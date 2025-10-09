Rendkívüli

A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Amit maga csinál, az nem újságírás – Wolf Kati kőkeményen helyre tette a 444 munkatársát
Wolf Kativádénekesnő

Amit maga csinál, az nem újságírás – Wolf Kati kőkeményen helyre tette a 444 munkatársát

„Amit maga csinál, az nem újságírás, ahhoz tények, kutatás, nyomozás kell, és igazságkeresés, nem lózung, meg jól hangzó hülyeségek, amik nézettséget hoznak” – üzente az énekesnő a portál munkatársának.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 17:00
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tételesen cáfolta a baloldali portál vele szemben megfogalmazott vádjait Wolf Kati. A 444 ugyanis a minap tett közzé egy cikket a következő címmel: Alekosztól Majkán át Wolf Katiig – hírességek, akiknek sokáig semmi bajuk nem volt a NER-rel, aztán valami megváltozott. 

Most Wolf Kati reagált az őt ért vádakra a közösségi oldalán: az énekesnő visszautasította és cáfolta mindazt, amit a 444 újságírója igyekezett rábizonyítani, üzenetét változtatás nélkül közöljük.

Budapest, 2025. június 28. Wolf Kati énekes a Budapest Büszkeség rendezvényen (eredetileg Budapest Pride felvonulás) a Műszaki Egyetem előtt 2025. június 28-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

„Kedves Bódog Bálint újságíró!

Megjelent egy írás a 444.hu felületén, amiben egy volt NER-es körről szóló írás címében találtam magam megszólítva, így most Bódog Bálintnak, a cikk szerzőjének címzem elsősorban az alábbiakat. Az írásom, vagy reakció csak teljes terjedelmében vehető át és idézhető!

Vegyük sorra a »vádakat«, amiket összeollózott, egyesével reagálnék rájuk: 

A Carameles »halszagú« dalról: énekesnő vagyok, sokadmagammal énekeltem ebben valóban kissé elcseszettre sikerült dalban is. Voltunk ott mindenféle politikai meggyőződéssel, pont azért, hogy vegyes legyen, úgy szép a kultúra. Is. 

Hol itt a NER? A stúdióban nem volt(ak), az tuti.

2011-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon képviseltem az országot, a fellépésünk napján Orbán Viktor kiírta a FB-oldalára talán (?), nem emlékszem, mindegy is, hogy hajrá Kati. Szerintem amikor egy produkció egy országot képvisel, akkor bárki kiírhatja, mint egy nemzetközi sportmegmérettetésen is, hogy hajrá. Kiírhatja a sarki pék, a tanító néni, vagy a miniszterelnök. Erre reagálta egy német lap, hogy Orbán kegyeltje vagyok, bojkottáljanak. Ezek szerint ott ugyanilyen »alapos, korrekt és tényszerű« az újságírás, mint Önnél… Inkább azt gondolom, túl jól ment a magyar versenydal, kellett egy kis kekeckedés tőlük is, rajtam csattant. Hol itt a NER?

Többször voltam A Dal című műsorban zsűritag. Énekesnőként, szakmailag nem értek hozzá Ön szerint? Ebben vajon mi nem stimmel? Végigvette az összes zsűritagot, hogy NER-barát-e? Amíg én a zsűriben voltam, addig ránk semmilyen politikai vagy bármilyen nyomást nem gyakoroltak. Hol itt a NER?

2016-ban kaptam egy díjat az önkéntes munkámért, ezt Balog Zoltán adta át, ő akkor még miniszter volt, képzelje, sem őt nem kérdeztem meg, sem a többi díjazottat, hogy hogyan gondolkodik az életről. Örültem a díjnak, azóta is itt díszeleg a zongorámon, és bár az egyetlen díjam, ami nem zenei, hanem az önkéntes munkámnak köszönhető, amit 15 éve, az X-faktor óta rendszeresen végzek, és amire büszke is vagyok. Jöhet bárki, számos családon, gyermeken segítünk, 

Ön is csatlakozhat.

Hol itt a NER?

Ezeket sikerült összeszedegetnie a cikkben, amiből azt sütötte ki a címben is harsogva, hogy NER kegyelt voltam. 

Nem tudok róla, hogy valaha bárki kegyeltje lettem volna, vagy lennék.

Képzelje, Bálint, hogy én még rengeteg eseményt tudnék felsorolni az életemből, ahol mindenféle vegyes politikai érzelmű ember között mozogtam, énekeltem, dolgoztam, koncerteztem, stúdióztam, zsűriztem, felléptem. Nekem ez a liberalizmus, hogy nem a politikai hovatartozás alapján ítélem meg az embereket. Hanem a tetteik alapján.

Kint voltam a Pride-on, igen, nem először, sőt Svédországban évekkel ezelőtt énekeltem is az ottani Pride-on, mert nekem fontos kiállni kisebbségben lévő emberek mellett. Ez sem arról szól, hogy bárki kegyeltje lennék.

Csinálom a dolgom, énekelek, alkotok, tanítok, és ebből élek meg.

A számlámon nem talált soha és most sem egyetlen forintot, ami nem munkával került volna oda, hanem bárkihez való dörgölőzésből, és kegyeltje sem vagyok vagy voltam senkinek.

Szóval kikérem magamnak, hogy NER vagy bármilyen kegyeltnek hív. Amit maga csinál, az nem újságírás, ahhoz tények, kutatás, nyomozás kell, és igazságkeresés, nem lózung, meg jól hangzó hülyeségek, amik nézettséget hoznak.”


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Wolf Kati (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu