Pezsgősüveggel ütötte, majd miután a földre kerültek, folytatta a kegyetlenkedést a borsodi férfi

A vádlott egy pezsgősüveggel, kétszer fejen ütötte a sértettet, aki az ütések erejétől a földre zuhant. Az elkövető a földön fekvő sértett bántalmazását folytatta, a cselekmény közben eltört üveggel többször megvágta a fejét, valamint mindkét alkarját, majd távozott a helyszínről.