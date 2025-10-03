„Sajnos tragédia lehet a vége” – megszólalt az egyetemista után kutató egyesület elnöke

Szeptember 30-án a Hortobágy-Berettyón történt csónakbalesetben eltűnt egy egyetemista. A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, azonban egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni a partra, a mentők a helyszínről egy 20 év körüli férfit kórházba szállítottak, egy fiatalt azonban azóta is keresnek. Az eset részleteit a Haon cikkében olvashatja.