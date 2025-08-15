Kiszelly Zoltán szerint az elmúlt években az egyre gyengébbé váló Európa sok lehetőséget elszalasztott.
Washington árnyékában: az Európai Unió elvesztette önállóságát
Ölbe tett kézzel várja Európa a péntek esti Trump–Putyin-találkozó eredményét. Bár az EU vezetői néhány nyilatkozatban próbáltak optimistának tűnni, alapvetően kiderült: a brüsszeli vezetés nem alkalmas az európai ügyek kezelésére sem. Az a világpolitikai nagyság, amely egykor jellemezte Európát, már a múlté – mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
2017-ben Macron fogalmazta meg az európai stratégiai autonómia politikáját, ezt azonban nem követték tettek. Úgy fogalmaznék, hogy a franciáknak ahhoz nincs meg a gazdasági erejük, hogy Európa önálló legyen, a németeknek pedig nincs meg az akaratuk
– mondta lapunknak a szakértő. A német hozzáállás szerinte a történelmi gyökerekből fakad:
Németország nem szeretne harmadszorra is szembe kerülni az Egyesült Államokkal.
Eközben Kína folyamatosan erősödik az USA-val szemben.
Az Egyesült Államok pedig egyre erősödik Európával szemben, mert a stratégiai ágazatokban, a pénzügyi közvetítő rendszerben, a digitális technológiában, a hadiiparban az USA a domináns, és az európaiak nem tudják, de nem is akarják ezt a dominanciát megtörni.
A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy „az európai gazdaságból a szolgáltatásokon keresztül ömlik a pénz Amerikába, és elszalasztották azt az esélyt, hogy ezen keresztül gyakoroljanak valamiféle nyomást az Egyesült Államokra.”
Az EU kivárásra játszik
Kiszelly Zoltán szerint Európa politikai elitje kivárásra játszik.
A német és a brüsszeli politika, ami szintén atlantista, azt gondolja, hogy Trump második ciklusa is olyan lesz, mint az első volt, nem több, mint egy üzemi baleset. Szerintük az idő nekik dolgozik. A melléjük visszalépett Nagy-Britannia érdeke pedig az, hogy az ukrán háború támogatása ürügyén közelebb kerüljenek, és valamiképpen vissza kerülhessenek az egységes európai belső piachoz
– mutatott rá.
A szakértő szerint a kontinens jövője azon múlik, hogy képes-e egyenrangú partnerként fellépni Washingtonnal szemben.
Az európai politikának az lenne a feladata, hogy szemmagasságba kerüljön vele a nyugati rendszeren belül, ahogy ez volt is sokáig. Ez lenne az az európai stratégiai autonómia, amit Magyarország is támogat: egy erős Európa, ami szövetségben áll egy erős Amerikával, de egyenrangú félként
– hangsúlyozta a szakértő.
Ehelyett azonban Európa egyre kiszolgáltatottabbá válik.
Miután Európa már nem tud önállóan fellépni, ki van szolgáltatva az Egyesült Államoknak a már említett területeken. Igazából az öreg kontinens Washington piacává válik
– fogalmazott Kiszelly Zoltán.
A ringben Washington és Peking csatája látható
A jelenlegi helyzetben Európa inkább mások versenyének színtere, semmint önálló szereplője.
A verseny ma arról szól, hogy Európa Kínának vagy az Egyesült Államoknak legyen-e a piaca. Az látszik, hogy Washington a hazai minta alapján Európából is ki szeretné Kínát szorítani, ami szintén erre mutat
– mondta a szakértő, ez pedig egyértelmű következményekkel jár.
Európa tulajdonképpen az Egyesült Államokat erősíti Washington Kínával folytatott globális versenyében. Ha pedig ez így folytatódik, Európa lassan ipari múzeummá válik
– összegezte Kiszelly Zoltán.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök sziluettje, amint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével beszélget egy találkozón Turnberryben (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)
Százak térhettek haza: így zajlottak az orosz–ukrán háború fogolycseréi + videó
A megállapodások többnyire titkos csatornákon, nemzetközi közvetítők bevonásával születnek.
Alaszkában dőlhet el Ukrajna sorsa – üzent a német kancellár
Történelmi tétje lehet a Putyin–Trump-találkozónak!
Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett
Brüsszel még mindig nem érti.
Trump így indult Alaszkába + videó
Washington és Moszkva kulcsfontosságú egyeztetésre készül.
