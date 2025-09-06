Bosszúért liheg a Fradi, címet védene a Győr – indul a női kézilabda BL

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a 2025/2026-os szezonra sem változtatott a kézilabda BL lebonyolításán, így továbbra is a tavaly már megszokott módon rendezik meg a ma induló női csoportmeccseket. A Bajnokok Ligája két csoportjának első két helyén végző csapatok azonnal a negyeddöntőbe jutnak, míg a 3–6. helyezettek oda-visszavágó alapján döntik el, ki kövesse őket a legjobb nyolc közé. Az elmúlt tíz év alapján nem túlzás kijelenteni, hogy szinte nincs jelentősége annak, hogy egy csapat a 3–6. helyek melyikén végez, ahogyan a csoportok első két helyezettje sem érezheti magát teljes bizonyossággal a Final Fourban. Utóbbi igazságát éppen a Fradi tapasztalhatta meg, amikor a csoportból éppen csak továbbjutó dán Odense – amely csak annak köszönhette az indulását, hogy a nemzetközi szövetség szabadkártyát adott a dánoknak – végül Érden biztosította be a négyes döntőbe jutást a zöld-fehérek kárára.
A címvédő ismét a Bajnokok Ligája legjobbja lenne
A hétszeres győztes és címvédő Győri Audi ETO KC a harmadik legeredményesebb klub a női kézilabda Bajnokok Ligája (korábban BEK) történetében. A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A Győr idén júniusban tizedik alkalommal lépett pályára Budapesten.
A legeredményesebb klubok:
- Szpartak Kijev (szovjet) 13 győzelem és további 2 döntős szereplés
- Hypo Niederösterreich (osztrák) 8/5
- Győri Audi ETO KC 7/4
- Radnicki Beograd (jugoszláv) 3/4
- Viborg HK (dán) 3/2
- Slagelse DT (dán) 3/0
- Vipers Kristiansand (norvég) 3/0
Külön érdekesség, hogy a felsoroltak közül egyedül a győriek vannak ott a csoportküzdelmekben, azaz kizárólag ők tudják tovább javítani a statisztikájukat. A kisalföldi gárda ugyanakkor nem az egyetlen magyar klub, amely megnyerte a legrangosabb női klubtrófeát: a Vasas (1982) és a Dunaferr (1999) egyszer-egyszer diadalmaskodott, míg a Fradi háromszor – 1971-ben, 2002-ben és 2023-ban –, a Bp. Spartacus egyszer, még 1965-ben jutott el a fináléig.
A 2025/26-os BL csoportbeosztása
- A csoport: Győri Audi ETO KC (címvédő), DVSC Schaeffler, Metz HB (francia), Team Esbjerg (dán), Gloria Bistrita-Nasaud (román), Borussia Dortmund (német), Storhamar HE (norvég), Buducnost Podgorica (montenegrói)
- B csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria, Odense HB (dán), CSM Bucuresti (román), Brest Bretagne (francia), Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Podravka Koprivnica (horvát), Ikast HB (dán), Sola HK (norvég)