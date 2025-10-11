Otthon Start Programlakásvásárlástanuló

Tanuló is vehet fel hitelt az Otthon start programban – kell hozzá a szülő is

A szabályok lazítása sokak számára lehet könnyebbség.

2025. 10. 11.
Ha például egy 20 éves fiatal 18 éves korában befejezte a középiskolai tanulmányait és most főiskolára jár (és mindezt nappali rendszerű oktatás keretében teszi), akkor megfelel az Otthon start program ide vonatkozó feltételeinek úgy is, ha jelenleg nincsen semmilyen munkaviszonya – írta a Bank360. A szakportál emlékeztet, hogy ez a lazítás sokak számára lehet könnyebbség.

A kölcsön törlesztésére alapesetben az igénylőknek megfelelő jövedelemmel kell rendelkezniük, de ennek meglétét igazolhatja a hitelügyletben szereplő más személy, társigénylő is – írják.

Persze kérdés, hogy mit lépnek erre a bankok, egy diákhitel igénylése mindig rizikós, de a szülője bevonásával csökkenthető a kockázat. A portál szerint a „gyermek és szülő” páros gyakorlatilag mindenhol (mindegyik banknál) működőképes. Fontos szempont azonban, hogy a szülőnek legalább minimálbér-jövedelemmel rendelkeznie kell.

Kérdés az is, hogy a hiteligénylő hogyan felel meg a tb-jogviszonynak, amely szintén elvárás. Úgy, hogy a magyar középiskolai, felsőoktatási intézményben, a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó szakképző intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulói jogviszony megfelel az elvárásoknak.

