Gulyás Gergely: Jókai egy nagy nemzedék egyik legfényesebb csillaga volt

– Jókai részese volt annak a generációnak, amely létrehozta a polgári Magyarországot, törvénybe iktatta az április törvényeket és a haza függetlenségéért bátran harcolt a szabadságharc csatáiban – hangsúlyozta Gulyás Gergely. – Ennek a generációnak a tagjai nemegyszer életüket kockáztatva szenvedték el az üldöztetés éveit, majd megkötötték a kiegyezést, amely után Magyarország fél évszázadon befuthatta azt a fejlődési pályát, amelyre Mohács után évszázadokon át nem volt lehetősége: teremtett erős gazdaságot és fejlett városokat, világszínvonalú magyar kultúrát, összetartó magyar nemzetet – hangoztatta a miniszter.

Jókai Mór megújult síremléke a Fiumei úti sírkertben. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

Felavatták Jókai Mór megújult síremlékét a Fiúmei úti sírkertben

Felidézve Jókai Mór közéleti tevékenységét Gulyás Gergely azt mondta: az író 27 évig parlamenti képviselő, hét éven keresztül a főrendiház tagja volt. Az író hangja egyszerre szólt a nemzetért és a szabadságért az irodalomban és a közéletben is. Gulyás Gergely szerint ez a két tevékenység szorosan összekapcsolódott, amikor Jókai a tehetségét a haza fejlődésének szolgálatába állította. Pályája a 12 pontot felolvasó márciusi ifjútól a főrendi házi tagságig vezetett: Jókai ott volt március 15-én a forradalmárok között, és végigharcolta a szabadságharcot a világosi fegyverletételig.

Gulyás Gergely szerint a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja a maga korában a világirodalom közismert személyisége is volt. Egyebek mellett német, cseh, dán, francia, lengyel, olasz, spanyol és svéd nyelven jelentek meg művei. Rámutatott, hogy Jókai hatalmas hagyatékából az olvasó életre szóló útravalót kaphat szabadságról és összetartozásról, bátorságról, barátságról, helytállásról, hűségről és szeretetről.

A kőszívű ember fiai, Az arany ember, Kárpáthy Zoltán, az Egy magyar nábob, a Szegény gazdagok vagy akár A jövő század című regénye olyan művek, amelyek a szabadság és igazságkeresés, a bajtársiasság és a hősiesség lenyomatai – hangoztatta a miniszter.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete (Nöri) főigazgatója szerint születésének 200. évében olyan írót ünneplünk, aki amellett, hogy a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, nemzetünk lelkiismerete, szószólója és példaképe is volt. Életműve a magyar irodalom egyik legfényesebb fejezete, írásai olvasók millióinak adnak most is erőt, miközben tükröt is tartanak a magyarság elé – mondta.