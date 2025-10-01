Csónakbalesetet szenvedtek a Debreceni Egyetem kutatói, egy embert még keresnek

A Debreceni Egyetem hallgatói szenvedtek csónakbalesetet kedden, a Hortobágy-Berettyón, Püspökladány közelében. A felborult csónakban négy ember volt, közülük háromnak sikerült kijutnia a partra. A mentők egy embert kórházba szállítottak. Egy férfit azóta is keresnek, szerdán még több speciális egység vonult ki az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére.