Szándékosan ugorhatott a vonat elé egy férfi Hevesben

A helyszínre érkező tűzoltók segítettek átszállni az utasoknak a mentesítő járatra, a mentők pedig elszállították a sérültet. A vonatközlekedés délelőtt háromnegyed tizenegy környékén újra megindult.

Az Országos Mentőszolgálat a portál megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről egy negyven év körüli férfit szállítottak kórházba. Az ügy részleteit ide kattintva, a Heol cikkében olvashatja.