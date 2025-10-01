Rendkívüli

Pezsgősüveggel ütötte, majd miután a földre kerültek, folytatta a kegyetlenkedést a borsodi férfi

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az Encsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki pezsgős üveggel fejen ütötte a sértettet, majd a törött üveggel összevagdosta.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 01. 12:05
illusztráció Forrás: Pexels
Éjszaka, egy borsodi településen egy telefonfülke ablakait betörte egy borsodi férfi még tavaly október közepén. Aztán január 1-jén, hajnalban, a faluban találkozott egy részeg helyivel, akivel szóváltásba keveredtek. 

A vádlott egy pezsgősüveggel, kétszer fejen ütötte a sértettet, aki az ütések erejétől a földre zuhant. Az elkövető a földön fekvő sértett bántalmazását folytatta, a cselekmény közben eltört üveggel többször megvágta a fejét, valamint mindkét alkarját, majd távozott a helyszínről.

A sértett hazament, azonban összeesett, mentőt hívtak hozzá, és a súlyos sérülései miatt műtéti beavatkozásra volt szükség. Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.


