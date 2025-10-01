Egy napja nem találnak egy férfit a Hortobágy-Bettyóban – adta hírül a Haon.
Csónakbalesetet szenvedtek a Debreceni Egyetem kutatói, egy embert még keresnek
Egyet pedig kórházba szállítottak.
A Debreceni Egyetem hallgatói szenvedtek csónakbalesetet kedden, a Hortobágy-Berettyón, Püspökladány közelében. A felborult csónakban négy ember volt, közülük háromnak sikerült kijutnia a partra. A mentők egy embert kórházba szállítottak. Egy férfit azóta is keresnek, szerdán még több speciális egység vonult ki az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére.
Az ügyben a rendőrség nyomozást indított, az ügy részleteit ide kattintva olvashatja.
