Csónakbalesetet szenvedtek a Debreceni Egyetem kutatói, egy embert még keresnek

Egyet pedig kórházba szállítottak.

Magyar Nemzet
Forrás: Haon2025. 10. 01. 13:52
DE csónakbaleset
a rendőrök a helyszínt is átvizsgálták Fotó: Tóth Imre Forrás: Haon
Egy napja nem találnak egy férfit a Hortobágy-Bettyóban – adta hírül a Haon. 

A Debreceni Egyetem hallgatói szenvedtek csónakbalesetet kedden, a Hortobágy-Berettyón, Püspökladány közelében. A felborult csónakban négy ember volt, közülük háromnak sikerült kijutnia a partra. A mentők egy embert kórházba szállítottak. Egy férfit azóta is keresnek, szerdán még több speciális egység vonult ki az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére. 

Az ügyben a rendőrség nyomozást indított, az ügy részleteit ide kattintva olvashatja. 


