Karácsonyék dobra vernék Mocsárosdűlőt is

Pénteken reggel újabb leleplező videót küldött szerkesztőségünknek Anonymus, amelyből az derül ki, hogy a fővárosi önkormányzat a Városháza eladása mellett egy másik gigaprojekt iránt is elkötelezett. A hangfelvételen a III. kerületi Mocsárosdűlő beépítéséről van szó. Arról az észak-budai telekegyüttesről, amelyen tervezett erdők mellett védett és védelemre érdemes természeti területek is vannak. A látszólag a környezetvédelem mellett kardoskodó Karácsony Gergely és köre ezt az értékes területet is eladná. Az egyeztetésről szóló hanganyag bemutatása előtt Anonymus felhívja a figyelmet Szabó Tímea egyik korábbi videójára, amelyen a Párbeszéd társelnöke arról beszélt, hogy megmentették a Mocsárosdűlőt, oda semmit sem lehet építeni.

– A Mocsárosdűlővel kapcsolatban most az a mondás, hogy ez a része beépülhet, és olyan 300 ezer négyzetmétert lehet rátenni – jelentette ki a felvételen Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója a III. kerületi zöldterületről, arra utalva, hogy ennyi lehet a felhúzott ingatlanok felületének nagysága az emeleteket is beleszámítva. A területet 14 hektárnyira – 140 ezer négyzetméterre – becsülte.

A szóban forgó egyeztetés egyébként 2021. május 5-én zajlott a fővárosi vagyonkezelő Attila úti épületében. Erről a tárgyalásról Anonymus már korábban is küldött részleteket. A megbeszélésen Barts Balázs mellett jelen volt a vagyonkezelő egy másik munkatársa, Gansperger Gyula, Berki Zsolt és további három befektető, akik a Rahimkulov család érdekeit képviselték. Ismert: Ganspergert Bajnai Gordon volt kormányfő nevezte korábban régi harcostársának. Berki Zsolt szintén komoly baloldali beágyazottsággal rendelkezik: a testvére, Berki József ugyanis a néhai Kiss Péter MSZP-s miniszter mellett dolgozott. Ez éppen arra az időszakra esett, amikor Kiss Péter titkárságvezetője Kiss Ambrus jelenlegi főpolgármester-helyettes volt. Időközben bebizonyosodott az is, hogy Berki Zsolt bizalmas, belső információkat kapott email-en a fővárosi vagyonkezelő munkatársától, F. Ildikótól.

Az üzletemberek arról érdeklődtek, hogy építési szempontból milyen övezet jön létre a Mocsárosdűlőre tervezett fejlesztéssel, Barts pedig rugalmasnak mutatkozott. – Most csináljuk a tervét még TSZT-szinten is – válaszolta. A TSZT rövidítés településszerkezeti tervet takar, amelynek célja általában a településszerkezet és a terület felhasználhatóságának meghatározása.

Árazás folyamatban

A befektetők arra is kíváncsiak voltak, hogy lakónegyed épülhet-e a területen. – Az Óbudai Egyetem már kinézte magának, hogy egy campust csináljon – közölte a vagyonkezelő vezetője. A terveket ismertetve kifejtette, hogy a városrészen egy tavat szeretnének létesíteni, és azt is megemlítette, hogy a Mocsárosdűlő területe majdnem akkora, mint a Városliget. A beszélgetésben elhangzottak alapján úgy tűnik, mintha a felek az elkészült látványterveket vagy egy térképet nézegetnének, a vagyonkezelő vezetője pedig bemutatja, hogy hol lennének az irodák, hol a lakóházak és hol van a vasútállomás. Barts kiemelte, "a terület árazása folyamatban van".

A barter

– Itt nagy valószínűséggel azt fogom képviselni, hogy ne pénzért adjuk el az ingatlanokat, hanem épületet kérjünk érte

– mondta a vagyonkezelő vezetője tárgyalópartnereinek, hozzátéve, hogy a területen 1100 lakást lehet felhúzni, és „mondjuk” 150 lakást kérne cserébe.

– Ütemekben csináljuk, ha az első 200 lakásra van építési engedély, akkor építsd fel, és adjál érte 25 lakást. Ha az teljesen kóser, akkor mehetünk tovább a következő ütemre

– ecsetelte Barts megjegyezve, hogy akkor nem eladta az ezüstöt, hanem beváltotta. A befektetők képviselője ekkor meg is jegyezte, hogy „ez egy ilyen bárter (sic!) konstrukció”. A szövegrészletből az ugyanakkor nem derült ki, hogy a fővárosi önkormányzat milyen célból kérne felépített lakásokat a telkekért cserébe.

Bartsot arról is kérdezték, hogy mikor tervezi nyélbe ütni az üzletet. Arra a közbevetésre, hogy ez megtörténhet-e még az idén, a vagyonkezelő vezetője közölte: – Nem. Azért az nem jó, hogy ha az ember mind a négy lányát egyszerre akarja kiházasítani, mert túl nagy a kínálat és kevés a kereslet. Hozzátette: a projekthez szükséges mennyiségű pénzzel kevesen rendelkeznek a magyar piacon.