  • Közzétette a rendőrség a fiatalember fotóját, akit egy nappal a csónakbaleset után még mindig eltűntként keresnek
Debreceni Egyetemfőcsatornacsónakbalesethalbiológiaivizsgálat

Közzétette a rendőrség a fiatalember fotóját, akit egy nappal a csónakbaleset után még mindig eltűntként keresnek

Fotó a cikkben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 17:50
DE csónakbaleset
a rendőrök a helyszínt is átvizsgálták Fotó: Tóth Imre Forrás: Haon
Csónakbalesetet szenvedtek kedden a Debreceni Egyetem hallgatói a Hortobágy-Berettyón, Püspökladány közelében – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet. 

A felborult csónakban négy ember volt, közülük háromnak sikerült kijutnia a partra. A mentők egy embert kórházba szállítottak. Egy férfit azóta is keresnek, róla a rendőrség közzé is tett egy körözési fotót. 

Fotó: Police

Az egyetemi sajtóközpont azt közölte, hogy a doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett kedden halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének környékén a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Azonban egy első éves PhD-hallgató elmerült a vízben, keresése jelenleg is folyamatban van.

A kutatást a hivatásos szervek végzik önkéntes kutató-mentő szolgálatok bevonásával végzik – fűzték hozzá. 

Google News
