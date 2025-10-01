Gyűlés miatt október 5-én időszakosan korlátozhatják a Margit híd, valamint a Nagykörút Széna tér és Oktogon közötti szakaszát – adta hírül a rendőrségi portál.
Káosz jöhet a fővárosi közlekedésben vasárnap, itt az oka
Bár komoly erőfeszítéseket tesznek a rendőrök, hogy ne így legyen, valószínűleg így lesz.
Hozzáfűzik, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság úgynevezett dinamikus zárást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol – és ameddig – gyűlés résztvevői miatt feltétlenül indokolt.
A közlekedés biztonsága érdekében a rendőrség az alábbi időintervallumokban és helyszíneken korlátozhatja a járműforgalmat.
Délután négy és este hat óra között az:
- Oktogon–Teréz körút–Szent István körút–Jászai Mari tér–Margit híd útvonalon és a
- Széna tér–Margit körút–Margit híd útvonalon.
Este hat és tíz óra között a Margit hídon, míg reggel nyolc és este tíz óra között a Margit híd szigeti bejáróját lezárják. A hídon az északi járda és kerékpársáv nem, csak a déli járda lesz használható, a Margit-szigetre gyalogosan a déli járdáról lehet bejutni.
