Nem adják fel a kutatócsapatok a csónakbalesetet szenvedett egyetemista keresését – értesült a Haon.
„Sajnos tragédia lehet a vége” – megszólalt az egyetemista után kutató egyesület elnöke
Nem adják fel a keresést.
Egészen addig, amíg nem találunk semmit, addig élő embert keresünk, de a számítások azt mutatják, hogy sajnos tragédia lehet a vége
– fogalmazott a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke. Lukács Péter hozzáfűzte, csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig. Közben a békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába, a csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes, több mint 60 kilométeres szakaszát átvizsgálták.
További Belföld híreink
Szeptember 30-án a Hortobágy-Berettyón történt csónakbalesetben eltűnt egy egyetemista. A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, azonban egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni a partra, a mentők a helyszínről egy 20 év körüli férfit kórházba szállítottak, egy fiatalt azonban azóta is keresnek. Az eset részleteit a Haon cikkében olvashatja.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nem hagyta szó nélkül Juhász Péter trágárkodását Kocsis Máté
A Fidesz frakcióvezetője kellemes trágárkodást és személyeskedést kívánt a megbékélés jegyében.
Gyurcsány leleplezi a gyilkos hazugságokat
A bukott baloldali miniszterelnök újraaktiválta a közösségi oldalát, íróként próbálja meg fenntartani az érdeklődést.
Olyan rosszul teljesítettünk, hogy a rendőrség megismétli a közlekedésbiztonsági ellenőrzést
A szeptemberi ellenőrzések negatív tapasztalatokat hoztak.
Képeken a brutális éjszakai BMW-s baleset
Két ember utazott az autóban, az egyikük most az életéért küzd.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nem hagyta szó nélkül Juhász Péter trágárkodását Kocsis Máté
A Fidesz frakcióvezetője kellemes trágárkodást és személyeskedést kívánt a megbékélés jegyében.
Gyurcsány leleplezi a gyilkos hazugságokat
A bukott baloldali miniszterelnök újraaktiválta a közösségi oldalát, íróként próbálja meg fenntartani az érdeklődést.
Olyan rosszul teljesítettünk, hogy a rendőrség megismétli a közlekedésbiztonsági ellenőrzést
A szeptemberi ellenőrzések negatív tapasztalatokat hoztak.
Képeken a brutális éjszakai BMW-s baleset
Két ember utazott az autóban, az egyikük most az életéért küzd.