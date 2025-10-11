  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Dömötör Csaba szerint szürreális Magyar Péter kabinetfőnökének politikai eredettörténete
Dömötör CsabaTisza Pártkabinetfőnök

Dömötör Csaba szerint szürreális Magyar Péter kabinetfőnökének politikai eredettörténete

Ifj. Velkey György, a Tisza kabinetfőnöke korábban büszkén számolt be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumának eredményeiről. Amikor azonban nem kapta meg a Római Magyar Akadémia igazgatói posztját, akkor hirtelen tiszássá változott.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 11. 15:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Éveken át egyik vezetője volt a kormány támogatásával sok milliárdból létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumának. Ennek eredményeiről ömlengősen és büszkén számolt be egy több kormányzati vezetőnek elküldött, hízelgő hangvételű levélben is. Ebben leírta, hogy a sikerek ellenére tovább szeretne lépni. A továbblépés helyét is megjelölte. A Római Magyar Akadémia igazgatójának helyét akarta betölteni. A római vezetői állást azonban nem kapta meg. Innentől kezdve dinamikus hirtelenséggel alakult ki a tiszás identitása – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő.

Zalaegerszeg, 2025. május 26. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón a zalaegerszegi Városi Hangverseny - és Kiállítóteremben 2025. május 26-án. MTI/Katona Tibor
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Hozzátette: Annyira hirtelen, hogy hol máshol, az édesapja által vezetett kórház előtt jelentette be, hogy ő bizony Magyar Péter kabinfőnöke lesz. 

A „NER igájában sínylődő” alkalmazottakról beszélt pár hónappal azután, hogy saját logikája szerint a „NER igájában” akart egy római intézményt vezetni, nyilván jó pár sínylődő munkatárssal. És a feleségével, kinek lehetséges római feladatkörére szintén kitért a levélben. 

Biztos sokan szeretnének szép helyeken dolgozni vezetői állásban. De közülük csak kevesen rúgnak bele azokba, akikkel együtt dolgoztak, pár lélegzetvétellel azután, hogy nem jött össze a dolce vita – jegyzete meg a politikus.

Magyar Péter Velkey nevű kabinetfőnöke egy interjúban arról is beszámolt, hogy 2010 óta nem szavaz a kormánypártokra. De akkor miért volt muszáj büszkeséglistát lelkesen lobogtatva olyan kormányzati-állami intézménynél vezetőként dolgozni, amelyekre mostantól kezdve nyilván a züllés-rothadás-hanyatlás szimbólumaként hivatkozik majd? – tette hozzá.

Dömötör Csaba szerint példája is jól mutatja: a tiszás elithez jó páran csatlakoznak olyanok, akik százszorta több lehetőséget kaptak a NER-től azokhoz képest, akik a hátukon viszik a nemzeti oldal közösségét. De akik Magyar Péter körül gyülekeznek, nekik a minden sohasem elég. Úgy gondolták, jár a hat állás, jár Róma, és jár a mindennél is több. S ha nem kapják, onnantól kezdve feleséget lehallgatnak és politikai bosszúkéssel járnak. 

Sohasem találkoztam ezzel a kabinetfőnök úrral, de jó, hogy így alakult. Akik a saját munkatársaikat, saját közösségüket, saját feleségüket kettő darab üveggyöngyért vagy annak hiányáért elárulják, azokkal nem a Tisza, hanem egyenesen egy világ választ el minket

 – zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

Borítókép: Ifj. Velkey György, a Ludovika Collegium programigazgatója (Fotó: Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekerdő

Szeretetbugyor

Kárpáti András avatarja

Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu