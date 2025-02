Újabb bevetésre készülhet az ellenzék nehézfegyverének tartott datadatos haderő

– A 2022-es országgyűlési választások idején gyakorlatilag a DatAdat-csoport volt a dollárbaloldal kampányközpontja, de már Karácsony Gergely 2019-es kampányában is részt vett.

– A DatAdat volt a legnagyobb haszonélvezője a guruló dollároknak: a főként Amerikából, elsősorban Soros Györgyéktől és a Demokrata Párt környékéről érkező források zömében ott landoltak.

– Az elmúlt időszakban jelentős változások álltak be a DatAdat cégcsoportban.

– Bajnai Gordon volt kormányfő kiszállt a vállalkozásokból.

– A DatAdat egyik fő tulajdonosává Ficsor Ádám, Bajnai egykori titokminisztere vált.

– Ficsort az amerikai demokrata párti adminisztráció is kinézte magának.

– Tavaly a DatAdat egyik osztrák vállalata feltűnt egy Magyar Péterékhez köthető online felület adatvédelmi tájékoztatójában.

– Ez Magyar Péterék szerint csupán fatális véletlennek tudható be. Csak kimásolták egy másik cég tájékoztatóját, mivel nem akartak érte fizetni.

– Az informatikai háttér kiépítése, a szakértői gárda kialakítása, a szükséges tapasztalat megszerzése, illetve a választói adatbázisok felépítése hosszú időt vett igénybe a DatAdat számára.

– Nehéz elképzelni, hogy az ellenzék a brüsszeli elittel és a demokrata párti körökkel, a Soros-univerzummal is bensőséges kapcsolatban lévő DatAdat nélkül vesz majd részt a 2026-os választási küzdelemben.

– A dollármédia a kezdetektől építette Magyar Péter politikai karrierjét, a kérdés csak az, a baloldal korábbi kampányait lebonyolító DatAdat is beáll-e a sorba, illetve az, hogy ki fizeti majd a számlát.

A múlt évben jelentős változásokon ment keresztül a hivatalos cégadatok alapján a 2016-ban alapított DatAdat Professional Kft., neve AVSF Magyarország Kft.-re módosult 2024. április 15-én. A vállalkozás budapesti székhelye nem változott, viszont a tulajdonosi kör egyetlen cégre szűkült: ez pedig az AVSF AssetManagement GmbH, amit Ficsor Ádám bécsi lakcímére jelentettek be. Ez azt jelenti, hogy a névváltoztatással együtt Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök – az érdekeltségébe tartozó Ebit Consulting Kft. kiválásával –, valamint a 2010 előtti MSZP–SZDSZ-korszak több prominense, köztük Szigetvári Viktor és Dessewffy Tibor már nem tulajdonosai a korábbi DatAdat Professional Kft.-nek.

A tavaly áprilistól már AVSF Magyarország Kft. néven működő cég egyetlen tulajdonosa tehát Ficsor Ádám, aki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kabinetfőnöke, majd Bajnai Gordon titkosszolgálati minisztere volt. A friss cégadatok szerint Ficsor mellett Szigetvári Viktor az átkeresztelt vállalkozás másik ügyvezetője, aki 2020-ban csatlakozott a DatAdat Professional Kft-hez. Ő is régi baloldali káder, a 2000-es években Gyurcsány Ferenc bizalmasa volt, majd Bajnai Gordon kabinetfőnöke, a kormányváltás után pedig az Együtt nevű baloldali pártban dolgoztak együtt.

Érdekes az is, hogy a cégcsoport másik vállalatánál, a Datalyze Research Kft. tulajdonosi köréből szintén kivált Bajnai Gordon érdekeltsége, az Ebit Consulting Kft., valamint Ficsor Ádám is távozott, egyedül Dessewffy Tibor maradt tulajdonos.

Dessewffy szintén alapító volt a DatAdatban, egyébként a Gyurcsány-kormány agytrösztjének tartott Demos korábbi vezetője, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója. Dessewffy egyetemi kutatómunkája teljesen beleillik a vállalkozás profiljába (adatbázis-építés, a választók profilozása), mivel ő az ELTE Digitális Szociológia Kutatóközpontjának a vezetője.

Bajnai az összekötő

A datadatos személyi kör feje Bajnai Gordon egykori baloldali miniszterelnök, akinek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak, elsősorban a globalista nyugat-európai, illetve amerikai pénzügyi és politikai körökkel. A legplasztikusabban a „régi harcostárs”, Gansperger Gyula beszélt Bajnai kapcsolatrendszeréről a Városháza eladási kísérletét feltáró, kiszivárgott hangfelvételek egyikén: „Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött – én azt gondolom – külföldi erők és finanszírozók állnak. (…) Ugye, kik ezek az erők? Ugye, egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így.

Fotó: Nagy Béla / Nagy Béla

A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon. Most a szónak nem a rossz értelmében véve. Nem. Ő az a miniszter, volt miniszter, aki kapcsolatot tart ezekkel az emberekkel. Nyilván nem (…) a 007-es ügynökkel, hanem ezek mind elnökök, nem tudom micsodák, tehát megvan ennek a rendszere. (…) Minden ennek a tábornak, akármit is mond a Gyurcsány meg a többi, minden külföldről jön. Tehát ez nem állt volna össze, mint a tejbegríz.”

WikiLeaks: Ficsort kinézték maguknak

Néhány mondat erejéig érdemes felidézni azt is, hogy Bajnai Gordon mellett Ficsor Ádám is szorosan együttműködött az amerikai Demokrata Párttal és a szervezetet finanszírozó globális hálózattal. Ezt a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott iratok is bizonyították. Ezek egyebek mellett arról szóltak, hogy az USA nagykövetsége szerint jó kapcsolatot ápolnak Ficsor Ádámmal, akit be is ajánlottak az amerikai külügyminisztérium külföldieknek szóló vezetői programjába.

Fotó: Photo:Peter Mate Magyar Nemzet / Máté Péter

Az ajánlást eljuttatták a CIA-hoz és a védelmi tárcához is. Ficsor végül Bajnai 2009-ben megalakult kormányában titokminiszter lett, ám nem sokáig, mindössze öt hónapig ült a bársonyszékben. Váratlan lemondásának valódi oka az lehetett, hogy Ficsor elfogadta a meghívást, erről azonban nincs konkrét információnk.

Változások az Oraculum körül is

Térjünk vissza a külföldről érkező pénzekhez! A DatAdat mellett ugyanis áttekintettük a dollárbaloldal 2022-es külföldi finanszírozási botrányában érintett másik cég, az Oraculum 2020 Kft. helyzetét is. A Hóvége (hovege.hu) internetes oldal, amely korábban az Oraculum kiadásában állt, 2024. május 22. óta az osztrák KommKlar – Verein zur Information über soziale Angebote und Hilfestellungen nevű egyesület irányításával működik, az adatkezelési tájékoztatóban is ők szerepelnek.

A civil szervezetekre, egyesületekre vonatkozó hivatalos osztrák adatbázis alapján látható, hogy a nevezett egyesületet 2024. április 12-én jegyezték be egy bécsi címre.

Érdekes az ausztriai szervezet vezetőjének és a helyettesének a személye. Előbbi az a dr. Molnár István, aki még a DatAdat Professional Kft., illetve a DatAdat Research Kft. egykori, valamint a Kutasóra bejegyzett Eagle Eye Marketing Kft. jelenlegi tulajdonosa, a Budapest, Dohány utca 16–18. alatt lévő ügyvédi irodája pedig a mai napig székhelye az Oraculum 2020 Kft.-nek.

A bécsi székhelyű szervezet helyettese Hammer Ferenc, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének oktatója, aki ösztöndíjasként több évet töltött az Egyesült Államokban és Angliában, alapító tagja volt a Tilos Rádiónak, szoros barátságot ápol a fent említett datadatos Dessewffy Tiborral.

Hammer számos korábbi ellenzéki tüntetés felszólalója, hivatkoztak már rá korábban szociológusként és médiakutatóként is, adott kormányt gyalázó interjút a 24.hu-nak a 2018-as választások előtt, de ezenfelül is gyakori interjúalanya a baloldali sajtónak. Továbbá Hammer Ferenc volt a szakmai vezetője a 2022-es választásokra a „független médiumok” cikkeinek terjesztésére létrehozott Erősítő nevű weboldalnak, amelynek kiadója a DatAdat észtországi hátországához köthető Amplify OÜ nevű cég. Ezenkívül Hammer kuratóriumi tagja a Media Universalis Alapítványnak, amely részt vett a 444.hu és a Magyar Jeti Zrt. által – az Európai Bizottság támogatásával – készített magyar nyelvű tényellenőrző oldal létrehozásában, és ők feleltek a kutatómunkáért.

Megszűnt és „alvó” propagandakiadványok

A Hóvége nevű portálon kívül szinte az összes, a 2022-es választásokra létrehozott Oraculum 2020 Kft.-hez köthető weboldal és azok Facebook-oldalai (Pegazus.info; Gyerekkelvagyunk.hu; Röviden.info; EzVan.tv; Covidoltás.info) megszűntek, míg mások (NERpédia, Vélemény Klub) nem frissültek a választások óta. Az összehangolt, mémterjesztésre létrehozott Facebook-oldalak (Receptek.ma; Idéző; Idézetek.ma; Humor magazin; Vicc magazin) továbbra is aktívak.

