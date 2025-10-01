Horgászni ment a 71 éves férfi a Balatonra, végül őt kellett kihalászni a vízből

A vízi rendőrök kedd este a Fonyód előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy egy horgász a csónakjából a vízbe esett – adta hírül a rendőrségi portál. A járőrök a helyszínre érve megtalálták a 71 éves kaposvári férfit, akit a szolgálati kisgéphajóba emeltek, majd épségben a partra vitték.