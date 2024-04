Baleset- és életveszélyes lett a Városháza homlokzatának felújított része, amely a Városháza-park felé esik – tudta meg a Magyar Nemzet a projektre rálátó forrásoktól. Sőt, állításuk szerint a beruházásra a korrupció, a hűtlen kezelés és a veszélyeztetés árnyéka vetül.

Városháza-park projekt

A Fővárosi Önkormányzat 2021 őszén hirdetett győztest a homlokzatfelújítás kapcsán kiírt tenderben, amelynek eredményét közzé is tették az uniós közbeszerzési közlönyben. Ez alapján az EB Hungary Invest Kft. nyerte el a munkákat 1,367 milliárd forint értékben. A tényleges kivitelezést azonban egy alvállalkozó, a más városházi projekteket is elnyerő Framtid Group Kft. végezte el, információink szerint szinte száz százalékban.

A nyertes feladata a Városháza homlokzatainak, kapualjainak felújítása, és a kapcsolódó szigetelési, vízelvezetési, tereprendezési, nyílászáró-felújítási és elektromos kivitelezési munkák elvégzése lett volna. Mindez a Városháza udvarán kialakítandó park összképe miatt volt fontos Karácsonyéknak.

A projekt időközben alaposan megdrágult: a kivitelezők előbb a Covid miatt, majd pótmunkák kapcsán kértek pluszforrások. Jelenleg 1,8 milliárdos összegnél tart a kivitelezés becsült összköltsége, amely további pótmunkák miatt meghaladhatja a 2 milliárd forintos értéket is.

Fejek hullottak a hivatalban

2022-ben kezdődött el a kivitelezés, és a következő év végére már nyilvánvalóvá váltak a problémák, amelyet a Főpolgármesteri Hivatal Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztályának munkatársai, és a műszaki ellenőr jeleztek is Szabó Nándor főosztályvezető irányába. Információk szerint Szabó minderről tájékoztatta a Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztályt, így idővel a főjegyző és a Városháza legmagasabb rangú politikusai is értesülhettek a problémákról. Ám a főosztályvezetőre és csoportvezetőjére maradt a feladat, hogy a műszaki ellenőri és hivatali akadékoskodást lesöpörje az asztalról, ám emiatt a főosztályon pattanásig feszült a helyzet.

Információink szerint az utolsó csepp az volt, amikor a főosztályvezető a helyettesétől várta, hogy írjon alá 2024 elején egy olyan dokumentumot, amely igazolja a Framtid által elvégzett munkák soron következő ütemének teljesítését, amellyel a projekt 90 százalékig elkészült volna. Ezzel párhuzamosan pedig egy 330 millió forintos kifizetést is lehetővé tett volna a szignálandó dokumentum.

A hivatali dolgozók azonban megtagadták az aláírást. Erre igen nyomós okuk volt, ugyanis az építkezés műszaki ellenőre, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. alkalmazottja részletesen feltárta a problémákat, amelyeket a hivatalos dokumentumokban, így az építési e-naplóban is jelzett. Elkészült például egy úgynevezett homlokzati hibatérkép, amelyen az látszott, hogy 2024 elején több mint 300 helyen volt hibás a vakolat.

A helyzet végül addig eszkalálódott, hogy aki nem volt hajlandó tanúsítani a kivitelezés megfelelő voltát, azt eltávolították. Információink szerint helyettük végül egy addig pénzügyi területen tevékenykedő hölgy került pozícióba, aki viszont aláírhatta a kifizetésekről szóló papírokat.

Levegőben lógó vakolat

A projektre rálátó szakemberek szerint a probléma az lehetett, hogy olyanok dolgoztak az épület vakolásánál, akik eddig csak cement bázisú vakolatot használtak. Márpedig a Városháza épületének vakolataként egy műemlék mész alapú vakolati rendszert engedélyezett a Műemlékvédelem, amit teljesen más technológiával kellett volna felhelyezni.

Akármi is történt, a műszaki ellenőrzést végző mérnök pontosan meghatározta a problémákat, amelyek igen súlyosnak tűnnek. A vakolat megszámlálhatatlan helyen kong. Mindez azt jelenti, hogy a rétegek felhordási, vagy tapadási hiba miatt elváltak a teherhodó szerkezettől, a vakolat és a fal között lényegében levegő van. Ilyen esetben egy kisebb erőbehatásra, vagy magától is leválhatnak nagyobb vakolatrészek, amely egyébként az építkezés során rendszeresen meg is történt. A projektre rálátó forrásaink szerint, ha ilyen vakolatleválás bekövetkezik, akkor akár több négyzetméteres, több tízkilónyi anyag hullhat a mélybe.

Úgy tudjuk, a kivitelező nem volt hajlandó a műszaki ellenőr kérésére a vakolatok műszeres ellenőrzésére, így nincsennek úgynevezett tapadási vizsgálatok.

A legproblémásabb rész jelenleg a középszárnyi vakolat, amely 2024 februárjában már nagy részben hibás volt. A falrész bevonása olyan rossz minőségben készült el, hogy a kivitelező a falszakasz negyedéről inkább leverte az addig felhordott vakolatot. Az ilyen pluszmunkák miatt emelkedhetnek a projekt költségei kétmilliárd forint fölé a jelenleg becsült 1,8 milliárdról. A hibás részek után járó pénzt még 2022-ben kifizették a kivitelezőnek, tudomásunk szerint pedig azóta sem kérték vissza, sőt, 2024-ben újabb százmilliókat fizethettek ki javítás nélkül.

Mit szól ehhez a hivatal?

Lapunk a projekt kapcsán kérdéseket küldött a Főpolgármesteri Hivatalhoz, valamint adatigényléssel éltünk Budapest főjegyzője felé, hogy küldje meg számunkra a projekt műszaki ellenőrének valamennyi észrevételét, valamint a homlokzati hibatérképet, amelyen jelölve vannak a problémás falszakaszok.

Érdemes mindenesetre megjegyezni: forrásaink szerint nem tanácsos a Városháza-parkban közel menni az épülethez, mert az életveszélyes lehet.