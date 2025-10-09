Amit maga csinál, az nem újságírás – Wolf Kati kőkeményen helyre tette a 444 munkatársát

Tételesen cáfolta a baloldali portál vele szemben megfogalmazott vádjait Wolf Kati. A 444 ugyanis a minap tett közzé egy cikket a következő címmel: Alekosztól Majkán át Wolf Katiig – hírességek, akiknek sokáig semmi bajuk nem volt a NER-rel, aztán valami megváltozott.

Most Wolf Kati reagált az őt ért vádakra a közösségi oldalán: az énekesnő visszautasította és cáfolta mindazt, amit a 444 újságírója igyekezett rábizonyítani, üzenetét változtatás nélkül közöljük.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

„Kedves Bódog Bálint újságíró!

Megjelent egy írás a 444.hu felületén, amiben egy volt NER-es körről szóló írás címében találtam magam megszólítva, így most Bódog Bálintnak, a cikk szerzőjének címzem elsősorban az alábbiakat. Az írásom, vagy reakció csak teljes terjedelmében vehető át és idézhető!

Vegyük sorra a »vádakat«, amiket összeollózott, egyesével reagálnék rájuk:

A Carameles »halszagú« dalról: énekesnő vagyok, sokadmagammal énekeltem ebben valóban kissé elcseszettre sikerült dalban is. Voltunk ott mindenféle politikai meggyőződéssel, pont azért, hogy vegyes legyen, úgy szép a kultúra. Is.

Hol itt a NER? A stúdióban nem volt(ak), az tuti.

2011-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon képviseltem az országot, a fellépésünk napján Orbán Viktor kiírta a FB-oldalára talán (?), nem emlékszem, mindegy is, hogy hajrá Kati. Szerintem amikor egy produkció egy országot képvisel, akkor bárki kiírhatja, mint egy nemzetközi sportmegmérettetésen is, hogy hajrá. Kiírhatja a sarki pék, a tanító néni, vagy a miniszterelnök. Erre reagálta egy német lap, hogy Orbán kegyeltje vagyok, bojkottáljanak. Ezek szerint ott ugyanilyen »alapos, korrekt és tényszerű« az újságírás, mint Önnél… Inkább azt gondolom, túl jól ment a magyar versenydal, kellett egy kis kekeckedés tőlük is, rajtam csattant. Hol itt a NER?

Többször voltam A Dal című műsorban zsűritag. Énekesnőként, szakmailag nem értek hozzá Ön szerint? Ebben vajon mi nem stimmel? Végigvette az összes zsűritagot, hogy NER-barát-e? Amíg én a zsűriben voltam, addig ránk semmilyen politikai vagy bármilyen nyomást nem gyakoroltak. Hol itt a NER?