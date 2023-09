Az amerikai polip magyarországi csápjai

A 2022-es országgyűlési választási kampányt megelőzően már egyértelművé vált, hogy egyre erősebb az amerikai befolyás a baloldalon, nem véletlen, hogy a miniszterelnök-jelöltjük Márky Zay Péter lett, aki 2018-ban az Egyesült Államokból hazatérve nyert Hódmezővásárhelyen polgármesteri címet. Szintén Amerikából, az Action for Democracy nevű szervezet közvetítésével csatornázták be a milliárdokat a baloldal kampányába. Az NGO vezetője, Korányi Dávid – Karácsony Gergely volt főtanácsadója – sem Budapesten, hanem New Yorkban székelve látta el a fővárosi megbízatását.

De ez a befolyásolási kísérlet nem mostanában kezdődött, a háttérben egyesek már jóval korábban építgették a hálózatot.

Nézzük tehát, kik és milyen módszerekkel dolgoznak az amerikai befolyás erősítéséért hazánkban!

A dollárbaloldal kulcsfiguráiról eddig is tudtuk, hogy kiváló tengerentúli kapcsolatokkal rendelkeznek, ami önmagában nem lenne különös, viszont itt sokkal többről van szó, mint egyenrangú felek politikai együttműködéséről.

Raporton az USA nagykövetségén

Wikileaks-dokumentum: Bajnai Gordon az USA budapesti nagykövetségén 2009-ben a kormányalakítási terveiről referált, magas szintű bizalmat és együttműködést mutatott.

Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök és az egykori titokminiszter, Ficsor Ádám hosszú évek óta szorosan együttműködik az amerikai Demokrata Párttal és a szervezetet finanszírozó globális hálózattal. Ezt bizonyítja többek között egy 2009-es esemény, amelyet a titkos kormányzati információk szivárogtatására szakosodott WikiLeaks hozott nyilvánosságra.

Bajnai már miniszterelnökként az Egyesült Államok budapesti nagykövetségére ment egyeztetni az új kormány összetételéről, részletesen beszámolt a terveiről és nagyfokú bizalmat, illetve együttműködési készséget mutatott.

Szó esett arról is, hogy a parlamenti szakbizottságban patthelyzet alakult ki, nem támogatták Ficsor Ádám jelölését a titokminiszteri posztra, de Bajnai ragaszkodik hozzá. Miután a bizottsági szavazás nem kötelező érvényű, a miniszterelnök jelezte, hogy mindenképpen Ficsor kinevezési okmányát küldi el aláírásra a köztársasági elnökhöz.

Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök és Ficsor Ádám akkori kabinetfőnök. Fotó: MTI/Beliczay László

Ficsor a kiválasztott

Ebben is teljes volt az egyetértés a baloldali kormányfő és az amerikai külügy között, ami nem véletlen, hiszen a WikiLeaks-dokumentumokban az is szerepel, hogy az USA nagykövetsége szerint jó kapcsolatot ápolnak Ficsor Ádámmal, akit be is ajánlottak a külügyminisztérium külföldieknek szóló vezetői programjába (IVLP – International Visitors Leadership Program).

Wikileaks-dokumentum: Az amerikai nagykövetség állítása szerint jó kapcsolatot ápolt Ficsor Ádám titokminiszterrel, és beajánlották őt az amerikai külügyminisztérium külföldieknek szóló vezetői programjába.

A volt titokminisztert tehát kiválasztotta az amerikai külügy, majd alig féléves kormányzati pályafutását megszakítva a tengerentúlra utazott, ahol kiképezték.

Ficsor ugyanis mindössze öt hónapig volt titkosszolgálati miniszter, majd azzal az indoklással mondott le posztjáról, hogy összeférhetetlennek tartja a miniszterséget azzal, hogy indulni kíván az MSZP jelöltjeként a 2010-es választásokon. Az Index korábbi írása szerint a váratlan lemondás valódi oka azonban az volt, hogy Ficsor – az után a pár hónap után, melynek során belelátott a magyar szolgálatok működésébe, és hozzáfért szenzitív anyagokhoz – elfogadta az amerikaiak meghívását, és kiutazott, hogy részt vegyen az IVLP-programban. Egy WikiLeaks által közzétett diplomáciai táviratból derült ki az is, hogy az ajánlást a külügy mellett a CIA-hez és a védelmi tárcához is eljuttatták.

Hálózatépítés

Bajnai Gordont miniszterelnökként már 2009 decemberében – Barack Obama elnöksége idején – Washingtonba hívták, és itt tárgyalt az akkori amerikai alelnökkel, a jelenlegi elnökkel, Joe Bidennel, valamint az IMF vezetőjével, a később szexbotrányába belebukott Dominique Strauss-Kahnnal. A Nemzetközi Valutaalapot megnyugtató, magát megbízható, kiszámítható partnerként felmutató magyar kormányfő azt is bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Egyesült Államok afganisztáni csapaterősítési stratégiájához, és mintegy 200 fővel növeli a magyar kontingens csapatlétszámát, ami a korábbihoz képest 60 százalékos bővítést jelentett.

Mindez persze nem segített a baloldalnak a 2010-es választásokon itthon; a hatalmas vereség után nem sokkal Bajnai Gordon visszatért Amerikába, hogy ott vállaljon el egy vendégelőadói pozíciót a washingtoni Johns Hopkins Egyetemen.

Titkárságának akkori közleménye szerint Bajnai az egyetem Nemzetközi Tanulmányok Iskolájában (SAIS) adott elő évente négy alkalommal az Európai Unió aktuális fejleményeiről és a közép-európai átalakulásokról. A volt miniszterelnök a SAIS mellett a Transzatlanti Kapcsolatok Központja munkájába is bekapcsolódott, ennek vezetője Dan Hamilton, Bill Clinton külügyi államtitkára volt.

Itt és ekkor építhették ki Ficsorral azt a kapcsolati hálót, amelynek felhasználásával létrehozták a DatAdat cégcsoportot és megszerezték, majd kezelték magyar választók millióinak adatait, illetve vezényelték a baloldal 2022-es választási kampányát.