A csónakbalesetben eltűnt egyetemista holtteste került elő

Több mint egy hétig keresték azt a 25 éves debreceni doktoranduszt, aki a Hortobágy-Berettyó folyón történt csónakbalesetben tűnt el. Pénteken holttestet találtak halőrök, amelyet mára azonosítottak.

2025. 10. 11. 16:21
rendőrautó Police.hu
Halott férfira bukkantak a főcsatorna püspökladányi szakaszán pénteken. Tegnap még nem lehettünk benne biztosak, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg, de nagy volt rá az esély. A rendőrök azt mondták, még azonosítaniuk kell a holttestet. Mára kiderült az igazság, amit a Haon.hu-val osztottak meg a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök. 

A csónakbalesetben eltűnt férfi holtteste került elő
A csónakbalesetben eltűnt férfi holtteste került elő. Forrás: Napló-archív

A szeptember 30-i csónakbaleset után – amelyet egy örvény okozott – a vízi járműben ülő

négy emberből hárman kijutottak a partra, egy férfi viszont nyom nélkül eltűnt. 

A Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője szállt vízre. Egy doktori kutatáshoz végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor megtörtént a baleset. A férfit azonnal keresni kezdték és egyetlen napra sem hagyták abba a kutatást. Pénteken került elő egy holttest.

A csónakbalesetben eltűnt férfi holtteste került elő

Ma reggelre levették az eltűnt férfi körözési fotóját a Police.hu-oldalról. A helyi újságírók megkeresték a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a hivatalos válaszért, amely szombat délután érkezett meg hozzájuk. Ezt írták a rendőrök:

„A szemle és a holttest azonosítása megtörtént, a férfi a 2025. szeptember 30-án a folyón történt baleset áldozata.”

 

