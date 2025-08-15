MÚOSZTASZHelsinki BizottságutcafórumMagyar Péter

Hallgatásukkal védik a jogvédők Magyar Pétert

Magyar Péter utcafórumain a kritikus hangokat próbálják elhallgattatni, m a magukat a szólásszabadság védelmezőjeként meghatározó szervezetek, mint a TASZ, a Helsinki Bizottság és a MÚOSZ még nem szólaltak meg ez ügyben. A hallgatásuk beszédes, és sokak szerint kérdéseket vet fel a jogvédők pártatlanságával kapcsolatban.

Gábor Márton
2025. 08. 15. 14:05
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Origo)
Az elmúlt időszakban több videó is bejárta a közösségi médiát, amelyeken a politikai szereplőként egyre aktívabb Magyar Péter utcafórumain feszült hangulatú jelenetek láthatók. Egyes felvételeken a kritikus kérdéseket feltenni próbáló polgárokat rövid úton távozásra szólítják fel, máskor a megszólalni kívánókat hangos bekiabálásokkal nyomják el.

A felvételek és beszámolók nyilvánosan is elérhetők, mégis szembetűnő, hogy a magukat rendszerint a szólásszabadság őreként pozicionáló civil szervezetek, köztük 

a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Helsinki Bizottság, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) és a Magyar Újságírók Közössége (MUK) eddig nem adtak ki nyilatkozatot az ügyben.

Hasonló esetekben a felsorolt szervezetek gyorsan és határozottan reagálnak, különösen akkor, ha a vitás helyzet kormányközeli szereplőkhöz kapcsolódik. Most azonban nem érkezett hivatalos állásfoglalás részükről.

Lapunk megkereste mind a négy szervezetet, azonban mostanáig nem kaptunk választ a kérdéseinkre, amelyek arra irányultak, hogy a jogvédők és az újságíró szervezetek szerint elfogadható-e, hogy egy nyilvános rendezvényről eltávolítsanak valakit a véleménye miatt.

 

Egyenlőbbek az egyenlőknél

Az egyik szervezetről, a MÚOSZ-ról már kiderült, hogy a háttérben Magyar Péternek és baráti sajtójának kedvez. Emlékezetes, a Tisza Párt erdélyi rendezvényéről kitiltották a Magyar Nemzetet, a Hír TV-t és az erdélyi sajtót is, Magyar Péterék leginkább csak a baloldali párttal szimpatizáló médiumokat engedték be a rendezvényre.

A kitiltások után lapunk megkereste a MÚOSZ-t, hogy a szervezetnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, valamint hogy véleményük szerint helyénvaló-e, hogy a Magyar Péterrel szemben egyáltalán nem kritikus sajtótermékeket korlátozás nélkül beengedték, míg másokat kitiltottak.

Minden nyilvános rendezvényen joguk van az újságíróknak részt venniük, és tudósítaniuk, az újságíró szakma alapvető szabályait betartva

– jelentette ki lapunknak Kocsi Ilona. A MÚOSZ elnöke rámutatott: a korlátozás sérti az adott lap tájékoztatási jogát, olvasóinak tájékozódási jogát.

Szerinte viszont ez a jog fokozottan igaz a kormányzati, közpénzből megvalósított, a köz tájékoztatását szolgáló rendezvényekre. Kocsi Ilona véleménye szerint ezeken rendszerszerűvé vált egyes lapok kitiltása. Erre alapozva az elnök úgy gondolja, hogy emiatt könnyen elterjedhet ez a törvénysértő gyakorlat, mert ha közpénzből működve is kizárható a nyilvánosság egyes szelete, akkor miért ne tehetné meg ezt más is, olyan szervezet, amely nem az államkasszából finanszírozza rendezvényeit.

Ezzel az újságíró-szövetség elnöke a kormányra mutogatva igyekszik bagatellizálni azt a tényt, hogy Magyar Péterék nem engedték be rendezvényükre azokat a médiumokat, amelyek számukra kínos kérdéseket is feltettek volna, így több teret engedve a Tisza Pártot kiszolgáló sajtónak.

– A sajtószabadság, a sajtó szabad tájékoztatási joga fontos a demokratikus működéshez. Ám ennek a másik oldala is elengedhetetlen, azaz a korrekt, hiteles tájékoztatás. A Deák Ferencnek tulajdonított mondást idézve: „…hazudni pedig nem szabad!” – szögezte le Kocsi Ilona.

Véleményét némiképp árnyalja, hogy például legutóbb több mint két órán keresztül faggatta a sajtó Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert a kormányinfón. Érdekesség az is, hogy Magyar Péterék rendezvényén a Magyar Hang volt az egyik kiválasztott, amely ott vehetett. A lap több munkatársa is a MÚOSZ elnökségi tagja.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Origó)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

