Megtalálhatták az eltűnt egyetemi kutató holttestét a Hortobágy-Berettyón

Találtak egy holttestet a főcsatorna püspökladányi szakaszán.

Magyar Nemzet
Forrás: Haon2025. 10. 10. 15:41
DE csónakbaleset
a rendőrök a helyszínt is átvizsgálták Fotó: Tóth Imre Forrás: Haon
Halott férfira bukkantak a főcsatorna püspökladányi szakaszán – írja a Haon. A holttest azonosítása még folyamatban van, így egyelőre nem tudni, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg.

A rendőrség arról tájékoztatta a portált, hogy a halőröktől kaptak bejelentéstarról, hogy a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit.

Felidézik, a múlt hét kedden csónakbaleset történt baleset után három ember jutott ki a partra, egy férfit azóta is keresnek. utóbb az is kiderült, hogy a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült a csónakban. A csónak utasai a doktori kutatásaihoz végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat.

A keresésben több speciális kutató-mentő egyesület is részt vett, erről részletesebben a Haon cikkében is olvashat. 


Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
