Gulyás Gergely: Jókai egy nagy nemzedék egyik legfényesebb csillaga volt

Jókai Mór egy nagy nemzedék egyik legfényesebb csillaga volt, aki a haza függetlenségéért is bátran harcolt – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából megújult síremlékének szombati avatásán a Fiumei úti sírkertben.

Munkatársunktól
2025. 10. 11. 15:59
Születésének bicentenáriuma alkalmából átadták Jókai Mór megújult síremlékét a Fiumei úti sírkertben. Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Jókai részese volt annak a generációnak, amely létrehozta a polgári Magyarországot, törvénybe iktatta az április törvényeket és a haza függetlenségéért bátran harcolt a szabadságharc csatáiban – hangsúlyozta Gulyás Gergely. – Ennek a generációnak a tagjai nemegyszer életüket kockáztatva szenvedték el az üldöztetés éveit, majd megkötötték a kiegyezést, amely után Magyarország fél évszázadon befuthatta azt a fejlődési pályát, amelyre Mohács után évszázadokon át nem volt lehetősége: teremtett erős gazdaságot és fejlett városokat, világszínvonalú magyar kultúrát, összetartó magyar nemzetet – hangoztatta a miniszter.

Budapest, 2025. október 11. Jókai Mór felújított síremléke a Fiumei úti sírkertben 2025. október 11-én. MTI/Illyés Tibor
Jókai Mór megújult síremléke a Fiumei úti sírkertben. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor 

Felidézve Jókai Mór közéleti tevékenységét Gulyás Gergely azt mondta: az író 27 évig parlamenti képviselő, hét éven keresztül a főrendiház tagja volt. Az író hangja egyszerre szólt a nemzetért és a szabadságért az irodalomban és a közéletben is. Gulyás Gergely szerint ez a két tevékenység szorosan összekapcsolódott, amikor Jókai a tehetségét a haza fejlődésének szolgálatába állította. Pályája a 12 pontot felolvasó márciusi ifjútól a főrendi házi tagságig vezetett: Jókai ott volt március 15-én a forradalmárok között, és végigharcolta a szabadságharcot a világosi fegyverletételig.

Gulyás Gergely szerint a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja a maga korában a világirodalom közismert személyisége is volt. Egyebek mellett német, cseh, dán, francia, lengyel, olasz, spanyol és svéd nyelven jelentek meg művei. Rámutatott, hogy Jókai hatalmas hagyatékából az olvasó életre szóló útravalót kaphat szabadságról és összetartozásról, bátorságról, barátságról, helytállásról, hűségről és szeretetről.

A kőszívű ember fiai, Az arany ember, Kárpáthy Zoltán, az Egy magyar nábob, a Szegény gazdagok vagy akár A jövő század című regénye olyan művek, amelyek a szabadság és igazságkeresés, a bajtársiasság és a hősiesség lenyomatai – hangoztatta a miniszter.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete (Nöri) főigazgatója szerint születésének 200. évében olyan írót ünneplünk, aki amellett, hogy a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, nemzetünk lelkiismerete, szószólója és példaképe is volt. Életműve a magyar irodalom egyik legfényesebb fejezete, írásai olvasók millióinak adnak most is erőt, miközben tükröt is tartanak a magyarság elé – mondta.

A Nöri főigazgatója szerint Jókai a regényeiben jövőt álmodott, hitet adott és példát mutatott arra, hogyan lehet egy nemzet nagy és összetartó a legnehezebb időszakban is. Olyan irodalmi remekműveket alkotott, amelyek erkölcsi iránymutatóként is szolgáltak. Hősei a hűség, a kitartás, a hazaszeretet megtestesítői. Történetei által nemzedékek tanulták meg mit jelent helytállni a nehéz időben és mit jelent a közösségért áldozatot hozni – hangsúlyozta.

Jókai határozott célja volt, hogy művei neveljenek, erkölcsi példát mutassanak és „nemzeti ideákat” közvetítsenek. Ez az a küldetés, amely Jókait örökké érvényessé teszi – hangsúlyozta Móczár Gábor.

2022 nyarán a Petőfi család, 2023 őszén Arany János, most pedig Jókai Mór síremlékét újították fel – hangsúlyozta Rákay Philip producer, a projekt egyik mecénása.

Felidézte, hogy Jókai huszonhárom évesen, dacból megvált nevének nemesi ipszilonjától, és barátaival Petőfivel, Vasvárival, Bulyovszkyval együtt indította el a magyarok egyik „legfelemelőbb” szabadságharcát.

A szabadságharc leverése után Jókait két év szilenciumra ítélték, de ő akkor sem hátrált meg. Történelmi regényfolyamba kezdett és tartotta a magyar lelket a szabadságharc leverésében megtiport magyarságban. – Regényei, történetei, megingathatatlan személyes példamutatása, kiállása a magyar viselet, kultúra és magyar identitás bátor vállalása mellett megtartó erőt jelentett a kiegyezés korát élő nemzetnek –  mutatott rá a producer. – Most itt állunk előtted, fejet hajtva megismételhetetlen, isteni tehetséged és teljes életműved előtt – hangoztatta Rákay Philip.

 

