Így fonták körbe a baloldalt az amerikai polip csápjai

Kati Marton és barátai

Az A4D vezetésében és kapcsolati hálójában további ismert globalistákat – köztük amerikai magyarokat is – találunk, mint Kati Marton újságíró, aki szoros kapcsolatban áll a spekuláns Soros Györggyel és fiával, Alex Sorossal. Márki-Zay Péter a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjában beszélt róla tavaly augusztus 26-án, amikor elmondta, hogy még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból. „Kati Marton és barátai nagyon sokan, nagyon sokat tettek azért, és gyűjtöttek a kinti magyarok is, nyilván nem csak a magyarok körében, hogy sikeres lehessen ez a kampány” – fogalmazott Márki-Zay.

A baloldal kampányfinanszírozását szervező A4D amerikai irányítását bizonyítja az a tény is, hogy a szervezet tanácsadó testületében kulcsszereplő Wesley Clark nyugalmazott tábornok, akivel Márki-Zay – elmondása szerint – a választási kampány finisében „konzultált”. Wesley Clark egyébként egyik fő felelőse volt az 1999-es jugoszláviai NATO-bombázásoknak. Visszavonulása óta az üzleti életben, elsősorban az energiaszektorban aktív, igazgatósági tagja az Atlantic Councilnak, s a 2008-as demokrata előválasztás során Hillary Clintont támogatta.

Wesley Clark tábornok (1997 körül). Fotó: Wikipedia

Clark szerepvállalása az A4D-ban szakmai szempontból teljesen indokolatlan, hiszen egy katonáról van szó, nem politikus és nem is kampányszakértő. Nyilvánvalóan az amerikai érdekek érvényesítése miatt vett részt a magyarországi választások befolyásolására létrejött Action for Democracy munkájában. Márki-Zay Péter a Clarkkal való konzultáció után beszélt arról, hogy akár magyar katonai támogatást is nyújtana Ukrajnának az oroszokkal vívott háborúban, ha a NATO ilyen döntést hozna.

Fotó: Datadat

Megvásárolják a sajtót

Augusztus végén pedig egy felvétel került nyilvánosságra, amelyen ifjabb Robert F. Kennedy amerikai demokrata elnökjelölt-aspiráns a The Epoch Times nevű hírportálnak arról beszélt, hogy a CIA mára az újságírás egyik legnagyobb támogatója világszerte, és a források döntő hányadát a USAID-en keresztül juttatják el.

– Az Egyesült Államok a világ szinte minden országában pénzeli az újságírást. Birtokában vannak médiumok, és több ezer újságírónak állja a fizetését. Ezt nem tehetik meg az Egyesült Államokban, de 2016-ban Obama elnök úgy módosította a törvényt, hogy az legális legyen a CIA számára, hogy propagálják az amerikaiakat – fogalmazott Kennedy. Az egykori demokrata párti amerikai elnök unokaöccsének kijelentése újabb bizonyítékul szolgál arra, hogy az Egyesült Államok, illetve elsősorban a CIA a kiválasztott médián – amelyet Robert F. Kennedy Jr. szerint ők maguk birtokolnak – keresztül beavatkozik a külföldi országok politikájába.

Magyarországon tulajdonképpen szóról szóra megvalósulhatott az, amiről az elnökaspiráns beszélt, hiszen – mint arra már utaltunk – a tavalyi országgyűlési választás során a magyar baloldal külföldi pénzekből kampányolt, és bőven jutott a milliárdokból egyes ellenzéki sajtóorgánumoknak, illetve propagandakiadványoknak is.