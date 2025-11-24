Golovin Vlagyimirteljesítményvágyvilágbajnokságcsapat

Golovin Vlagyimir hisz a csodákban és a szimuláló játékosaiban

Csütörtökön a magyar női kézilabda-válogatott is bemutatkozik a német, holland közös rendezésű világbajnokságon, az első ellenfél Szenegál lesz. Golovin Vlagyimir úgy véli, a norvégiai tornán csapata tudatosan játszva az utolsó lépést is megtette a felkészülés során. A szövetségi kapitány kijelentette, ugyan a játékosai sokszor elmondták a vágyaikat egy vb-éremről, noha teljesen azonosul ezekkel az álmokkal, megpróbálja realistán nézni a válogatott esélyeit. A legfontosabb szerinte, hogy a csoportban mindhárom ellenfelét – Szenegál, Irán és Svájc – legyőzze a válogatott.

Molnár László
2025. 11. 24. 20:16
Golovin Vlagyimir hisz a játékosaiban és bízik az álmaik megvalósulásában
Golovin Vlagyimir hisz a játékosaiban és bízik az álmaik megvalósulásában Fotó: MTI/Illyés Tibor
Még el sem kezdődött a női kézilabda-világbajnokság, a magyar válogatott máris komoly problémákkal kell, hogy szembenézzen. Golovin Vlagyimir csapata ugyanis három jobbszélsőjét is elveszítette , így a kapitány a tartalékok tartalékait kénytelen bevetni ezen a fontos poszton. Az elmúlt években Győri-Lukács Viktória és Faluvégi Dorottya volt a két fő jelölt erre a posztra, ám előbbi bármelyik pillanatban életet adhat az ikreinek, míg utóbbi súlyos sérüléséből lábadozik. És ha ez nem lenne elég, a helyükre beválogatott Kovács Anett is megsérült, így Golovin rohamtempóban behívta a mosonmagyaróvári Faludi-Udvardi Laurát, aki Grosch Vivien (Debrecen) mellett játszik a vb-n jobbszélsőt.

Golovin Vlagyimir szerint a csoportküzdelmek után nagyon sok múlik majd azon, ki nem fog elfáradni fejben
Golovin Vlagyimir szerint a csoportküzdelmek után nagyon sok múlik majd azon, ki nem fárad el fejben (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Golovin Vlagyimir: Szimulálnak a játékosok

A szövetségi kapitány elégedetten értékelt a norvégiai tornán mutatott játékkal és a felkészüléssel kapcsolatban az M4 Sportnak, mint mondta, minden munkát el tudtak végezni, amit akartak, és a Posten-kupán maximum a rengeteg utazás volt egy kicsit hátráltató tényező.

– Szerintem minden percet jól kihasználtunk. Volt jó három mérkőzésünk, és az volt igazából a célunk, hogy egyre jobban játsszunk. Három különböző stílusú csapattal találkoztunk, és az itt szerzett tapasztalatok biztos hasznosak lesznek a világbajnokságon. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minden mérkőzésen belül volt egy kis hullámvölgy, de nagyon gyorsan fel tudtunk ebből állni és tovább követtük a tervet – fogalmazott a kapitány.

A magyar válogatott két győzelemmel és egy vereséggel zárt Norvégiában, és a második helyet szerezte meg a Posten-kupán:

  • Szerbia 29-25,
  • Norvégia 27-33,
  • Spanyolország 37-28.

Mint Golovin Vlagyimir elárulta, a spanyolok ellen több újdonságot is kipróbáltak, ugyanis a csapat első vb-ellenfele, Szenegál nagyon hasonló felfogásban védekezik, mint ők. A sérülésekkel kapcsolatban kijelentette, olyan világversenyre való felkészülés nincs, amikor a játékosoknak ne fájna valamilye.

A kézilabda már csak ilyen sportág. Ahhoz, hogy mindenki egészséges legyen, sakkoznunk kellene. Vannak apróbb sérülések többeknél a keretben. De azért büszke vagyok, hogy olyan csapatom van, akik inkább szimulálnak, hogy semmi bajuk, csak hogy pályán legyenek

– ütötte el a kapitány némi tréfával a gondokat.

A magyar női kézilabda-válogatott a szerbeket is legyőzte a Posten-kupán, a világbajnokság előtti utolsó felkészülési tornán
A magyar női kézilabda-válogatott a szerbeket is legyőzte a Posten-kupán, a világbajnokság előtti utolsó felkészülési tornán (Fotó: Kenneth McDowell)

Tudja, hogy miről álmodnak a játékosai, de ő realistán közelít a célok felé

Bár nem hiszi, hogy valaki egymaga meg tud nyerni egy meccset, fontosnak tartja, hogy minden összecsapáson legyen egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékos, aki nemcsak sok gólt lő vagy remekül blokkol, hanem a kellő pillanatban igazi vezérré tud válni, ha jön egy-egy kritikus pillanat. Éppen ezért nagyon fontos szerinte a jó csapatszellem, ezt szem előtt tartva a hétfői napot Norvégiában töltötte a csapat, szigorúan kézilabdamentes programokkal.

A magyar női válogatott vb-csoportmeccsei:

  • Magyarország–Szenegál november 27. 20.30 
  • Irán–Magyarország november 29. 20.30 
  • Magyarország–Svájc december 1. 20.30 

A csütörtöki nyitómeccs kapcsán kijelentette, nem árt az óvatosság, hiszen az afrikai válogatott játékosai – egy kivétellel – a francia bajnokságban edződnek. Egyértelmű céljuk, hogy a csoportból százszázalékosan jussanak tovább úgy, hogy közben ne veszítsenek el további embereket, és a játék is egyre jobb legyen. A szövetség a legjobb hat közé kerülést tűzte ki célul, és természetesen Golovin is elégedett lenne ennek elérésével, ám tudja, játékosai az Eb-bronz után merészebb álmokat szövögetnek.

Most a legfontosabb, hogy százszázalékos teljesítménnyel jussunk tovább a csoportból, utána megnézzük, ki vár ránk a középdöntőben. Bízom benne, hogy ugyanúgy, mint az Európa-bajnokságon, most is meccsről meccsre jobb teljesítményt nyújtunk, magabiztosabbak leszünk. Hallottam, hogy a lányok nyilatkozták, hogy vannak nagyobb álmaik. Én is csatlakozom hozzájuk. De én közben realista is vagyok. Tudom, hogy az emberek tudnak csodát tenni, de azért az nem egyszerű feladat a mai kézilabdában 

– jelentette ki Golovin Vlagyimir.

A magyar női kézilabda-válogatott vb-kerete

 

 

 

 

