Húsz éve nem látott csodára készül a magyar női kézilabda-válogatott

November 26-án kezdődik és december 14-én ér véget a 27. női kézilabda-világbajnokság, amelyet Hollandia és Németország közösen rendez meg. A magyar válogatott selejtező nélkül lett tagja a 32 csapatot számláló női kézilabda-vb mezőnyének. A világbajnoki címet a franciák védik, de most nem ők a legnagyobb esélyesek, hanem a norvégok. A magyar csapat sorsolása annyiban kedvező, hogy a csoportmérkőzések bemelegítésül szolgálnak, valamint az sem baj, hogy a mieink a norvégokkal vagy a franciákkal a negyeddöntő előtt nem találkozhatnak. A dánokkal viszont igen.

Lantos Gábor
2025. 11. 24. 5:56
Jó lenne sok mosolygós magyar arcot látni a november 27-én kezdődő női kézilabda-vb mérkőzései után Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Ha december (illetve jelen esetben november vége), akkor női kézilabda-világbajnokság. Ebben az évben is ez az utolsó olyan labdasport-világesemény, amelyen a magyar válogatott részt vesz. A női kézilabda-vb Magyarországon mindig is nagy érdeklődést vált ki, ez most sincs másképpen. A felfokozott érdeklődés annak is köszönhető, hogy a magyar csapat egy évvel ezelőtt harmadik helyen végzett az Európa-bajnokságon, azaz visszatért a világ közvetlen élvonalába.

A női kézilabda-vb középdöntőjében a magyar és a dán együttes is játszhat majd egymással, a norvégokkal viszont legkorábban az elődöntőben futhatunk össze
Fotó: CLAUS FISKER / Ritzau Scanpix

A női kézilabda-vb csoportmeccsei bemelegítésnek lesznek jók

Kezdjük akkor azzal, mi vár a magyar női kézilabda-válogatottra, amely a hollandiai ’s-Hertogenbosch városában kezdi meg a csoportküzdelmeket a női kézilabda-vb-n az alábbi menetrend szerint:

  • november 27. csütörtök, 20.30: Magyarország–Szenegál
  • november 29. szombat, 20.30:  Magyarország–Irán
  • december 1. hétfő, 20.30: Magyarország–Svájc

Az első két összecsapást nyugodtan nevezhetjük felhozó mérkőzésnek. A tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmet nyerő magyar csapatnak nem jelenthet gondot az afrikai csapat és Irán sem. 

Mondhatnánk, itt tényleg csak az lesz a kérdés, hány gól különbséggel nyer Magyarország.

Tulajdonképpen ide kell sorolnunk a Svájc elleni összecsapást is. 2022-ben, a rossz emlékeket idéző szlovéniai Európa-bajnokságon éppen a helvét csapat volt az egyetlen, amelyet sikerült legyőzni (33-28), de ami utána következett, arról ehelyütt nem írnánk. Sokkal inkább arról, hogy mi várhat ránk a rotterdami középdöntőben.

A női kézilabda-vb egyik favoritja az Eb-bronzérmes magyar válogatott lehet
Fotó: ANDREA KARETH/APA-PictureDesk

A középdöntőben már Dánia is jöhet a női kézilabda-vb-n

A világbajnokság második szakaszában tehát átköltözik a magyar csapat a holland kikötővárosba, hogy az A csoport három továbbjutójával mérkőzzék meg a nyolc közé jutásért. 

Az A csoportban ott vannak a dánok, a románok, a japánok és a horvátok. A dán csapat csoportelsősége biztosan nem lehet kérdés, az már inkább, hogy a japán, horvát, román hármasból melyik kettő jut tovább?

