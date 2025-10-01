rendőrségMargit hídSzent István körútMargit körútJászai Mari tér

Káosz jöhet a fővárosi közlekedésben vasárnap, itt az oka

Bár komoly erőfeszítéseket tesznek a rendőrök, hogy ne így legyen, valószínűleg így lesz.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 10. 01. 13:04
rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay)
illusztráció Forrás: Pexels
Gyűlés miatt október 5-én időszakosan korlátozhatják a Margit híd, valamint a Nagykörút Széna tér és Oktogon közötti szakaszát – adta hírül a rendőrségi portál. 

Hozzáfűzik, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság úgynevezett dinamikus zárást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol – és ameddig – gyűlés résztvevői miatt feltétlenül indokolt.

A közlekedés biztonsága érdekében a rendőrség az alábbi időintervallumokban és helyszíneken korlátozhatja a járműforgalmat.

Délután négy és este hat óra között az: 

  • Oktogon–Teréz körút–Szent István körút–Jászai Mari tér–Margit híd útvonalon és a
  • Széna tér–Margit körút–Margit híd útvonalon.

Este hat és tíz óra között a Margit hídon, míg reggel nyolc és este tíz óra között a Margit híd szigeti bejáróját lezárják. A hídon az északi járda és kerékpársáv nem, csak a déli járda lesz használható, a Margit-szigetre gyalogosan a déli járdáról lehet bejutni.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