Guruló dollárok

Mindezek fényében gyanítható, hogy a részben átkeresztelt és tulajdonosváltozásokon átment DatAdat-csoport, illetve az Oraculum 2020 Kft. alá rendelt propagandaoldalakról még lehet majd hallani.

Éppen ezért érdemes felidézni, miképp szervezték meg a 2022-es választási kampányban az amerikai Demokrata Párt környékéről érkező külföldi finanszírozást, illetve hogy milyen módon csatornázták be a dollármilliókat az érdekeltségeikbe. A 2023 nyarán nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből többek között kiderült, hogy bár a Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma (MMM) a Korányi Dávid által az Egyesült Államokban alapított Action for Democracyn (A4D) keresztül 1,85 milliárd forintot kapott több részletben a tengerentúlról, a pénz döntő hányada azonban nem maradt náluk. Több mint 1,4 milliárd forint ugyanis az MMM-től tovább vándorolt a DatAdat-csoport számláira. Az A4D közvetlenül is pénzelte a DatAdatot, méghozzá 148 millió forinttal. Mindemellett azonban egy harmadik pénzcsatorna is kinyílt az A4D és Bajnaiék között, ez pedig az Oraculum 2020 Kft.-n át vezetett.

Utóbbi cég egy volt szocialista tanácsadó, Páva Zoltán vállalkozása. Az Oraculum működtette az EzaLényeg nevű lejáratóportált, amely kampányszerű, fizetett hirdetésekben próbálta

már 2019-ben és 2022-ben is befolyásolni a választókat. Az Oraculum egymilliárd forintot kapott Korányiéktól, de ebből 324 milliót tovább is utaltak a DatAdatnak. Páváék ezenfelül 887 millió forintot kaptak egy svájci alapítványtól is.

Már 2019-ben kampányoltak Karácsonyéknak

A Szuverenitásvédelmi Hivatal tavalyi jelentéséből az is kiderült, hogy már 2019-ben a főpolgármesteri kampányban feltűnt a DatAdat. A nyilvánosságra került dokumentumok szerint Karácsony Gergely 2019-es önkormányzati kampányában ugyanaz a kör biztosította a finanszírozást, illetve a technikai támogatást. Bajnai Gordon és a bizalmi emberei nevével fémjelzett DatAdat-cégcsoport komplex ajánlatot tett: közösségimédia-kampánnyal és a mozgósításhoz szükséges eszközökkel is segítette a főpolgármester győzelmét.

Az Index már 2022-ben arról számolt be, hogy a DatAdat Karácsony Gergely mellett további 12 helyen dolgozott az önkormányzati kampányban a balliberális pártoknak, illetve polgármesterjelölteknek.

Magyar Péterék nem akartak fizetni?

Úgy tűnik, nincs új a nap alatt: a baloldali messiások mögött – az úgynevezett dollármédiához hasonlóan – rendszeresen feltűnnek a DatAdat Professional Kft.-hez kapcsolódó figurák. Magyar Péter tavaly áprilisban hivatalos keretek között folytatta a politizálást: közösség és egyesület létrehozásával, valamint egy párt átvételével végképp a politikai porondra lépett. Már 2024. február 29-én regisztrálták a Talpramagyarok.hu oldalt, amely a közösség és az egyesület bemutatását szolgálja.

A DatAdat-kör pedig rögtön feltűnt a weboldal adatkezelési tájékoztatójában, ahol két hozzájuk köthető entitást is említettek. Az Estratos Digital GmbH egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Ügyvezetője a Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, a DatAdat-cégcsoport vezető figurája, a fent már többször említett Ficsor Ádám. A másik szervezet a Lunda, amely egy adománygyűjtő platform, s teljes egészében a DatAdat kreálmánya.

A Magyar Nemzet cikke után azonban eltüntették honlapjukról a datadatos szálat, az említett két gazdasági szereplő kikerült az adatvédelmi tájékoztatójukból. Magyar Péter ezt követően hajmeresztő magyarázattal állt elő. Lapunk kérdésére azt mondta: ez egy félreértés, az adatvédelmi tájékoztatójukat az idő hiányában átvették valakitől, így került fel az említett két cég a honlapjukra.

