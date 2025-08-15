Washington árnyékában: az Európai Unió elvesztette önállóságát

A német és a brüsszeli politika, ami szintén atlantista, azt gondolja, hogy Trump második ciklusa is olyan lesz, mint az első volt, nem több, mint egy üzemi baleset. Szerintük az idő nekik dolgozik. A melléjük visszalépett Nagy-Britannia érdeke pedig az, hogy az ukrán háború támogatása ürügyén közelebb kerüljenek, és valamiképpen vissza kerülhessenek az egységes európai belső piachoz