azaz kizárólag ők tudják tovább javítani a statisztikájukat. A kisalföldi gárda ugyanakkor nem az egyetlen magyar klub, amely megnyerte a legrangosabb női klubtrófeát: a Vasas (1982) és a Dunaferr (1999) egyszer-egyszer diadalmaskodott, míg a Fradi háromszor – 1971-ben, 2002-ben és 2023-ban –, a Bp. Spartacus egyszer, még 1965-ben jutott el a fináléig.

A 2025/26-os BL csoportbeosztása

  • A csoport: Győri Audi ETO KC (címvédő), DVSC Schaeffler, Metz HB (francia), Team Esbjerg (dán), Gloria Bistrita-Nasaud (román), Borussia Dortmund (német), Storhamar HE (norvég), Buducnost Podgorica (montenegrói)
  • B csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria, Odense HB (dán), CSM Bucuresti (román), Brest Bretagne (francia), Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Podravka Koprivnica (horvát), Ikast HB (dán), Sola HK (norvég)
A győriek csapatkapitánya, Kari Brattset Dale msodik gyermekét várja, így az idei kiírásban biztosan nem lép pályára
A győriek csapatkapitánya, Kari Brattset Dale második gyermekét várja, így az idei kiírásban biztosan nem lép pályára (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A szakemberek és a fogadóirodák szerint Per Johansson csapata a mostani kiírás legnagyobb esélyese, dacára annak, hogy a csapat három kulcsjátékosa – a kapus Sandra Toft, a jobbszélső Győri-Lukács Viktória és az eddigi csapatkapitány, Kari Brattset Dale – is gyermeket vár. Ám olyan mély az ETO kerete, hogy még ezt sem feltétlenül fogja megérezni.

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk. Persze, kicsit szomorú, hogy egy kis időre kiesek a kézilabdázásból, de bízom benne, ez csak még több motivációt ad majd, hogy erősebben térjek vissza a csapathoz – mondta a klub közösségi oldalának a 34 esztendős, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kari Brattset Dale.

Az idei női kézilabda BL oddsai

  • Győri Audi ETO KC 2,1-es szorzó
  • Esbjerg 4,25-ös szorzó
  • Ferencváros, Odense, CSM Bukarest 9-szeres szorzó
Per Johansson mindenképpen címet védene a BL-ben a győriekkel (Fotó: gyorietokc.hu)

Négy új érkező és régi célok Győrben

Mindenesetre a győriek szakvezetője úgy érzi, a csapat a négy új érkezővel – Helena Elver, Nathalie Hagman, Tjasa Stanko és Szemerey Zsófi – erősödött. Az ETO a Szombathely 37-20-as legyőzésével hangolt a BL-re, a csoportkört pedig vasárnap 14 órakor Dortmundban kezdi meg, a kapus Szikora Melindát foglalkoztató Borussia vendégeként.

– Jó személyiséggel érkeztek, keményen dolgoznak, és biztos vagyok benne, hogy nagy erősítést jelentenek majd az ETO-nak. Az én feladatom az, hogy felkészítsem a csapatot arra, hogy megnyerjük a magyar bajnokságot és bejussunk Final Fourba. 

Úgy látom, hogy idén sokkal kiegyensúlyozottabb a csoportunk, a másik oldalon a Fradi, az Odense, a Brest és a Bukarest is nagyon erős, míg a mi csoportunkban az Esbjerg, az ETO, a Metz és a Bistrita alkotja az élmezőnyt. 

Biztos vagyok benne, hogy a negyeddöntőben sokkal keményebb ellenféllel kell majd szembenéznünk, hiszen ahogy már említettem, a női kézilabda elitje jelenleg elképesztően erős – fogalmazott Per Johansson.

A meccs, amit a Fradi szurkolói és játékosai sosem felejtenek el:

Jöhet a nagy visszavágó, sokkal tartozik a Fradi az Odensének

A magyar együttesek közül először az FTC kóstolhat bele a BL-hangulatba szombaton, ráadásul rögtön egy rangadóval: azt az Odensét látja vendégül 16 órai kezdettel a hazai találkozóinak otthont adó Érd Arénában, amely az elmúlt szezonban egygólos különbséggel ütötte el a négyes döntőbe jutástól. A fővárosi zöld-fehérek kerete alaposan megváltozott, a vezetőedzői poszton a dán Allan Heinét honfitársa, Jesper Jensen váltotta, aki két győzelemmel rajtolt csapatával a bajnokságban. Dánként egy dán csapat ellen vezetheti a fővárosiakat rögtön az első BL-csoportmeccsen.

