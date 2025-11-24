Golovin Vlagyimir hisz a csodákban és a szimuláló játékosaiban

Még el sem kezdődött a női kézilabda-világbajnokság, a magyar válogatott máris komoly problémákkal kell, hogy szembenézzen. Golovin Vlagyimir csapata ugyanis három jobbszélsőjét is elveszítette , így a kapitány a tartalékok tartalékait kénytelen bevetni ezen a fontos poszton. Az elmúlt években Győri-Lukács Viktória és Faluvégi Dorottya volt a két fő jelölt erre a posztra, ám előbbi bármelyik pillanatban életet adhat az ikreinek, míg utóbbi súlyos sérüléséből lábadozik. És ha ez nem lenne elég, a helyükre beválogatott Kovács Anett is megsérült, így Golovin rohamtempóban behívta a mosonmagyaróvári Faludi-Udvardi Laurát, aki Grosch Vivien (Debrecen) mellett játszik a vb-n jobbszélsőt.

Golovin Vlagyimir szerint a csoportküzdelmek után nagyon sok múlik majd azon, ki nem fárad el fejben (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Golovin Vlagyimir: Szimulálnak a játékosok

A szövetségi kapitány elégedetten értékelt a norvégiai tornán mutatott játékkal és a felkészüléssel kapcsolatban az M4 Sportnak, mint mondta, minden munkát el tudtak végezni, amit akartak, és a Posten-kupán maximum a rengeteg utazás volt egy kicsit hátráltató tényező.

– Szerintem minden percet jól kihasználtunk. Volt jó három mérkőzésünk, és az volt igazából a célunk, hogy egyre jobban játsszunk. Három különböző stílusú csapattal találkoztunk, és az itt szerzett tapasztalatok biztos hasznosak lesznek a világbajnokságon. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minden mérkőzésen belül volt egy kis hullámvölgy, de nagyon gyorsan fel tudtunk ebből állni és tovább követtük a tervet – fogalmazott a kapitány.

A magyar válogatott két győzelemmel és egy vereséggel zárt Norvégiában, és a második helyet szerezte meg a Posten-kupán:

Szerbia 29-25,

Norvégia 27-33,

Spanyolország 37-28.

Mint Golovin Vlagyimir elárulta, a spanyolok ellen több újdonságot is kipróbáltak, ugyanis a csapat első vb-ellenfele, Szenegál nagyon hasonló felfogásban védekezik, mint ők. A sérülésekkel kapcsolatban kijelentette, olyan világversenyre való felkészülés nincs, amikor a játékosoknak ne fájna valamilye.

A kézilabda már csak ilyen sportág. Ahhoz, hogy mindenki egészséges legyen, sakkoznunk kellene. Vannak apróbb sérülések többeknél a keretben. De azért büszke vagyok, hogy olyan csapatom van, akik inkább szimulálnak, hogy semmi bajuk, csak hogy pályán legyenek

– ütötte el a kapitány némi tréfával a gondokat.