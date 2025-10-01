Rendkívüli

További három hónapra letartóztatásban marad a miskei gyermekgyilkossággal vádolt férfi

Egy hónapja történt a tragédia.

Magyar Nemzet
Forrás: 24.hu2025. 10. 01. 11:49
illusztráció Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu
További három hónapra letartóztatásban marad a 24 éves J. Dávid, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy hónappal ezelőtt meggyilkolta az élettársa 22 hónapos kislányát Miskén – értesült a 24.hu.

Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője hozzáfűzte, a bíróság a férfit minősített emberölés bűntettével gyanúsítja. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az eltűntként keresett 22 hónapos kislány holttestét szeptember elsején este találták meg egy keresztnél, Miskén, a focipálya mellett. A rendőrség még aznap közölte, hogy emberölés miatt indított nyomozást, másnap hajtóvadászatot indítottak a bűncselekménnyel gyanúsított J. Dávid ellen. Nem kellett sok, a rendőrség másnap el is kapta a férfit, J. Dávidot, akit úgy tudni, az édesapja adott fel. 

Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és három hónappal meghosszabbította a minősített emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását. A drogügyi kormánybiztos sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy kábítószer is közrejátszhatott a miskei kislány megölésében, ebben a cikkben arról is beszámoltunk, hogy milyen büntetésre számíthat a férfi, ha sikerül bebizonyítani a bűnösségét. 

 

 

