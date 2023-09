Karácsony menekül a pénzmosási kérdések elől

Szeptember 27-én ismét összeült a Fővárosi Közgyűlés. Karácsony Gergely ezúttal sem a díszterem főbejáratán érkezett; vélhetően azért, mert nem akart reagálni a sajtó kérdéseire azzal kapcsolatban, hogy a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára 506 millió forint érkezett kampánytámogatásról.

– Ön az, aki szembemegy a valósággal, ön még továbbra is mikroadományoknak hívja a friss, ropogós, sorszámfolytonosan kötegelt százeurósokat, amelyek fizikailag sem férnek bele az adománygyűjtő ládába. Ön szembemegy a józan ésszel is, élő ember nincs, aki elhinné az ön sztoriját, hogy ládikákba gyűjtötték Mari néni és Józsi bácsi összekuporgatott adományait. Ön szembemegy az OTP bankkal is, a pénzintézet által megállapított tényekkel és a feljelentésben foglalt megállapításokkal. Ön szembemegy az adóhatósággal, amely nyomozást folytat ebben az ügyben. Főpolgármester úr, ön szembemegy az újságíró társadalom azzal a részével is, akik próbálják objektívan látni az ügyet – mondta Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlés napirend előtti felszólalásában. A kormánypárti politikus a beszédében a forgalommal szembemenő őrült autóshoz hasonlította Karácsony Gergely főpolgármestert a 99 Mozgalom vitatható kampányfinanszírozásával és adománygyűjtő módszerével kapcsolatban. A frakcióvezető sorra idézte a kormánypártisággal nem vádolható médiumokat, publicistákat, politikusokat, pártokat. Wintermantel szembesítette a főpolgármestert azzal, hogy az ellenzéki platformokon is általános vélemény lett: Karácsony szavahihetősége megkérdőjelezhető, a magyarázata nem hihető az ügyben.

– Főpolgármester úr! Különösen érdekes a sztoriban, hogy szembemegy azokkal a pártokkal is, amelyek önt támogatták és ebbe a pozícióba juttatták – hangsúlyozta a Fidesz–KDNP frakcióvezetője, aki a Jobbik elnökének a szavait is felidézte: „Kíváncsiak volnánk arra, hogy miként került több milliárd forint Korányi Dávidon keresztül az amerikai Action for Democracy-tól Bajnai Gordon, Szigetváry Viktor és Ficsor Ádám nevéhez köthető DatAdat-csoporthoz.”

A Fidesz–KDNP politikusa arra is kitért, hogy még a Demokratikus Koalíció is várja a főpolgármester részletes tájékoztatását. A Gyurcsány-párt szerint Karácsony Gergely úgy tudná lezárni ezt az ügyet, hogy megnevezné a támogatást nyújtó személyeket, szervezeteket. A frakcióvezető Ungár Péter, az LMP politikusa szavait is felidézte, aki szerint is a főpolgármester elmondhatta volna saját magától az igaz történetet, talán két héttel ezelőtt előállhatott volna az igazsággal, de ő más utat választott.

– Önnek már késő, önre ráégett a ládikás sztori – hívta fel a figyelmet Wintermantel. – Szeretném kérdezni az itt lévő pártokat. Önök mit gondolnak erről? Hogyan tudnak jó érzéssel beülni a közgyűlésbe, és a főpolgármesteri előterjesztésekről szavazni, miközben hiteltelennek, elmeszüleménynek és bohózatnak gondolják a polgármester szavait. Közben mintha mi sem történt volna. Nyilván a nyilatkozatot megtették, mossák kezeiket, és kiállnak teljes vállszélességgel egy olyan ember mögött, akinek még önök sem hisznek – zárta felszólalását a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Wintermantel Zsolt beszéde után a Fidelitas ropogós eurókkal érkezett a díszterembe, majd egy molinót feszítettek ki, amire az alábbi szöveget írták: Mikroadomány? Kötegelt, friss, ropogós 100 euró? Ezt ugye már ti sem hiszitek el!

Karácsony Gergely főpolgármester érdemi válasz helyett maszatolt. Véleménye szerint a magyarországi kampányok történetében ez volt a legrészletesebben vizsgált kampány. Szerinte a vizsgálatokat fideszes kézben lévő, „szolgáltatásszerű” vizsgálati szervek végzik.

– Teljes nyugalommal folytatom ezeket, meg fogják állapítani, hogy a jogszabályoknak megfelelően zajlott minden – állította válaszában a főpolgármester, aki hozzátette: az ellenzék kampányában egyetlen fillér közpénz se volt. A főpolgármester a válaszában támadásba lendült, szerinte alacsony színvonalú lejárató kampány zajlik ellene.

Sziasztok!

Ezeket szegeznénk Havasinak.

Rendben?

Köszi: Gyula

Tisztelt Havasi Gábor Képviselő Úr!

Kérem, legyen szíves válaszolni az alábbi kérdéseinkre!



A XXII. kerületi lakosok elmondása szerint a Duna-parton, az ártéri erdő területén tartott rendezvények után gyakran marad szemét, a természetvédelmi terület azon szakaszán is, ahol az úgynevezett ART TÉR rendezvényeket tartják, amire a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság adott ki engedélyt. (Ezt fotókkal dokumentálták is a közösségi médiában - a képek tanúság aszerint nagy mennyiségű hulladék és fából, raklapból készült bútorok voltak hátrahagyva a természetben.)

A rendezvényeket a helyi Momentum frakció tagja Kóber György szervezete, a Közösség Dél-Budáért Egyesület szervezi, a fővárosi Budapest Brand Nonprofit Kft. támogatásával.





- Mit szól ahhoz, hogy az önök szövetségese és helyi frakciótagja olyan rendezvényeket szervez a védett területen, amelyek után illegális hulladéklerakás marad a helyszínen?





- Ön 2022. május 23-án, a Fórum a Nagytétényi Duna-partról elnevezésű lakossági fórumon azt ígérte, hogy a védetté nyilvánított területet garantáltan rendszeresen ellenőrizni fogják, védik, és ha kell, bírságolnak. Megbírságolják-e az említett rendezvény szervezőt? Figyelmeztették-e a jogsértések megszüntetésére?





- A főváros nemrég nem engedélyezte közösségi terek létrehozását a Duna-part nagytétényi szakaszán és védetté nyilvánította a területet. Miért engedélyeznek, sőt, támogatnak ennek ellenére olyan közösségi programokat a területen, amelyeknek hulladéklerakás lesz az eredménye?





- Végez-e takarítást, hulladékelszállítást a területet kezelő főváros az említett védett területen?





- Mekkora, (hány forint) támogatást adott az ART TÉR programokra Budapest Brand Nonprofit Kft., és ezt megelőzően tekintettel voltak-e a természetvédelmi szempontokra?

Borítókép: A Fidelitas akciója (Fotó: Kurucz Árpád)