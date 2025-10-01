Elsodort a vonat egy embert Mezőnyárádnál szerda délelőtt. A Heol úgy értesült, hogy a férfi öngyilkos akart lenni.
Szándékosan ugorhatott a vonat elé egy férfi Hevesben
Megszólalt a mentőszolgálat az ügyben.
A helyszínre érkező tűzoltók segítettek átszállni az utasoknak a mentesítő járatra, a mentők pedig elszállították a sérültet. A vonatközlekedés délelőtt háromnegyed tizenegy környékén újra megindult.
Az Országos Mentőszolgálat a portál megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről egy negyven év körüli férfit szállítottak kórházba. Az ügy részleteit ide kattintva, a Heol cikkében olvashatja.
