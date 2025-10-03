  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • „Sajnos tragédia lehet a vége” – megszólalt az egyetemista után kutató egyesület elnöke
csónakbalesetHortobágy-Berettyóegyetemistatársaságtragédia

„Sajnos tragédia lehet a vége” – megszólalt az egyetemista után kutató egyesület elnöke

Nem adják fel a keresést.

Magyar Nemzet
Forrás: Haon2025. 10. 03. 16:16
még mindig kutatnak az eltűnt egyetemista után Fotó: HAON/Tóth Imre Forrás: Haon
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem adják fel a kutatócsapatok a csónakbalesetet szenvedett egyetemista keresését – értesült a Haon.

Egészen addig, amíg nem találunk semmit, addig élő embert keresünk, de a számítások azt mutatják, hogy sajnos tragédia lehet a vége

– fogalmazott a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke. Lukács Péter hozzáfűzte, csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig. Közben a békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába, a csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes, több mint 60 kilométeres szakaszát átvizsgálták.

Szeptember 30-án a Hortobágy-Berettyón történt csónakbalesetben eltűnt egy egyetemista. A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, azonban egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni a partra, a mentők a helyszínről egy 20 év körüli férfit kórházba szállítottak, egy fiatalt azonban azóta is keresnek. Az eset részleteit a Haon cikkében olvashatja. 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu