Pizsamapartin akarta felszedni a zalai tanár a tanítványát, volt egy privát szoba is

A múlt év végén a férfi „megkülönböztetett figyelemmel fordult” az akkor 15 éves fiú felé, vonzalmát szavakkal és ölelésekkel is kimutatta.

Idén februárban a pedagógus az iskola nyolcadikos tanulóinak pizsamapartit szervezett, a gyerekek a tornateremben ágyaztak meg maguknak. A férfi úgy intézte, hogy a fiúval egy külön helyiségben feküdjenek le aludni, majd az éjszaka folyamán szexuálisan is közeledett hozzá, de ellenállásba ütközött.

A férfi visszaélt a nevelésére, felügyeletére bízott kiskorú személlyel szembeni hatalmi helyzetével, veszélyeztette a sértett érzelmi, erkölcsi fejlődését, aki a szexuális traumatizáció hatására szorongó, visszahúzódó lett.