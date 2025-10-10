Megtalálhatták az eltűnt egyetemi kutató holttestét a Hortobágy-Berettyón

A rendőrség arról tájékoztatta a portált, hogy a halőröktől kaptak bejelentéstarról, hogy a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit.

Felidézik, a múlt hét kedden csónakbaleset történt baleset után három ember jutott ki a partra, egy férfit azóta is keresnek. utóbb az is kiderült, hogy a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült a csónakban. A csónak utasai a doktori kutatásaihoz végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat.