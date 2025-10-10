Halott férfira bukkantak a főcsatorna püspökladányi szakaszán – írja a Haon. A holttest azonosítása még folyamatban van, így egyelőre nem tudni, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg.
Megtalálhatták az eltűnt egyetemi kutató holttestét a Hortobágy-Berettyón
Találtak egy holttestet a főcsatorna püspökladányi szakaszán.
A rendőrség arról tájékoztatta a portált, hogy a halőröktől kaptak bejelentéstarról, hogy a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit.
Felidézik, a múlt hét kedden csónakbaleset történt baleset után három ember jutott ki a partra, egy férfit azóta is keresnek. utóbb az is kiderült, hogy a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült a csónakban. A csónak utasai a doktori kutatásaihoz végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat.
További Belföld híreink
A keresésben több speciális kutató-mentő egyesület is részt vett, erről részletesebben a Haon cikkében is olvashat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Eltűnt egy testvérpár Budapesten, ha látta őket, segítsen!
A 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi lakóhelyükről ismeretlen helyre távoztak.
Nyitrai Zsolt: A kormány segíti és megbecsüli az időseket
Már több mint 15 milliárd forint értékben váltották be a nyugdíjasok az élelmiszer-utalványokat.
Újra kinyílnak a brüsszeli pénzcsapok, dezinformációs kampányhoz kap pénzt a hazai baloldal
A program fő kedvezményezettjei a Szuverenitásvédelmi Hivatal által jól ismert nyomásgyakorló szervezetek, mint például a 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt.
Újabb tiszás aktivista borította a bilit, kitálalt a belső viszonyokról
A Tisza-sziget vezetője munkahelyi pszichoterról ír.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Eltűnt egy testvérpár Budapesten, ha látta őket, segítsen!
A 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi lakóhelyükről ismeretlen helyre távoztak.
Nyitrai Zsolt: A kormány segíti és megbecsüli az időseket
Már több mint 15 milliárd forint értékben váltották be a nyugdíjasok az élelmiszer-utalványokat.
Újra kinyílnak a brüsszeli pénzcsapok, dezinformációs kampányhoz kap pénzt a hazai baloldal
A program fő kedvezményezettjei a Szuverenitásvédelmi Hivatal által jól ismert nyomásgyakorló szervezetek, mint például a 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt.
Újabb tiszás aktivista borította a bilit, kitálalt a belső viszonyokról
A Tisza-sziget vezetője munkahelyi pszichoterról ír.