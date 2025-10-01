Közzétette a rendőrség a fiatalember fotóját, akit egy nappal a csónakbaleset után még mindig eltűntként keresnek

A felborult csónakban négy ember volt, közülük háromnak sikerült kijutnia a partra. A mentők egy embert kórházba szállítottak. Egy férfit azóta is keresnek, róla a rendőrség közzé is tett egy körözési fotót.

Fotó: Police

Az egyetemi sajtóközpont azt közölte, hogy a doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett kedden halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének környékén a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Azonban egy első éves PhD-hallgató elmerült a vízben, keresése jelenleg is folyamatban van.