Csónakbalesetet szenvedtek kedden a Debreceni Egyetem hallgatói a Hortobágy-Berettyón, Püspökladány közelében – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet.
Közzétette a rendőrség a fiatalember fotóját, akit egy nappal a csónakbaleset után még mindig eltűntként keresnek
Fotó a cikkben.
A felborult csónakban négy ember volt, közülük háromnak sikerült kijutnia a partra. A mentők egy embert kórházba szállítottak. Egy férfit azóta is keresnek, róla a rendőrség közzé is tett egy körözési fotót.
Az egyetemi sajtóközpont azt közölte, hogy a doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett kedden halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének környékén a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Azonban egy első éves PhD-hallgató elmerült a vízben, keresése jelenleg is folyamatban van.
További Belföld híreink
A kutatást a hivatásos szervek végzik önkéntes kutató-mentő szolgálatok bevonásával végzik – fűzték hozzá.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Heti hetes: új életet lehelnek a kétezres évek legkártékonyabb műsorába
Csak a körítés változott, a nóta a régi: tovább éltetné Verebes a Heti hetes szellemiségét.
Már a budapestiek sem kíváncsiak a Tisza Pártra
Csúfos bukás lett a Blaha Lujza téri adatgyűjtő akció.
Brutálisan megverték a BKV diszpécsernőjét hétfő éjszaka
Kórházba került.
Bayer Zsolt ezt a könyvet tenné kötelező olvasmánnyá az iskolákban
Arthur Koestlerről tartottak ma konferenciát a Kertész Imre Intézetben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Heti hetes: új életet lehelnek a kétezres évek legkártékonyabb műsorába
Csak a körítés változott, a nóta a régi: tovább éltetné Verebes a Heti hetes szellemiségét.
Már a budapestiek sem kíváncsiak a Tisza Pártra
Csúfos bukás lett a Blaha Lujza téri adatgyűjtő akció.
Brutálisan megverték a BKV diszpécsernőjét hétfő éjszaka
Kórházba került.
Bayer Zsolt ezt a könyvet tenné kötelező olvasmánnyá az iskolákban
Arthur Koestlerről tartottak ma konferenciát a Kertész Imre Intézetben.