Országos Mentőszolgálatsegítségkórház

Szándékosan ugorhatott a vonat elé egy férfi Hevesben

Megszólalt a mentőszolgálat az ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: Heol2025. 10. 01. 15:07
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Elsodort a vonat egy embert Mezőnyárádnál szerda délelőtt. A Heol úgy értesült, hogy a férfi öngyilkos akart lenni.

A helyszínre érkező tűzoltók segítettek átszállni az utasoknak a mentesítő járatra, a mentők pedig elszállították a sérültet. A vonatközlekedés délelőtt háromnegyed tizenegy környékén újra megindult.

Az Országos Mentőszolgálat a portál megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről egy negyven év körüli férfit szállítottak kórházba. Az ügy részleteit ide kattintva, a Heol cikkében olvashatja. 

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
