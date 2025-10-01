Rendkívüli

Horgászni ment a 71 éves férfi a Balatonra, végül őt kellett kihalászni a vízből

Nem ez volt élete legjobb napja.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 10. 01. 12:45
illusztráció Fotó: Meskó Zoltán Forrás: MTI
A vízi rendőrök kedd este a Fonyód előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy egy horgász a csónakjából a vízbe esett – adta hírül a rendőrségi portál. A járőrök a helyszínre érve megtalálták a 71 éves kaposvári férfit, akit a szolgálati kisgéphajóba emeltek, majd épségben a partra vitték.

A rendőrség arra kér, hogy ha a Balatonban bajba kerülnek vagy ilyen helyzetet észlelnek, tegyenek bejelentést a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán.

 