A legjobb nyolc közé jutáshoz az kell, hogy a középdöntőben az első két hely egyikén végezzünk. Ez egyáltalán nem lehetetlen feladat, az már sokkal inkább az, hogy megmondjuk, a negyeddöntőben melyik csapatot sodorja utunkba a sors. Azért nem hagyjuk kétségek között az olvasót: itt már érkezhet a vb-címvédő francia vagy a házigazda holland csapat. Ez már tényleg más kategória, ámbátor a franciákat éppen a tavalyi Eb bronzmérkőzésen vertük meg Bécsben.

Szenegál inkább európai kézilabdát játszik, már ismerjük őket

– tekintett a vb-ellenfelekre Golovin, aki a korábbiakhoz hasonlóan mindig a következő mérkőzésre koncentrál. Iránt tartja a csoport leggyengébb tagjának, a svájciak kapcsán viszont kiemelte, hogy évről évre fejlődnek, van Bajnokok Ligája-tapasztalattal rendelkező játékosuk is.

Tizennyolc játékossal a húsz éve nem látott bravúrért

Nézzük akkor most meg, kikkel vág neki Golovin Vlagyimir ennek a világbajnokságnak. Meg azt is, hogy kikkel nem. A hiányzók között elsőnek a győri Fodor Csengét említjük meg, aki sérülés miatt az utolsó pillanatban került ki az utazó csapatból. 

Amúgy kilenc Európa-bajnoki bronzérmes hiányzik a magyar női kézilabda-válogatott szűkített, 18 fős keretéből.

A kapus Böde-Bíró Blanka és a jobbszélső Győri-Lukács Viktória szülési szabadság, az ugyancsak jobbszélső Faluvégi Dorottya és a balátlövő Juhász Gréta sérülés, az irányító Tóth Nikolett, a beálló Pásztor Noémi, a balátlövő Kácsor Gréta, illetve a balszélső Petrus Mirtill és Szöllősi-Schatzl Nadine szakmai döntés miatt maradt ki a keretből. Az utazó keretben a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győrt a kapus Szemerey Zsófi képviseli. A Magyar Kupa-győztes Ferencvárosból öten, az előző idényben bajnoki bronzérmes Esztergomból négyen tagjai a keretnek.

A magyar női válogatott 18 fős vb-kerete:

kapusok: Szemerey Zsófi (Győr), Janurik Kinga (Ferencváros), Bukovszky Anna (Esztergom)
jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (Debrecen)
jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz HB, francia) 
irányítók: Vámos Petra (Metz HB), Simon Petra (Ferencváros)
beállók: Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Ferencváros), Szmolek Apollónia (Esztergom) 
balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Vác)
balszélsők: Márton Gréta (Ferencváros), Hársfalvi Júlia (Ferencváros)

Jó lenne a legjobb hat közé kerülni

Ami az esélyeket illeti: óriási dolog lenne, ha a magyar válogatott ezen a világbajnokságon a legjobb négy közé kerülne. Legutóbb erre 

éppen húsz évvel ezelőtt, a 2005-ben Szentpéterváron rendezett vb-n került sor, 

amikor a Németh András vezette együttes a harmadik helyen végzett. Annak is 12 éve már, hogy a negyeddöntőben jártunk (2013), míg 2015 óta egyszer sem tudtunk a legjobb nyolc közé kerülni (11., 15., 14., 10., 10. – ezeket a helyezéseket értük el), ami kissé méltatlan a magyar női kézilabda-válogatott egykori hírnevéhez. Az MKSZ most a legjobb hat közé jutást tűzte ki célul. Ez a világbajnokság még nem része a 2028-as Los Angeles-ben rendezendő olimpiai kvalifikációs időszaknak. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a következő, 2027-es felnőtt vb-t Magyarország rendezi majd meg.

Norvégia továbbra is abszolút favorit

Ami a nemzetközi mezőnyt illeti: ott nincs különösebb változás. A norvégok továbbra is a világ legerősebb csapatának számítanak, ők az olimpiai bajnokok, s az már a mostani világbajnokság előtt jól látszik, hogy bombaformában vannak. Mögöttük a dánok, a svédek, a hollandok és a franciák jelentik a közvetlen élmezőnyt, ide kellene valahogy bekerülnie a magyar csapatnak, ami nem lesz könnyű feladat. 