– Ez az első forduló egyik legérdekesebb meccse szerintem az átlagnézők számára is, hiszen a tavaly az utolsó pillanatokban eldőlő negyeddöntő megismétlése. Számomra az első Bajnokok Ligája-mérkőzés a Fradi edzőjeként, ráadásul dán csapat ellen irányíthatom az együttesemet a fantasztikus szurkolóink előtt. Szóval, úgy érzem, sok különböző sztori van ebben a meccsben. A védekezésünk nagyon tetszett eddig a bajnokikon, remélem, hogy ezt magunkkal visszük szombatra is. Az Odense BL-döntőt játszott az előző kiírásban, nagyon erős rivális, ezért kíváncsian várom, hogyan állunk majd helyt ellene – jelentette ki a klub hivatalos honlapján Jesper Jensen.

Jesper Jensen bízik abban, hogy a Fradi ezúttal legyőzi az Odensét
Jesper Jensen bízik abban, hogy a Fradi ezúttal legyőzi az Odensét (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

A Fradi 17 fős keretében is történtek változások, hiszen például Andrea Lekics abbahagyta a játékot, valamint a sokat bírált Maszlova Bukarestbe igazolt. A keret legfiatalabb játékosa a 2006-os születésű Balázs Bítia, míg legrutinosabb a csapatkapitány, a négyszeres BL-győztes Tomori Zsuzsanna. Ugyanakkor két jelentős erősítés is érkezett a Fradihoz: a norvég olimpiai, világ- és Európa-bajnok beálló, Vilde Ingstad, illetve a dán olimpiai és világbajnoki bronz-, valamint Európa-bajnoki ezüstérmes átlövő, Mette Tranborg. Régiek és újak egyaránt égnek a vágytól, hogy bosszút állhassanak az Odensén.

– Nagyon fontos, hogy jól induljunk. Ez nemcsak nekünk jelentene sokat vagy nemcsak a szurkolóknak mutatnánk meg, hogy mi is a célunk, hanem a teljes mezőnynek. 

Bennünk van még a tavalyi vereség emléke, ami miatt lemaradtunk a négyes döntőről, ez is extra motivációt jelent a számunkra

– mondta elszántsággal a hangjában Hársfalvi Júlia, amihez csak annyit tett hozzá a válogatott kapusa, Janurik Kinga: „Tartozunk nekik, és nem is kevéssel!"

A debreceniek titkos célja, hogy meglepetést okozzanak a BL-ben
A debreceniek titkos célja, hogy meglepetést okozzanak a BL-ben (Forrás: Facebook)

A Debrecen célja a továbbjutás

Egy év kihagyás után ismét a mezőny tagja a szabadkártyás Debrecen is, amely tavaly tavasszal csupán egy góllal maradt alul a negyeddöntőbe jutásért vívott párharcban az akkor címvédő norvég Vipers Kristiansanddal szemben, amely azóta csődöt jelentett. 

Szilágyi Zoltán vezetőedző megfogalmazása szerint „egyértelmű célkitűzés, de nem elvárás” a továbbjutás a hajdúsági alakulatnak, 

amely 33-23-as székesfehérvári sikerrel kezdte meg az NB I-es küzdelmeket. A BL-be Podgoricában, a Buducnost otthonában vasárnap 16 órakor tér vissza a DVSC, amelynek új csapatkapitánya van az idei szezonban a válogatott Tóvizi Petra személyében. Sokak szerint a csoportkörből való továbbjutás a mostani keretben is benne lehet, a Storhamar, Gloria Bistrita, Buducsnoszt trióval szemben nem csak hazai pályán lehet esélye a győzelemre a debrecenieknek.

Az előző kiírás fináléja, amikor a címvédő Győr legyőzte a szezon meglepetéscsapatát, az Odensét:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

