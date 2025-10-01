Éjszaka, egy borsodi településen egy telefonfülke ablakait betörte egy borsodi férfi még tavaly október közepén. Aztán január 1-jén, hajnalban, a faluban találkozott egy részeg helyivel, akivel szóváltásba keveredtek.
Pezsgősüveggel ütötte, majd miután a földre kerültek, folytatta a kegyetlenkedést a borsodi férfi
Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az Encsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki pezsgős üveggel fejen ütötte a sértettet, majd a törött üveggel összevagdosta.
A vádlott egy pezsgősüveggel, kétszer fejen ütötte a sértettet, aki az ütések erejétől a földre zuhant. Az elkövető a földön fekvő sértett bántalmazását folytatta, a cselekmény közben eltört üveggel többször megvágta a fejét, valamint mindkét alkarját, majd távozott a helyszínről.
További Belföld híreink
A sértett hazament, azonban összeesett, mentőt hívtak hozzá, és a súlyos sérülései miatt műtéti beavatkozásra volt szükség. Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Káosz jöhet a fővárosi közlekedésben vasárnap, itt az oka
Bár komoly erőfeszítéseket tesznek a rendőrök, hogy ne így legyen, valószínűleg így lesz.
Kocsis Máté: Ha az ellenfél hibázni készül, ne zavard meg benne! + videó
Tarr Zoltán előállt azzal, hogy AI-on manipulálták, és nem szégyelli magát – mondta a Fidesz frakcióvezetője.
Orbán Viktor: Ezért akarják lenyomni a torkunkon a Tiszát
A miniszterelnök szerint a családok adóforradalma zajlik Magyarországon, miközben Brüsszelben mindent megtennének azért, hogy hazánk kárára benyomják az unióba Ukrajnát.
Horgászni ment a 71 éves férfi a Balatonra, végül őt kellett kihalászni a vízből
Nem ez volt élete legjobb napja.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Káosz jöhet a fővárosi közlekedésben vasárnap, itt az oka
Bár komoly erőfeszítéseket tesznek a rendőrök, hogy ne így legyen, valószínűleg így lesz.
Kocsis Máté: Ha az ellenfél hibázni készül, ne zavard meg benne! + videó
Tarr Zoltán előállt azzal, hogy AI-on manipulálták, és nem szégyelli magát – mondta a Fidesz frakcióvezetője.
Orbán Viktor: Ezért akarják lenyomni a torkunkon a Tiszát
A miniszterelnök szerint a családok adóforradalma zajlik Magyarországon, miközben Brüsszelben mindent megtennének azért, hogy hazánk kárára benyomják az unióba Ukrajnát.
Horgászni ment a 71 éves férfi a Balatonra, végül őt kellett kihalászni a vízből
Nem ez volt élete legjobb napja.