Európai UnióBrüsszelelveszítEgyesült Államokönállóság

Washington árnyékában: az Európai Unió elvesztette önállóságát

Ölbe tett kézzel várja Európa a péntek esti Trump–Putyin-találkozó eredményét. Bár az EU vezetői néhány nyilatkozatban próbáltak optimistának tűnni, alapvetően kiderült: a brüsszeli vezetés nem alkalmas az európai ügyek kezelésére sem. Az a világpolitikai nagyság, amely egykor jellemezte Európát, már a múlté – mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Szabó István
2025. 08. 15. 14:27
Donald Trump amerikai elnök sziluettje, amint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével beszélget egy találkozón Turnberryben Fotó: Brendan Smialowski Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kiszelly Zoltán szerint az elmúlt években az egyre gyengébbé váló Európa sok lehetőséget elszalasztott.

Európai Unió
Emmanuel Macron francia elnök sajtótájékoztatót tart Brüsszelben (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

2017-ben Macron fogalmazta meg az európai stratégiai autonómia politikáját, ezt azonban nem követték tettek. Úgy fogalmaznék, hogy a franciáknak ahhoz nincs meg a gazdasági erejük, hogy Európa önálló legyen, a németeknek pedig nincs meg az akaratuk

– mondta lapunknak a szakértő. A német hozzáállás szerinte a történelmi gyökerekből fakad:

Németország nem szeretne harmadszorra is szembe kerülni az Egyesült Államokkal.

Kiszelly Zoltán (Fotó: Századvég Alapítvány)

Eközben Kína folyamatosan erősödik az USA-val szemben.

Az Egyesült Államok pedig egyre erősödik Európával szemben, mert a stratégiai ágazatokban, a pénzügyi közvetítő rendszerben, a digitális technológiában, a hadiiparban az USA a domináns, és az európaiak nem tudják, de nem is akarják ezt a dominanciát megtörni.

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy „az európai gazdaságból a szolgáltatásokon keresztül ömlik a pénz Amerikába, és elszalasztották azt az esélyt, hogy ezen keresztül gyakoroljanak valamiféle nyomást az Egyesült Államokra.”

Az EU kivárásra játszik

Kiszelly Zoltán szerint Európa politikai elitje kivárásra játszik.

A német és a brüsszeli politika, ami szintén atlantista, azt gondolja, hogy Trump második ciklusa is olyan lesz, mint az első volt, nem több, mint egy üzemi baleset. Szerintük az idő nekik dolgozik. A melléjük visszalépett Nagy-Britannia érdeke pedig az, hogy az ukrán háború támogatása ürügyén közelebb kerüljenek, és valamiképpen vissza kerülhessenek az egységes európai belső piachoz

– mutatott rá.

A szakértő szerint a kontinens jövője azon múlik, hogy képes-e egyenrangú partnerként fellépni Washingtonnal szemben.

US President Donald Trump (R) and European Commission President Ursula von der Leyen (L) speak to the press after agreeing on a trade deal between the two economies following their meeting, in Turnberry south west Scotland on July 27, 2025, on the third day of his visit to the country, since his second tenure as President began. US President Donald Trump said on July 27, 2025 that he had reached a trade agreement with European Union chief Ursula von der Leyen. "We have reached a deal. It's a good deal for everybody," Trump told reporters after talks with von der Leyen at his golf resort in Turnberry, Scotland. The EU chief also hailed it as a "good deal". (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután megállapodtak a két gazdaság közötti kereskedelmi megállapodásról, mely Európának versenyhátrányt jelent (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Az európai politikának az lenne a feladata, hogy szemmagasságba kerüljön vele a nyugati rendszeren belül, ahogy ez volt is sokáig. Ez lenne az az európai stratégiai autonómia, amit Magyarország is támogat: egy erős Európa, ami szövetségben áll egy erős Amerikával, de egyenrangú félként

– hangsúlyozta a szakértő.

Ehelyett azonban Európa egyre kiszolgáltatottabbá válik.

Miután Európa már nem tud önállóan fellépni, ki van szolgáltatva az Egyesült Államoknak a már említett területeken. Igazából az öreg kontinens Washington piacává válik

– fogalmazott Kiszelly Zoltán.

A ringben Washington és Peking csatája látható

A jelenlegi helyzetben Európa inkább mások versenyének színtere, semmint önálló szereplője.

(250724) -- BEIJING, July 24, 2025 (Xinhua) -- Chinese Premier Li Qiang co-chairs the 25th China-EU Summit with President of the European Council Antonio Costa and President of the European Commission Ursula von der Leyen at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, July 24, 2025. (Xinhua/Rao Aimin) (Photo by Rao Aimin / Xinhua via AFP)
Li Csiang kínai miniszterelnök a 25. Kína–EU-csúcstalálkozó társelnöke António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Pekingben, 2025. július 24-én (Fotó: Xinhua/AFP/Rao Aimin)

A verseny ma arról szól, hogy Európa Kínának vagy az Egyesült Államoknak legyen-e a piaca. Az látszik, hogy Washington a hazai minta alapján Európából is ki szeretné Kínát szorítani, ami szintén erre mutat

– mondta a szakértő, ez pedig egyértelmű következményekkel jár.

Európa tulajdonképpen az Egyesült Államokat erősíti Washington Kínával folytatott globális versenyében. Ha pedig ez így folytatódik, Európa lassan ipari múzeummá válik

– összegezte Kiszelly Zoltán.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök sziluettje, amint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével beszélget egy találkozón Turnberryben (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Hírek egymás után

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu