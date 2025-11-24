Húsz éve nem látott csodára készül a magyar női kézilabda-válogatott

Ha december (illetve jelen esetben november vége), akkor női kézilabda-világbajnokság. Ebben az évben is ez az utolsó olyan labdasport-világesemény, amelyen a magyar válogatott részt vesz. A női kézilabda-vb Magyarországon mindig is nagy érdeklődést vált ki, ez most sincs másképpen. A felfokozott érdeklődés annak is köszönhető, hogy a magyar csapat egy évvel ezelőtt harmadik helyen végzett az Európa-bajnokságon, azaz visszatért a világ közvetlen élvonalába.

A női kézilabda-vb középdöntőjében a magyar és a dán együttes is játszhat majd egymással, a norvégokkal viszont legkorábban az elődöntőben futhatunk össze

Fotó: CLAUS FISKER / Ritzau Scanpix

A női kézilabda-vb csoportmeccsei bemelegítésnek lesznek jók

Kezdjük akkor azzal, mi vár a magyar női kézilabda-válogatottra, amely a hollandiai ’s-Hertogenbosch városában kezdi meg a csoportküzdelmeket a női kézilabda-vb-n az alábbi menetrend szerint:

november 27. csütörtök, 20.30: Magyarország–Szenegál

november 29. szombat, 20.30: Magyarország–Irán

december 1. hétfő, 20.30: Magyarország–Svájc

Az első két összecsapást nyugodtan nevezhetjük felhozó mérkőzésnek. A tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmet nyerő magyar csapatnak nem jelenthet gondot az afrikai csapat és Irán sem.

Mondhatnánk, itt tényleg csak az lesz a kérdés, hány gól különbséggel nyer Magyarország.

Tulajdonképpen ide kell sorolnunk a Svájc elleni összecsapást is. 2022-ben, a rossz emlékeket idéző szlovéniai Európa-bajnokságon éppen a helvét csapat volt az egyetlen, amelyet sikerült legyőzni (33-28), de ami utána következett, arról ehelyütt nem írnánk. Sokkal inkább arról, hogy mi várhat ránk a rotterdami középdöntőben.

A női kézilabda-vb egyik favoritja az Eb-bronzérmes magyar válogatott lehet

Fotó: ANDREA KARETH/APA-PictureDesk

A középdöntőben már Dánia is jöhet a női kézilabda-vb-n

A világbajnokság második szakaszában tehát átköltözik a magyar csapat a holland kikötővárosba, hogy az A csoport három továbbjutójával mérkőzzék meg a nyolc közé jutásért.

Az A csoportban ott vannak a dánok, a románok, a japánok és a horvátok. A dán csapat csoportelsősége biztosan nem lehet kérdés, az már inkább, hogy a japán, horvát, román hármasból melyik kettő jut tovább?

A legjobb nyolc közé jutáshoz az kell, hogy a középdöntőben az első két hely egyikén végezzünk. Ez egyáltalán nem lehetetlen feladat, az már sokkal inkább az, hogy megmondjuk, a negyeddöntőben melyik csapatot sodorja utunkba a sors. Azért nem hagyjuk kétségek között az olvasót: itt már érkezhet a vb-címvédő francia vagy a házigazda holland csapat. Ez már tényleg más kategória, ámbátor a franciákat éppen a tavalyi Eb bronzmérkőzésen vertük meg Bécsben.

Szenegál inkább európai kézilabdát játszik, már ismerjük őket

– tekintett a vb-ellenfelekre Golovin, aki a korábbiakhoz hasonlóan mindig a következő mérkőzésre koncentrál. Iránt tartja a csoport leggyengébb tagjának, a svájciak kapcsán viszont kiemelte, hogy évről évre fejlődnek, van Bajnokok Ligája-tapasztalattal rendelkező játékosuk is.