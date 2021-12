A Soros-birodalom embere lehet Bajnai Gordon

A felvétel világosan bizonyítja, hogy – Karácsony állításával szemben – Ganspergernek kiváló baloldali kapcsolatai voltak, olyannyira, hogy egy korrupciógyanús ügyletnél is benne bíztak meg, nem pedig Veres Tibor Wallis-tulajdonosban. De Gansperger tovább beszélt, s olyan kijelentéseket tett, amelyekből arra lehet következtetni, hogy a baloldalon ma is mélyreható kapcsolatai vannak.

Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött – én azt gondolom – külföldi erők és finanszírozók állnak. (…) Ugye kik ezek az erők?” – teszi fel a kérdést Gansperger saját magának, majd meg is válaszolja: „Ugye egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon [Bajnai Gordon baloldali exkormányfő]. Most a szónak nem a rossz értelmében véve. Nem. Ő az a miniszter, volt miniszter, aki kapcsolatot tart ezekkel az emberekkel. Nyilván nem (…) a 007-es ügynökkel, hanem ezek mind elnökök, nem tudom micsodák, tehát megvan ennek a rendszere. (…) Minden ennek a tábornak, akármit is mond a Gyurcsány meg a többi, minden külföldről jön. Tehát ez nem állt volna össze, mint a tejbegríz.

Gansperger belelendült, és – a német szociáldemokraták alapítványa, a Friedrich Ebert Alapítvány kapcsán – kifejtette, hogy különböző, hatalmas költségvetéssel működő külföldi ernyőszervezetek telepednek meg Magyarországon, amelyek konferenciákat szerveznek, kiadványokat készítenek, s ezek örvén pénzelnek megannyi, a magyar baloldali médiában magát szakemberként bemutató személyt, politológust – írja az oldal.

Az üzletember konkrétan így fogalmazott: „Vannak ilyen ernyőszervezetek, amik így bejönnek (…), és ezek tartják az ilyen Kéri László-féle politológusokat. Mert valakinek fizetnie kell ezeket meg a fiatalabbakat is. Nem abból élnek, amit az ELTE-n keresnek oktatóként, hanem ezeknek szerzői, meg kiadványai vannak, konferenciák, meg a t…köm tudja, mi. K…rva sok pénzt költenek erre a sleppre.”

A befektetők képviselője bizonyára kissé hitetlenkedett, Gansperger ugyanis folytatta. S ezúttal már a baloldali médiára is kitért:

– Gansperger: Megnyitod a Magyar Narancs mérlegét, oda valahonnan jön a pénz, meg a Magyar Jeti Zrt., ami a 444 kiadója.

– Befektető: Az ki? A 444 kiadó az Central Media!?

– Gansperger: Az az Uj Péter. (…) Kiment az Indexből, tudod.

– Befektető: Én azt hittem, a Varga Zoli van ezek mögött a publicisták mögött.

– Gansperger: Övé a 24.hu.

– Befektető: Azon csodálkozom, hogy az Uj Péter, az másik, nem?

– Gansperger: Ő egy másik. Ő a Sorosnál van, meg a Veres Tibinél, a Wallisosnál.

– Befektető: Jézusom. Miért, a Veres Tibi kapcsolatot tart a…

– Gansperger: Támogatja, persze.

– Befektető: Nem mondod, Úristen…

– Gansperger: De a Gordon is nagyon jóban van az Uj Péterrel.

Az elhangzottak szerint Gansperger biztos információkkal rendelkezik arról, hogy nemcsak a baloldali pártok, de a baloldali szakértők és a baloldali média is külföldi pénzből él, működik. A 444 helyzete különösen pikáns, ott – Gansperger ismeretei szerint – egyenesen soros befolyása érvényesül.

A mostani már a sokadik nyilvánosságra kerülő egyeztetésrészlet azokról az üzleti tárgyalásokról, amelyek főként a hatalmas értéket képviselő Városháza eladásáról szóltak, de szó esett más fővárosi ingatlanok értékesítéséről is. A megbeszélések állandó résztvevője az orosz befektetők képviselői mellett Gansperger Gyula. Mint köztudott, volt olyan egyeztetés, amelyen Bajnai Gordon volt kormányfő is részt vett. Az egykori miniszterelnök ekkor nevezte Ganspergert régi harcostársának. Egy másik megbeszélésen jelen volt a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója, Barts Balázs is. A felvételek tanúsága szerint a fővárosban egy olyan „jutalékos”, vagyis korrupciós rendszer működik, amely a fővárosi önkormányzat legfelsőbb köréig ér.

A Mediaworks Hírcentruma kiderítette, hogy nemcsak orosz befektetőknek ajánlották fel a Városházát, hanem olasz pénzembereknek is. A botrány kirobbanása után a résztvevők közül többen takarításba kezdtek, vagyis megpróbálták eltüntetni az ügylet előkészületére utaló leveleket, dokumentumokat.

Az üggyel összefüggésben számos feljelentést tettek. A rendőrség hűtlen kezelés, csalás, befolyással üzérkedés, vesztegetés és vesztegetés elfogadása miatt rendelt el nyomozást.

Borítókép: Bajnai Gordon (Fotó: MTI/Kovács Attila)