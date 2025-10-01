További három hónapra letartóztatásban marad a miskei gyermekgyilkossággal vádolt férfi

Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője hozzáfűzte, a bíróság a férfit minősített emberölés bűntettével gyanúsítja. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az eltűntként keresett 22 hónapos kislány holttestét szeptember elsején este találták meg egy keresztnél, Miskén, a focipálya mellett. A rendőrség még aznap közölte, hogy emberölés miatt indított nyomozást, másnap hajtóvadászatot indítottak a bűncselekménnyel gyanúsított J. Dávid ellen. Nem kellett sok, a rendőrség másnap el is kapta a férfit, J. Dávidot, akit úgy tudni, az édesapja adott fel.