Norway's goalkeeper #16 Katrine Lunde celebrates their victory over France at the end of the women's Gold Medal handball match between Norway and France of the Paris 2024 Olympic Games, at the Pierre-Mauroy stadium in Villeneuve-d'Ascq, northern France, on August 10, 2024. (Photo by Sameer Al-Doumy / AFP)
Az olimpiai bajnok norvég kapus, Katrine Lunde Párizsban
Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Nem szabad egy kézlegyintéssel elintézni Németországot sem, amely azzal, hogy hazai pályán játszik, egészen biztosan előnyt élvez majd. 

Az oroszok a háború miatt továbbra sem versenyezhetnek, 

ők nagyon hiányoznak ebből a mezőnyből is. Láthatatlan favoritról nem tudunk írni, egyszerűen nincs olyan csapat ebben a mezőnyben, amely az előbb felsoroltak mellett a dobogóért harcolhat.

Kit érdekel a női kézilabda-vb?

A világbajnokságot három német és két holland városban rendezik meg. A holland helyszínekről már írtunk, ami a német rendező városokat illeti, ott Dortmund, Trier és Stuttgart lesz a három házigazda. Nagy kérdés, hogy a világbajnokság meccsei – különösen a csoportmérkőzések – mekkora érdeklődést váltanak majd ki. Ebből a szempontból a magyarok csoportja (B) igen különös. 

Nehéz lenne elképzelni, hogy hollandiai ’s-Hertogenboschban tömegek özönlenének az iráni vagy épp a szenegáli együttes meccseire.

A világbajnokság végjátékára (elődöntők, éremcsaták) a hollandiai Rotterdamban kerül sor. Itt kell megemlíteni, hogy hosszú idő után az IHF hajlandó volt a szokásosnál egy héttel korábban elkezdeni a világbajnokságot, így most nem december 21-én, három nappal karácsony előtt, hanem december 14-én fejeződik be ez a vb. Mindez a sportolóknak mindenféleképpen könnyebbséget jelent.

Izgalmas lesz az IHF elnökválasztó kongresszusa

Azzal, hogy az IHF immáron harmadik alkalommal rendez 32 csapatos női kézilabda-vb-t, ismét olyan tornát láthatunk majd, amelyen nagy különbségű győzelmek és egyes csapatok agyonverése várható. Hogy szakmailag ez mennyire kedvező, abba nem tisztünk belemenni, annyit talán mégis megengednek nekünk, hogy ennek a sportágnak a női változatában nincs 32 olyan csapat, amelynek helye lenne a világbajnokságon. De ez van, ezt kell szeretni, a 32 csapatos vb annak a Hasszan Musztafának a találmánya, aki nem sokkal a vb vége után Kairóban újra elindul az IHF elnöki posztjáért. 

Ezúttal azonban kihívói is akadnak: Musztafának a szlovén Franjo Bobinaccal, a német Gerd Butzeckkel és a holland Tjark de Langéval kell megküzdenie. 

Az, hogy hárman is indulnak az „örökös” IHF-elnök ellen, nem rossz hír, bár sokkal jobb lenne, ha egy ellenfele lenne az egyiptominak, mert így megvan annak a veszélye, hogy a küldöttek szétszavaznak, ezért a nevető Musztafa ismét elnök lehet. Az IHF-re nagyon ráférne már egy elnökváltás, amely ennek a világszövetségnek a szemléletváltását is eredményezhetné. Ez azonban még a jövő zenéje. Most inkább készüljünk a számunkra oly fontos első vb-mérkőzésre: november 27-én Szenegál ellen indul a magyar női kézilabda-válogatott vb-kalandja. 

 