A nem túl hihető magyarázat után okkal lehet arra következtetni, hogy már akkor megkezdődött a háttérben a kapcsolatfelvétel a datatos személyi kör és Magyar Péterék között. Nem lenne meglepő, ha a fentiekben bemutatott kampánygépezetet, amely a korábbi választásokon bőven szerzett tapasztalatokat, a Tisza Párt rendelkezésére bocsátanák azok a külföldi erőcsoportok, amelyek bizalmi emberei Bajnai Gordonék.

Támadások Brüsszelből

Ezen a ponton érdemes kitérni arra is: tavaly októberben a Szuverenitásvédelmi Hivatal arra figyelmeztetett, hogy az európai parlamenti választások óta felerősödtek azok a törekvések az unió intézményrendszerében, amelyek közvetlenül a tagállamok szuverenitását, ezek között is kiemelten Magyarország alkotmányos önazonosságát támadják. A közlemény szerint „Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke az európai parlamenti felszólalásában nyilvánvalóvá tette, hogy a következő időszakban a törvényesen megválasztott kormány elmozdítását tartja fő feladatának. Az Európai Néppárt a napokban még ennél is továbbment, és példátlan módon a magyar kormányfő távozására szólított fel.”

Weber korábban teljes nyíltsággal fejtette ki Magyarországgal szembeni ellenérzéseit: „A 7-es cikkellyel egész Magyarország ellen szavaztam. Nem a Fidesz, nem Orbán Viktor, hanem az egész ország ellen.” Nyilvánvaló, hogy nem egy pártpolitikai, ideológia küzdelemről van szó, hanem arról, hogy ezek a szereplők Magyarország szuverenitásának korlátozását tűzték ki célul, és illegitim módon beavatkoznak Magyarország belügyeibe, hiszen egyedül a magyar választók joga eldönteni, hogy ki vezesse az országot.

A szerelmi kapcsolat

Mint köztudott, a Tisza Párt képviselői az Európai Néppártban foglalnak helyet. Tarr Zoltán az Európai Néppárt és a Tisza viszonyáról a következőket mondta: „Az első perctől fogva óriási szeretettel és támogatással fogadtak és fogadnak, és olyasmi érzés volt, mint egy olyan családba elmenni, ahol az ember már régen volt, mert hosszú ideig vándorolt a világban, vagy új belépőként egy szerelmi kapcsolat révén megismerkedik egy családdal, és az a család az a sajátjává válik.” Magyar Péter bizalmi embere hozzáfűzte, számukra kezdettől fogva, amikor egyáltalán kialakult az, hogy az európai politikában szeretnének részt venni, magától értetődő volt, hogy a néppárthoz kell kapcsolódniuk, tartozniuk.

Az is ismert tény, hogy a korábban főként Soros György környezetéből érkező kampánypénzek, támogatások egy része ma már Brüsszelből áramlik a civilnek mondott szervezetekhez, egyesületekhez, médiumokhoz. Ez már csak azért is életszerű, mert a DC Leaks szivárogtató portál 2016-os adatai szerint az akkori 751 európai parlamenti képviselőből 226 politikust sorolt Soros György megbízható szövetségesei közé. Vagyis a spekuláns már évekkel ezelőtt több képviselőt tudott bizonyos ügyekben megmozgatni, mint a legnagyobb akkori, néppárti frakció létszáma.

Bevetésre várva

Végezetül felvetődik, lehetséges-e, hogy a datadatos kör kimarad a 2026-os országgyűlési választási kampányból. Forrásaink ezt gyakorlatilag kizártnak tartják. Szerintük ugyanis egy ilyen rendszer létrehozása rendkívül költséges. Az informatikai háttér megteremtése, a szakértői gárda kialakítása, a szükséges tapasztalat megszerzése és a választói adatbázisok felépítése meglehetősen hosszú folyamat.

A DatAdat azonban mindezzel már évek óta rendelkezik, vagyis egy hadrendbe állított nehézfegyverről beszélhetünk, amely hazai és nemzetközi referenciákat tudhat magáénak.

A cégcsoport tehát, amely ráadásul kiváló kapcsolatokat ápol az amerikai demokrata párti körökkel, valamint a jelenlegi brüsszeli elittel, minden bizonnyal nélkülözhetetlen lesz az ellenzék számára. Lényeges körülmény, hogy a republikánus Trump-adminisztráció a hatalomra kerülését követően azonnal befagyasztotta a külföldi országok működésébe rendre beavatkozó kormányzati szerv, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, vagyis a USAID működését. A gyors lépés következtében a dollármédia jelentős forrásoktól esett el. A kérdés csupán az, hogy a DatAdat milyen formában és kiknek a pénzéből keveredik Magyar Péterék szolgálatába.